Sinner si prepara alle ATP Finals: Test probante con Zverev (Video)

A meno 48 ore dal suo debutto alle ATP Finals 2024, Jannik Sinner ha completato un’intensa sessione di allenamento con Alexander Zverev sul campo centrale dell’Inalpi Arena di Torino. Il numero 1 del mondo, che domenica 10 novembre affronterà l’australiano Alex de Minaur nel suo match d’esordio, ha potuto testare la sua condizione contro il fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

La sessione di preparazione è iniziata sul campo-1 con un riscaldamento, per poi spostarsi sul Centrale dove i due campioni hanno dato vita a un set di allenamento particolarmente combattuto. Sinner ha mostrato subito un ottimo feeling con il campo, costruendo un rapido vantaggio di 3-0, grazie anche a diverse incertezze col dritto da parte del tedesco.

Il due volte campione delle ATP Finals non si è però arreso: approfittando di qualche seconda di servizio non incisiva dell’altoatesino, Zverev è riuscito a recuperare il break di svantaggio. Da quel momento, entrambi i giocatori hanno mostrato grande solidità nei propri turni di battuta, portando il set al tie-break. In un finale punto a punto, è stato il tedesco a prevalere per 10-8, confermando l’ottimo stato di forma già mostrato nell’allenamento del giorno precedente con Carlos Alcaraz.

Sebbene si tratti solo di una sessione di allenamento, il livello mostrato da entrambi i giocatori lascia presagire un torneo di altissimo livello. Sinner si prepara ora al suo match d’apertura contro de Minaur, consapevole che il cammino nelle Finals richiederà il suo miglior tennis sin dal primo scambio.





Francesco Paolo Villarico