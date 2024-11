Alcaraz: “Voglio vincere le Finals e mettere questo trofeo accanto agli altri”

Carlos Alcaraz arriva alle ATP Finals 2024 di Torino con un obiettivo chiaro: vincere il torneo. Il murciano, che esordirà lunedì contro Casper Ruud, si è mostrato rilassato e fiducioso nelle sue prime apparizioni pubbliche nella città italiana.

Obiettivi chiari

“Sono venuto qui con l’obiettivo di vincere. Voglio mettere questo trofeo accanto agli altri, credo sia un buon obiettivo”, ha dichiarato Alcaraz all’ATP. “Mi confronterò con i migliori al mondo, quindi devo mostrare la mia miglior versione.”

Per lo spagnolo, la chiave del successo sta nel “sorridere” in campo, ciò che scatena il suo “miglior tennis”. “Cerco di giocare solido ma allo stesso tempo aggressivo, e devo farlo alla perfezione se voglio conquistare il titolo qui.”

Il rapporto con l’Italia

Interrogato sul calore del pubblico italiano, nonostante la presenza dell’idolo locale Sinner, Alcaraz ha spiegato: “Non saprei dire il perché (sorride). Come ho detto molte volte, cerco sempre di far divertire la gente che guarda il tennis. Il mio stile di gioco permette alla gente di godersi questo sport, forse anche per come sono in campo… non so se sia il mio tennis o la mia personalità, ma sono molto grato per l’affetto degli italiani. Ovviamente, ce n’è di più per Jannik, ma se andiamo in Spagna, alla gente piace anche Jannik. Qui in Italia la gente ama lo sport in generale, tutti gli sportivi.”

La Davis con Nadal

Sul finale di stagione e la Coppa Davis, che coinciderà con l’addio di Rafael Nadal, Alcaraz ha preferito non sbilanciarsi: “Sinceramente, non ho pensato troppo a quell’appuntamento. Per me è difficile accettare che Rafa si ritirerà. Sono concentrato solo sulle ATP Finals; poi, non so come andrà. Non sento una pressione extra per la Davis, né perché sia l’ultimo torneo di Rafa: voglio solo arrivare lì e vedere come vanno le cose.”

Un Alcaraz determinato che punta a conquistare un torneo che manca alla Spagna dalla vittoria di Àlex Corretja del 1998.





Francesco Paolo Villarico