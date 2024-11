ATP Finals, domani il sorteggio: tutti i possibili scenari per i Magnifici 8 (alle ore 12)

Le ATP Finals 2024 prenderanno il via domenica 10 novembre, ma già domani (giovedì 7) alle ore 12:00 si terrà il sorteggio che definirà i due gruppi della fase iniziale.

I favoriti

Jannik Sinner arriva a Torino come grande favorito, seguito da Carlos Alcaraz come principale antagonista. Alexander Zverev si è guadagnato il diritto di essere considerato il terzo incomodo, mentre Daniil Medvedev, nonostante un momento non brillante, non può mai essere sottovalutato nei grandi eventi.

Gli outsider

Alex de Minaur viene indicato da molti come possibile sorpresa, grazie al suo ottimo rendimento sul veloce indoor e alla freschezza mentale rispetto a Andrey Rublev e Casper Ruud, considerati i più abbordabili del torneo. Un’incognita interessante è rappresentata da Taylor Fritz, autore di una stagione notevole.

Il meccanismo del sorteggio

I giocatori sono divisi in quattro urne:

– Urna 1: Jannik Sinner e Alexander Zverev

– Urna 2: Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev

– Urna 3: Taylor Fritz e Casper Ruud

– Urna 4: Alex de Minaur e Andrey Rublev

Il sorteggio dividerà i giocatori in due gruppi da quattro, con i tennisti della stessa urna che non potranno incontrarsi nella fase a gironi. Le posizioni sono stabilite dalla Race ATP, con la possibilità concreta che Sinner e Alcaraz possano trovarsi nello stesso gruppo.

Gli scenari per Sinner

Per l’azzurro il girone ideale sarebbe con Medvedev, Ruud e Rublev, mentre il più complicato lo vedrebbe opposto ad Alcaraz, Fritz e De Minaur (quello che pensa chi scrive il pezzo). Un sorteggio che potrebbe rivelarsi determinante per l’andamento del torneo.

La grande novità di questa edizione è il profondo divario tra i primi quattro classificati e gli altri partecipanti, un elemento che potrebbe rendere ancora più interessante la fase a gironi.





Francesco Paolo Villarico