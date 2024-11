Challenger Helsinki: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md

Challenger Helsinki – Tabellone Principale – hard

(1) Gabriel Diallo vs Henri Squire

Andrea Pellegrino vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Santiago Rodriguez Taverna vs (8) Maximilian Marterer

(4) Jacob Fearnley vs Valentin Royer

Alibek Kachmazov vs Emilio Nava

Kei Nishikori vs Qualifier

Qualifier vs (7) Jerome Kym

(6) Mikhail Kukushkin vs (Alt) Federico Arnaboldi

Denis Yevseyev vs (WC) Oliver Ojakaar

(WC) Patrick Kaukovalta vs (WC) Oskari Paldanius

(Alt) Rudolf Molleker vs (3) Otto Virtanen

(5) Luca Nardi vs (SE) Gonzalo Oliveira

August Holmgren vs Edas Butvilas

Qualifier vs Jan Choinski

Joao Fonseca vs (2) Borna Coric

(Alt) (1) Abdullah Shelbayhvs Norbert GombosKalin Ivanovskivs (Alt) (9) Jiri Vesely

(2) Benjamin Hassan vs Viktor Durasovic

(WC) Jeri Lassila vs (10) Sandro Kopp

(3) Geoffrey Blancaneaux vs Alex Molcan

(WC) Vesa Ahti vs (8) Ricardas Berankis

(4) Jelle Sels vs (WC) Markus Molder

(WC) Otso Martikainen vs (12) Nicolas Alvarez Varona

(5) Martin Klizan vs Alexis Gautier

Michael Agwi vs (11) Dennis Novak

(6) Max Hans Rehberg vs Martin Krumich

Hynek Barton vs (7) Michael Vrbensky