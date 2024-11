ATP 250 Metz: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Lorenzo Sonego per i colori italiani

ATP 250 Metz – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Andrey Rublev vs Bye

Facundo Diaz Acosta vs Lorenzo Sonego

Sumit Nagal vs Corentin Moutet

Alexander Shevchenko vs (7) Jan-Lennard Struff

(WC) (3) Grigor Dimitrov vs Bye

Cameron Norrie vs Roberto Carballes Baena

Qualifier vs Zizou Bergs

Hugo Gaston vs (5) Ugo Humbert

(8) Alex Michelsen vs (WC) Harold Mayot

(WC) Richard Gasquet vs Thiago Monteiro

Adrian Mannarino vs Yunchaokete Bu

Bye vs (4) Holger Rune

(6) Pedro Martinez vs Qualifier

Qualifier vs Arthur Rinderknech

Roberto Bautista Agut vs Qualifier

Bye vs (2) Casper Ruud

(1) Arthur Cazauxvs Ugo BlanchetRobin Bertrandvs (7) Pierre-Hugues Herbert

(2) Quentin Halys vs Matteo Martineau

Gregoire Barrere vs (6) Luca Van Assche

(3) Alexander Ritschard vs Manuel Guinard

Marc-Andrea Huesler vs (8) Benjamin Bonzi

(4) Jesper de Jong vs (WC) Theo Papamalamis

(WC) Titouan Droguet vs (5) Billy Harris

Court 1 – ore 12:00

Alexander Ritschard vs Manuel Guinard

Titouan Droguet vs Billy Harris

Quentin Halys vs Matteo Martineau

Robin Bertrand vs Pierre-Hugues Herbert