Tre italiani nei quarti dell’Itf Forte Village

Iannis Miletich, Mariano Tammaro e Tommaso Compagnucci. Sono i tre italiani che accedono ai quarti di finale del tabellone maschile del quinto dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

Buon risultato per il 19enne Miletich (numero 1055 al mondo), che sta onorando nel migliore dei modi la wild card ricevuta, battendo 6-4, 6-0 il bulgaro Yanaki Milev. Per lui nei quarti ci sarà il 35enne davisman slovacco Andrej Martin (Top 100 Atp nel 2020, ora scivolato al gradino 544 della classifica mondiale, che ha eliminato 6-4, 6-3 lo spagnolo Daniel Rincon, numero 1 del torneo. Sarà derby tricolore per un posto in semifinale, tra il qualificato Tammaro (che ha incassato il ritiro del davisman bosniaco Nerman Fatic, numero 8 del seeding quando era già in vantaggio 6-4, 5-2) e Compagnucci (che l’ha spuntata 6-1, 6-7, 6-3 sul qualificato tedesco Diego Dedura-Palomero).

Salutano il torneo Gabriele Pennaforti (6-1, 7-5 dal russo Kirill Kivattsev) e Marcello Serafini (7-6, 6-4 per mano del numero 4 del tabellone, lo spagnolo Pol Martin Tiffon). Nel torneo femminile, esordio vincente nel main draw per la qualificata Jennifer Ruggeri, che ha eliminato con un doppio 6-4 l’olandese Tena Lukas, favorita della vigilia. Avanti anche la testa di serie numero 4 Nicole Fossa Huergo (7-5, 6-1 su Miriana Tona), la 7 Beatrice Ricci (6-7, 7-6, 6-1 sulla slovena Nika Radisic), la 8 Tatiana Pieri (4-6, 6-4, 6-2 sulla qualificata Noemi Basiletti) e la qualificata Federica Urgesi (6-4, 7-5 sulla romena Andreea Prisacariu). Out Silvia Ambrosio (3-6, 6-3, 6-3 dalla qualificata austriaca Julia Grabhner), Anastasia Abbagnato (1-6, 7-5, 6-1 dalla qualificata argentina Maria Florencia Urrutia), la qualificata Camilla Gennaro (6-3, 6-4 dalla finlandese Laura Hietaranta), Samira De Stefano (doppio 6-3, dalla qualificata svedese Lisa Zaar) e la wild card Denise Valente (6-0, 6-3 dall’ellenica Sapfo Sakellaridi, testa di serie numero 3).