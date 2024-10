Secondo successo consecutivo per il TC Santa Margherita Ligure trascinato da Andrea Vavassori, vittoria contro il TC Italia. Tutto facile per i ragazzi del Ct Palermo

Dopo due turni di campionato in serie A1 maschile il TC Santa Margherita ligure veleggia in testa alla classifica a punteggio pieno dopo il successo ottenuto oggi nel proprio circolo contro il TC Italia di Stefano Travaglia col punteggio di 4-2 trascinato da uno straordinario Andrea Vavassori, numero 9 al mondo nella classifica di doppio che ha ottenuto il punto decisivo insieme a Filippo Romano battendo in due set 6-4,7-6 la coppia formata da Marco Furlanetto e Lorenzo Carboni. Per la società ligure gli altri successi sono stati conquistati da Francesco Maestrelli vittorioso su Lorenzo Carboni (6-0,6-3), Luca Castagnola che ha battuto Marco Furlanetto (6-4,6-3) e Filippo Romano che, dopo due ore di gioco, ha trionfato contro Lukas Rosol, già numero 26 al mondo col risultato di 7-6,6-7,6-4: “I ragazzi hanno dimostrato qualità importati e grande cuore di fronte ad un avversario molto forte. Siamo felici per questo successo e contenti perché i nostri tifosi hanno potuto apprezzare lo straordinario valore di Vavassori che insieme a Romano ci hanno portato il punto decisivo. Adesso aspettiamo il prossimo match in trasferta che affronteremo sempre con lo stesso approccio: siamo una neopromossa che però ha tanta voglia di fare bene’’, spiega il presidente Mauro Iguera.

Nessun patema d’animo per la compagine maschile del Ct Palermo guidata da Davide Cocco e Paolo Cannova che prevale con uno schiacciante 6-0 sui ravennati di Massa Lombarda portandosi così 4 punti dopo il pari esterno di Forte dei Marmi del 6 ottobre.Quest’oggi Massa Lombarda è sceso in Sicilia senza tre uomini cardine come Zeppieri, Forti e lo sloveno Kavcic, quest’ultimo era presente nel match inaugurale del 6 ottobre.Tutto facile per i palermitani che hanno incamerato le vittorie senza concedere neppure un set.Il ventenne mancino Gabriele Piraino, il numero 1 del Ct Palermo, vincitore quest’anno di due prove Itf, ha sconfitto il 22enne comasco Lorenzo Rottoli. L’avolese Salvatore Caruso ha prevalso sul veterano Stefano Galvani ex top 100 Atp, il mancino ligure Alessandro Giannessi ha fatto pesare la sua maggiore esperienza nel confronto generazionale con Mattia Ricci, giocatore del vivaio di Massa Lombarda al pari di Rottoli, mentre Francesco Mineo ha avuto ragione di Danilo Scaltriti. Nei due doppi, sigilli di Caruso – Piraino e Giannessi – Riccardo Surano classe 2007.Domenica 20 ottobre il Ct Palermo giocherà ancora una volta in casa. In viale del Fante arriverà la matricola Tc Santa Margherita Ligure che ha sconfitto in casa per 4-2 il Tc Italia. Nella formazione ligure è stato schierato nel doppio il fortissimo davisman Andrea Vavassori. Dopo due giornate Santa Margherita 6 punti, Ct Palermo 4, Tc Italia Forte dei Marmi 1, Massa Lombarda 0.Finisce invece 2-2 la gara giocata su un solo campo in terra rossa indoor a causa della pioggia tra Park Genova e Ct Palermo.Una super Giorgia Pedone, di ritorno dalla lunga trasferta sudamericana che l’ha spinta in top 200 Wta, ha battuto in tre set la 22enne lettone Darja Semenistaja n. 129 al mondo.Sconfitte sia Anastasia Abbagnato sia Martina Caregaro. La 20enne del vivaio, che ieri pomeriggio aveva vinto nel doppio a Santa Margherita di Pula, è stata superata in due set dalla ligure Cristiana Ferrando che vanta un best ranking da 247 Wta, mentre la 32enne nativa di Aosta si è arresa al 3° set alla giocatrice del vivaio del Park ovvero Anita Bertoloni.A portare in parità le sorti del match ci hanno pensato Abbagnato e Pedone che si sono imposte nel doppio sulla stessa Bertoloni e su Semenistaja.Domenica 20 ottobre trasferta in Veneto. Pedone e compagne sfideranno il Tc Padova (cemento indoor) sconfitto quest’oggi 4-0 a Casale Monferrato dalle campionesse in carica.

Ct Palermo – Massa Lombarda 6-0

Salvatore Caruso b. Stefano Galvani 6-0 6-1

Alessandro Giannessi b. Pietro Ricci 6-4 6-0

Gabriele Piraino Lorenzo Rottoli 6-3 6-1

Francesco Mineo b. Danilo Scaltriti 6-0 6-0

Salvatore Caruso – Gabriele Piraino b. Lorenzo Rottoli – Pietro Ricci 6-2 6-3

Alessandro Giannessi – Riccardo Surano b. Stefano Galvani -Danilo Scaltriti 6-2 6-1

Park Genova – Ct Palermo 2-2

Giorgia Pedone b. Darja Semenistaja 6-3 4-6 6-4

Cristiana Ferrando b. Anastasia Abbagnato 7-5 6-1

Anita Bertoloni b. Martina Caregaro 6-4 3-6 6-3

Anastasia Abbagnato – Giorgia Pedone Darja Semenistaja – Anita Bertolini 6-3 5-7 10-4