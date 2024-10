Jannik Sinner trionfa a Shanghai: ‘Una giornata speciale, ma il lavoro continua’” (con la conferenza stampa completa e sintesi video della finale)

D: Ottimo lavoro, Jannik. Come classifichi la vittoria di oggi tra i tuoi numerosi successi del 2024?

JANNIK SINNER: È sempre difficile dare una classifica o un numero, ma oggi è stata una giornata davvero speciale per diverse circostanze. Avere Roger sugli spalti, e poi Carlos e Juan Carlos, l’atmosfera è stata davvero straordinaria.

Giocare contro Novak in una finale è sempre una sfida enorme, quindi sono soddisfatto di come ho gestito queste situazioni e, naturalmente, sono felicissimo di sollevare questo trofeo.

La stagione non è ancora finita, ci sono ancora un paio di tornei, ma durante tutto l’anno ho avuto molti successi, e speriamo di poter continuare così, migliorando costantemente come giocatore. Vedremo cosa ci riserverà il futuro.

D: Congratulazioni. Hai menzionato di aver giocato davanti a Federer e contro Djokovic. Con tutti i miglioramenti nel tuo gioco, come riesci a mantenere una tale compostezza?

JANNIK SINNER: Quest’anno è stato molto impegnativo per me a causa di varie circostanze. In alcuni momenti ho perso un po’ il sorriso a causa di problemi fuori dal campo, che a volte sono ancora presenti nella mia mente.

Non è mai facile giocare in queste condizioni, ma cerco di godermi il tennis nel miglior modo possibile quando sono in campo. Ovviamente, il successo è qualcosa di straordinario, ed è bello poter ringraziare tutte le persone che lavorano con me quotidianamente, che mi conoscono meglio di chiunque altro.

Cerco di rimanere molto calmo e di non creare problemi se sbaglio dei colpi o se sono sfortunato. Provo a continuare a spingere con la migliore energia che ho in quel giorno. Ogni giorno è diverso, quindi sono contento di come sto gestendo le situazioni in campo. Mi sforzo di controllare ciò che posso: la mente e l’aspetto fisico. Per il resto, devi solo credere e cercare di rimanere composto, soprattutto nei momenti cruciali di una partita.

D: Sei arrivato a questo torneo in una situazione non ideale, con la sconfitta a Pechino e la notizia dell’appello. Nella prima conferenza stampa hai detto di non essere nella situazione più comoda. Potresti spiegare come hai compartimentalizzato tutto ciò e sei riuscito a prevalere nel torneo?Sinner trionfa a Shanghai: ‘Una giornata speciale, ma il lavoro continua’”

JANNIK SINNER: La gente pensa che vincendo o avendo successo non si abbiano problemi, ma non è così. La situazione in cui mi trovo non è comoda, e vorrei non essere in questa posizione fuori dal campo, per poter giocare più liberamente e godermi di più il tennis.

Ma bisogna accettarlo. Mi sento forte quando vado in campo, cercando di non pensarci e di rimanere concentrato su tutto ciò che faccio. Do il massimo in ogni partita o allenamento, e quando mi sveglio cerco di essere focalizzato su ogni singola cosa.

Ovviamente, ho momenti in cui ci penso, e non sono piacevoli. Quindi, vivo il successo in modo diverso. Ho imparato che il successo non mi cambierà mai come persona o come giocatore. Nel prossimo torneo potrei andare lontano o perdere al primo turno, ma questo non mi cambierà come essere umano.

Sono molto grato alle persone che ho intorno, che mi conoscono profondamente e sanno come sono. So di chi posso fidarmi, e questo per me è fondamentale. Qualunque risultato ottenga in campo è un extra, è ciò per cui lavoro, ma non è tutto.

D: Cosa hai fatto di diverso quest’anno rispetto all’anno scorso che ti ha permesso di fare tali progressi nei risultati? Penso che questo sia l’anno più importante della tua carriera finora, qual è la tua opinione?

JANNIK SINNER: Ho cambiato alcune cose. Mi sento fisicamente pronto a giocare per periodi più lunghi al massimo livello. Anche mentalmente sono pronto ad accettare ogni situazione difficile in campo, e credo che questo sia il passo più grande che ho fatto. Cerco di rimanere il più calmo possibile e di continuare a lavorare duramente, indipendentemente dall’andamento della settimana. Provo a migliorare quotidianamente, sperimentando cose nuove quando possibile. Nel peggiore dei casi, capisco cosa funziona e cosa no. Cerco di essere abbastanza maturo da comprendere cosa è efficace, e sento che questo ha avuto un grande impatto quest’anno. Spero che mi aiuterà anche per il prossimo.

D: Sei diventato il più giovane campione di questo torneo. Considerando tutto ciò che hai ottenuto quest’anno, senti che ci sia un mondo di possibilità davanti a te?

JANNIK SINNER: Non lo so. Non possiamo prevedere il futuro, non si sa mai cosa accadrà. Sicuramente continuerò a lavorare duramente con la mia squadra. Ho due nuovi membri nel team da cui posso imparare moltissimo: Simone e Darren formano una combinazione eccellente di allenatori. Tutta la squadra mi aiuta molto, mi trovo molto bene con loro. Li sento già come una famiglia, ed è bellissimo.

Continueremo a lavorare sodo. Proveremo alcune novità fuori dal campo, per vedere cosa può aiutarmi. Sento che il lavoro non si fermerà mai, e non vedo l’ora di continuare.

Riguardo al successo futuro, come ho detto, non si può mai sapere cosa succederà. Vedremo.

D: Puoi dirci come festeggerai stasera, se ne avrai la possibilità?

JANNIK SINNER: Bella domanda. Non lo so. Al momento ho molta fame, quindi mangerò qualcosa qui. Sono state due settimane molto lunghe e intense, con molte partite. Penso che la cosa migliore sia forse riposare. Tra due o tre giorni ho già la prossima partita, quindi devo cercare di essere pronto. Ovviamente la parte più importante era questo torneo, ed era oggi, quindi sono molto felice. Certamente ci godremo il momento, perché è speciale: vincere qualsiasi torneo è fantastico, soprattutto questo. Festeggeremo sicuramente, ma niente di esagerato.