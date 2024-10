Da Shanghai: La conferenza stampa completa di Jannik Sinner dopo la finale conquistata a Shanghai (Video)

Domanda: Complimenti Jannik. Potresti riflettere non solo sulla vittoria di oggi, ma anche sull’aver conquistato il numero 1 di fine anno per la prima volta?

JANNIK SINNER: È una sensazione bellissima. Sono estremamente felice di aver raggiunto questo traguardo. È stata una stagione straordinaria per me, e non è ancora finita. Domani mi aspetta una grande finale, la mia prima qui a Shanghai, quindi sono entusiasta e vedremo come andrà. Spero sarà una bella partita.

Essere numero 1 del mondo a fine anno era solo un sogno, diventarlo realmente è una sensazione completamente diversa.

Tuttavia, ora durante il torneo la prospettiva cambia un po’. Sto cercando di rimanere concentrato sulla finale di domani, poi vedremo come andrà.

D: All’inizio della stagione, avresti mai immaginato di raggiungere tutti questi risultati?

JANNIK SINNER: Sinceramente no, perché è impossibile prevedere il futuro. Il mio obiettivo è sempre stato quello di migliorare come giocatore. Molto dipende da come inizi la stagione. Se parti bene come ho fatto io, vincendo in Australia, acquisisci molta più fiducia per il resto dell’anno.

La stagione sta andando in modo incredibile, cerco solo di mantenere la concentrazione in ogni partita, trovando soluzioni partita dopo partita. Credo sia molto difficile fare previsioni, quindi sto cercando di godermi questo momento, continuando a migliorare quotidianamente. Vedremo come andrà.

D: Puoi anticiparci qualcosa sulla finale e sui tuoi potenziali avversari? Come li affronteresti?

JANNIK SINNER: Se l’avversario sarà Novak, sappiamo che abbiamo sempre avuto partite molto dure in passato. Sarà una sfida enorme, una delle più grandi nel nostro sport. Sono felice di poterlo affrontare in finale, lo rende ancora più speciale. È difficile fare previsioni.

Se invece sarà Taylor, abbiamo appena giocato la finale di un Grande Slam, quindi ci conosciamo un po’ meglio, anche se non ci siamo affrontati tante volte quanto con Novak.

Taylor è un giocatore molto potente, con un servizio formidabile e colpi da fondo campo incredibili, come Novak. Sotto certi aspetti sono simili. Ovviamente Novak si muove meglio, è un giocatore diverso, ma in ogni caso sarà una partita molto impegnativa. Sono semplicemente felice di essere in finale e spero sia una bella partita.

D: Puoi commentare il supporto dei tifosi qui a Shanghai? Com’è vederti sulle promozioni in città e sui cartelloni all’ingresso del torneo?

JANNIK SINNER: L’atmosfera è incredibile. Semifinali, finali e quarti di finale sono solitamente stadi pieni, ed è fantastico far parte di ogni incontro.

Qui si può davvero sentire l’affetto dei tifosi. È una cultura diversa, ed è bello sperimentarlo. Lo apprezzo molto, è straordinario. Essendo un evento Masters, è un torneo molto importante. Adoro giocare qui, l’ambiente è splendido, sicuramente uno dei migliori tornei dell’anno. Sono molto felice e grato di avere l’opportunità di giocare qui la mia prima finale. È meraviglioso, apprezzo davvero tanto i tifosi.

D: Sei il primo italiano a ottenere il ranking di numero 1 di fine anno. Ha un significato particolare per te?

JANNIK SINNER: Non particolarmente, perché mi concentro sempre su ciò che devo fare e sui miei obiettivi. Penso sia molto bello per l’Italia, perché è un paese meraviglioso che ha tutto ciò che si possa desiderare. Abbiamo un cibo incredibile, abbiamo tutto. Montagne, mare, diverse mentalità provenienti da ogni parte d’Italia, è semplicemente fantastico.

Sono molto orgoglioso di essere italiano e di poter restituire qualcosa ai tifosi che mi danno così tanto affetto. Sono felice di essere in questa posizione.

Ma non sono solo io, abbiamo tanti grandi giocatori nella top 100, top 200. È incredibile come il tennis stia crescendo in Italia, e spero possa crescere ancora di più.

D: A proposito di pubblico, la scena “I love Roger” durante la tua partita con il giocatore ceco è stata divertente. Puoi raccontarci di più su questo episodio e sulla tua reazione?

JANNIK SINNER: Dopo quello che è successo in campo? Sì, è stato un bel momento. Cerco sempre di rimanere concentrato sulla partita, ma a volte quando succedono queste cose è anche piacevole. È stato carino anche da parte di Machac scherzare un po’ con il pubblico, perché in fondo è questo che vogliono vedere: intrattenimento.

Ovviamente Roger è straordinario quando assiste alle partite o quando mostra il suo amore per questo sport, considerando tutto ciò che ha dato al tennis. È incredibile vederlo qui, poterlo incontrare o scambiare qualche parola con lui. Sì, è stato un momento davvero speciale.