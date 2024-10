Djokovic rivela le sue condizioni fisiche prima delle semifinali di Shanghai (Video)

Il serbo è stato interrogato sullo stato del suo ginocchio sinistro, che ha stirato in un momento specifico dell’incontro. Inoltre, si è profuso in elogi verso Mensik.

Novak Djokovic è alla sua seconda semifinale di Masters 1000 dell’anno all’ATP Shanghai 2024, che gli ha restituito il sorriso. La Cina è solitamente una piazza in cui il serbo si muove come un pesce nell’acqua, mostrando la sua versione migliore e aggiungendo titoli al suo palmarès. Ora si trova a soli due partite dal raggiungere il suo 100° titolo, motivazione più che sufficiente per affrontare gli ultimi passaggi dell’evento. Dopo aver superato un volenteroso Jakub Mensik, di cui lui stesso si considera “un tifoso in più”, Nole ha escluso problemi gravi al ginocchio, ma ha lasciato un certo filo di incertezza dopo essere passato in conferenza stampa.

– Nona semifinale a Shanghai dopo dieci partecipazioni: cosa significa questa opportunità per lui?

“Significa molto di più, dato che non ho tante opportunità. Il mio programma è piuttosto selettivo e, inoltre, non ho giocato al mio massimo livello durante l’anno, tranne forse un paio di occasioni come Wimbledon o i Giochi Olimpici. La Cina è sempre stata un luogo che mi trasmette felicità, un luogo in cui ho giocato il mio miglior tennis nel corso della mia carriera. Questo tipo di partite, contro adolescenti (ride), sono qualcosa che mi motiva veramente, che mi fa rimanere sulla cresta dell’onda e mi fa cercare cose dentro di me, per mostrare al mondo che ho ancora fiato, che ho ancora gambe, che posso giocare alla pari con i più giovani. Sono molto soddisfatto di aver vinto una partita così impegnativa”.

– Ha mai pensato di essere troppo vecchio per questi ritmi?

“In realtà no. Mentalmente mi sono sentito bene. Sì, alla fine del primo set ero un po’ più nervoso, in quel momento non stavo esprimendo il mio miglior tennis e mi sono arrabbiato con me stesso per non aver chiuso il primo set; tuttavia, sono tornato rapidamente in partita, iniziando molto bene il secondo set e vincendolo 6-1. Nel terzo set ho avuto molte opportunità nei suoi turni di servizio, ma il suo servizio è brutale, con molta potenza e precisione, è difficile da affrontare. Conosco Jakub da tre o quattro anni. Sto seguendo la sua ascesa nel ranking e il suo sviluppo: è un ragazzo adorabile, con molto talento, un grande progetto. Il futuro è fantastico per lui; inoltre, il suo fisioterapista è stato il mio fisioterapista, Sascha. Continuerò a seguirlo, lui sa che è uno dei miei giocatori preferiti e che lo sostengo sempre, quindi spero che possiamo avere più partite come questa”.

– Tutto bene con quei piccoli fastidi al ginocchio sinistro?

“Sì, in effetti è una sensazione strana, davvero. L’ho sentita in un paio di punti in quel game, ma successivamente è andata bene. Spero che quando il mio corpo si raffredderà non avrò problemi, perché ho già problemi con il ginocchio destro. Vedremo come andrà domani”.

– Si trova al livello ideale, a questo punto, per ottenere il suo 100° titolo?

“Il livello ideale è piuttosto relativo. Credo che si possa sempre fare meglio, ma credo anche di aver giocato molto bene questo torneo. Michelsen è stata una grande sfida al primo turno, e oggi è stata una partita molto dura contro un grande servitore. Domani affronto un altro grande servitore, Fritz, quindi devo essere pronto per un’altra partita difficile e serrata. Condizioni veloci, inoltre, quindi spero di essere fresco, ancor di più ora che entriamo nella fase finale del torneo. Spero di potermi guadagnare il biglietto per la finale”.