Challenger Hangzhou: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Fabio Fognini a sorpresa wild card

Challenger Hangzhou – Tabellone Principale – hard

(1) James Duckworth vs Yasutaka Uchiyama

Illya Marchenko vs (Alt) Ramkumar Ramanathan

Mitchell Krueger vs (Alt) Fajing Sun

Ugo Blanchet vs (5) Adam Walton

(WC) (3) Fabio Fognini vs Qualifier

(WC) Jie Cui vs Yuta Shimizu

Vadym Ursu vs (WC) Rigele Te

Qualifier vs (8) Chun-Hsin Tseng

(6) Gabriel Diallo vs James McCabe

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Denis Yevseyev

Alex Bolt vs (4) Arthur Cazaux

(7) Billy Harris vs Benjamin Lock

Yu Hsiou Hsu vs Mackenzie McDonald

Zachary Svajda vs Qualifier

Yan Bai vs (2) Rinky Hijikata

(1) Shintaro Mochizukivs (Alt) Hanyi Liu(Alt) Grigoriy Lomakinvs (9) Ye Cong Mo

(2) Kris Van Wyk vs Linang Xiao

(WC) Zhenxiong Dong vs (8) Petr Bar Biryukov

(3) Mukund Sasikumar vs Zura Tkemaladze

Thomas Fancutt vs (7) Yusuke Takahashi

(4) Saba Purtseladze vs Jimmy Yang

(WC) Tianhui Zhang vs (10) Tsung-Hao Huang

(5) Aleksandre Bakshi vs Rubin Statham

(Alt) Sheng Tang vs (12) Mikalai Haliak

(6) Kasidit Samrej vs (WC) Zhan Zheng

(WC) Charles Chen vs (11) Wishaya Trongcharoenchaikul

