Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Venerdì 04 Ottobre 2024. In campo due italiani

STADIUM COURT – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Denis Shapovalov vs [14] Ben Shelton

2. [10] Stefanos Tsitsipas vs [WC] Kei Nishikori

3. Thiago Seyboth Wild vs [5] Daniil Medvedev (non prima ore: 12:30)

4. [Q] Aleksandar Vukic vs [8] Casper Ruud

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [11] Tommy Paul vs Fabio Fognini

2. [22] Sebastian Baez vs Gael Monfils

3. [21] Arthur Fils vs Roberto Carballes Baena

4. [WC] Yibing Wu vs [25] Nicolas Jarry

GRANDSTAND 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Alexandre Muller vs [18] Felix Auger-Aliassime

2. Alex Michelsen vs [SE] Yunchaokete Bu (non prima ore: 08:00)

3. Arthur Cazaux vs [16] Ugo Humbert

4. [30] Tomas Machac vs Alejandro Davidovich Fokina

COURT 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Arthur Rinderknech vs [19] Alejandro Tabilo

2. [29] Matteo Arnaldi vs [Q] Zachary Svajda

3. Botic van de Zandschulp vs [31] Tomas Martin Etcheverry

COURT 7 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs [7] Neal Skupski / Michael Venus

2. Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Alexander Bublik / Frances Tiafoe

3. [8] Austin Krajicek / Rajeev Ram vs Rafael Matos / Marcelo Melo

COURT 6 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Hugo Nys / Jan Zielinski

2. [5] Rohan Bopanna / Ivan Dodig vs [PR] Pablo Carreno Busta / Pedro Martinez