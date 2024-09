Challenger Antofagasta: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Lavagno nelle quali

Challenger Antofagasta – Tabellone Principale – terra

(1) Ugo Carabelli, Camilo vs Guillen Meza, Alvaro

Qualifier vs (WC) Londero, Juan Ignacio

Ficovich, Juan Pablo vs Soto, Matias

Qualifier vs (8) Cerundolo, Juan Manuel

(4) Heide, Gustavo vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Luz, Orlando

Pucinelli De Almeida, Matheus vs (WC) Nunez, Daniel Antonio

Collarini, Andrea vs (5) Meligeni Alves, Felipe

(6) Dellien, Murkel vs Torres, Juan Bautista

Reis Da Silva, Joao Lucas vs Roncadelli, Franco

Qualifier vs Sell, Karue

Couacaud, Enzo vs (3) de Jong, Jesper

(7) Mena, Facundo vs (Alt) Dutra da Silva, Daniel

Qualifier vs (WC) Becerra Otarola, Ignacio Antonio

Vallejo, Adolfo Daniel vs (Alt) Villanueva, Gonzalo

Alves, Mateus vs (2) Dellien, Hugo

(1) Aboian, Valeriovs Britto, Luis(Alt) Braga, Victorvs (12) Zormann, Marcelo

Alternate vs (WC) De La Pena, Bautista

(WC) Salazar, Amador vs (11) Barrena, Alex

(3) Ambrogi, Luciano Emanuel vs (Alt) Arias, Boris

(Alt) Matta, Anders vs (8) Kestelboim, Mariano

(4) Pereira, Jose vs (Alt) Zuniga Garcia, Benjamin

(WC) Leon Macchiavello, Joaquin vs (7) Justo, Guido Ivan

(5) Farjat, Tomas vs (Alt) Zeballos, Federico

(Alt) Braga, Breno vs (10) Leite, Wilson

(6) Lavagno, Edoardo vs (WC) Iniguez, Sebastian

(Alt) Ortiz Gamonal, Diego vs (9) Aboian, Leonardo

Joaquin Leon Macchiavellovs Guido Ivan JustoValerio Aboianvs Luis BrittoAmador Salazarvs Alex BarrenaAlternatevs Bautista De La Pena

Cancha 7 – ore 15:00

Diego Ortiz Gamonal vs Leonardo Aboian

Jose Pereira vs Benjamin Zuniga Garcia

Tomas Farjat vs Federico Zeballos

Luciano Emanuel Ambrogi vs Boris Arias

Cancha 8 – ore 15:00

Victor Braga vs Marcelo Zormann

Breno Braga vs Wilson Leite

Edoardo Lavagno vs Sebastian Iniguez

Anders Matta vs Mariano Kestelboim