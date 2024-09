Challenger Columbus: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

Challenger Columbus – Tabellone Principale – hard

(1) Christopher Eubanks vs Cooper Williams

Bruno Kuzuhara vs Andres Andrade

Qualifier vs Gabi Adrian Boitan

(WC) Alexander Bernard vs (7) Brandon Holt

(4) J.J. Wolf vs Qualifier

Dominic Stricker vs Ryan Peniston

(WC) Jack Anthrop vs Qualifier

Eliot Spizzirri vs (6) Abdullah Shelbayh

(5) Denis Kudla vs Qualifier

(WC) Bryce Nakashima vs Tristan Boyer

Nishesh Basavareddy vs Jules Marie

Ethan Quinn vs (3) Patrick Kypson

(8) Alexis Galarneau vs Dane Sweeny

Ernesto Escobedo vs Qualifier

Aidan Mayo vs James Trotter

Qualifier vs (2) Tristan Schoolkate

(1) Kyle Edmundvs Adam NeffTyler Zinkvs (7) Strong Kirchheimer

(2) Naoki Nakagawa vs (WC) Evan Sharygin

(WC) Preston Stearns vs (10) Patrick Zahraj

(3) Jack Pinnington Jones vs (PR) Govind Nanda

Trey Hilderbrand vs (9) Felix Corwin

(4) Christian Langmo vs Lorenzo Claverie

Quinn Vandecasteele vs (11) Micah Braswell

(5) Andres Martin vs (WC) William Jansen

Antoine Ghibaudo vs (12) Patrick Maloney

(6) Cannon Kingsley vs Murphy Cassone

(WC) Aidan Kim vs (8) Radu Mihai Papoe

Court 1 – ore 18:00

Preston Stearns vs Patrick Zahraj

Kyle Edmund vs Adam Neff

Cannon Kingsley vs Murphy Cassone

Quinn Vandecasteele vs Micah Braswell

Andres Martin vs William Jansen

Jack Pinnington Jones vs Govind Nanda

Court 3 – ore 18:00

Naoki Nakagawa vs Evan Sharygin

Tyler Zink vs Strong Kirchheimer

Aidan Kim vs Radu Mihai Papoe

Christian Langmo vs Lorenzo Claverie

Antoine Ghibaudo vs Patrick Maloney

Trey Hilderbrand vs Felix Corwin