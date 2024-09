Bronzetti domina e vola in semifinale a Monastir (Video)

Lucia Bronzetti continua la sua impressionante corsa al WTA 250 di Monastir, in Tunisia, raggiungendo la semifinale con una prestazione dominante. La tennista italiana, testa di serie numero 7 del torneo, ha superato nei quarti di finale la qualificata croata Antonia Ruzic con un netto 6-2 6-1 in appena un’ora e nove minuti di gioco.

La solidità mostrata da Bronzetti, unita alla sua capacità di alzare il livello del proprio gioco nei momenti cruciali, la rende una temibile avversaria per chiunque. La semifinale contro Sramkova si preannuncia come un incontro interessante, con l’italiana che cercherà di mantenere il momentum e avanzare alla sua prima finale WTA della stagione.

Primo set: Bronzetti prende il comando

Il match si è aperto con una Bronzetti determinata, che ha subito messo pressione sulla sua avversaria. Nonostante Ruzic sia riuscita ad annullare una palla break nel game d’apertura, l’azzurra ha continuato a spingere, strappando il servizio alla croata nel terzo gioco dopo una battaglia ai vantaggi.

Un momento di calo ha permesso a Ruzic di recuperare immediatamente il break, portando il punteggio sul 2-2. Ma è stato a questo punto che Bronzetti ha cambiato marcia in modo decisivo. Con una serie impressionante di 16 punti a 5, l’italiana ha conquistato quattro giochi consecutivi, due dei quali a quindici, chiudendo il set 6-2 in soli 35 minuti.

Secondo set: Dominio incontrastato

Il secondo parziale ha visto Bronzetti mantenere il pieno controllo del match. Continuando la sua striscia vincente dal primo set, l’azzurra ha immediatamente strappato il servizio a Ruzic con un break a zero, estendendo a sei il numero di giochi consecutivi vinti.

Nonostante un tentativo di reazione della croata, che è riuscita a conquistare un game portandosi sull’1-2, Bronzetti non ha mai allentato la presa. Un nuovo break nel quinto gioco ha portato l’italiana sul 4-1, un vantaggio che si è rivelato incolmabile per Ruzic.

Con una dimostrazione di forza e determinazione, Bronzetti ha confermato il doppio break di vantaggio e poi ha strappato nuovamente il servizio alla sua avversaria, chiudendo il set e il match sul 6-1 in soli 34 minuti.

Prossima sfida: Rebecca Sramkova

Con questa vittoria convincente, Lucia Bronzetti si è guadagnata un posto in semifinale, dove affronterà la slovacca Rebecca Sramkova. La prestazione odierna dell’azzurra la pone come una seria contendente per il titolo a Monastir.

WTA Monastir Lucia Bronzetti [7] Lucia Bronzetti [7] 0 6 6 0 Antonia Ruzic Antonia Ruzic 0 2 1 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico