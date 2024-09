Davis Cup: Cobolli lotta ma non basta, Bergs domina il terzo set e vince. Italia 1, Belgio 1, la sfida si decide al doppio

Flavio Cobolli non riesce a portare il secondo punto all’Italia nella sfida contro il Belgio in Davis Cup a Bologna. Il romano gioca una partita coraggiosa, spinge tanto e corre molto con la solita grinta e forza fisica, ma il belga Zizou Bergs gli è superiore nei colpi d’inizio gioco e per velocità generale. Forte di un tennis molto offensivo e in grande anticipo, il 25enne di Lommel ha condotto gran parte dell’incontro, terminato a suo favore per 6-2 6-7 6-0. Bergs poteva chiudere la partita già nel secondo set, quando ha strappato un break sul 5 pari ed ha servito per il match. Non ha giocato bene quel game, e bravissimo è stato Flavio a mettergli pressione, tanto da forzare il parziale al tiebreak e vincerlo, con grinta leonina e tanta intensità. Si pensava che Cobolli avesse messo le mani sulla partita, che Bergs accusasse il colpo del non averla chiusa lì, e che il suo tennis offensivo ma un po’ spericolato potesse crollare sotto la consistenza, spinta e “garra” del romano. Purtroppo, non è andata così. Tutto si è deciso all’avvio del terzo set, quando Cobolli non ha sfruttato un invitante 15-40, sprecando soprattutto la risposta sulla seconda chance, un impatto con poco equilibrio terminato out. Cobolli ha attraversato con fatica e il peso delle occasioni mancate il suo primo turno di battuta, ben 16 punti, cedendolo alla terza palla break. Sipario e “bagel”, doloroso. Non se lo sa spiegare nemmeno l’azzurro, deluso nella press conference post partita.

“Credevo anche io che a quel punto, dopo il secondo set vinto e in quel modo, che sarei riuscito a portarla a casa. Non aver sfruttato il vantaggio l’ho sofferto, ho ceduto il servizio e lì ho accusato tutta la fatica fisica e mentale, tutta insieme. Non pensavo di poter perdere il set 6-0, ma è successo”. Questo il senso delle sue parole, molto deluso per l’amara conclusione del suo esordio con la maglia azzurra. È una partita difficile questa prima volta, molti sono stati gli italiani battuti, nomi illustri. Cobolli complessivamente ha disputato una partita discreta, ma il rivale gli è stato superiore per gioco “puro”, per quanto ha condotto gli scambi, attaccato e cercato il vincente.

La partita si è decisa sul controllo del tempo di gioco, e quindi dello spazio. Quando Cobolli è riuscito con la sua spinta vigorosa a bloccare dietro il belga e non far correre il suo braccio in anticipo, ha vinto molti gran bei punti, anche con traiettorie molto incisive, non solo forzando gli errori del rivale; ma per la maggior parte dell’incontro è stato Bergs a sparare l’accelerazione per primo, ad aprire l’angolo, ad attaccare, forte di un braccio velocissimo e di un anticipo superiore. Ma quel che ha veramente pesato sul match è stato il rendimento dei colpi d’inizio gioco. Bergs ha servito meglio, in particolare nei momenti chiave (eccetto un paio di doppi falli terribili, con tanta tensione a gravare su di lui), ma ha risposto molto, molto meglio. Ha rischiato e in tante occasioni è stato premiato, con palle davvero profonde, spesso direttamente vincenti. Cobolli l’ha agevolato servendo così così, in particolare a metà del primo set, dando il via all’assolo del belga, e poi il quel maledetto primo turno di battuta del terzo set, che alla fine ha pagato a caro prezzo. Aveva anche servito male sul 5 pari del secondo parziale, con un doppio fallo che aveva forzato il game ai vantaggi, e poi mai la prima in campo. Di sicuro Flavio dovrà migliorare molto nella gestione del servizio, in modo che la sua percentuale di prime sia superiore e in particolare per far sì che la prima palla lo assista nei momenti chiave.

Bergs è un bel tennista, veloce, aggressivo, ha tennis e colpi che possono spaccare una partita. Devi tenerlo più fermo, farlo correre e costringerlo a difendersi. Cobolli oggi c’è riuscito solo a tratti e questo gli è costato la sconfitta. Si è preso la rivincita della recente partita a US Open, vinta dal romano. Purtroppo Flavio non è riuscito a portare il secondo punto all’Italia. Il doppio deciderà la sfida Italia – Belgio.

Marco Mazzoni

La cronaca

Il secondo incontro di Italia – Belgio inizia con Bergs al servizio. Subito grande intensità, Zizou e Flavio aprono l’angolo e spingono, si corre e si sprinta forte. Nel terzo game sul 30 pari Cobolli sale in cattedra: da difesa passa ad attacco con un bel cross di rovescio che ribalta l’inerzia e vola a rete, impossibile il passante del belga. Palla break. Uff! Nastro azzurro, un rovescio di Cobolli in recupero sbatte, s’impenna e ricade di là quanto basta, imprendibile. BREAK Italia, 2-1 Cobolli. Il romano affretta l’accelerazione col rovescio, una tirata a mezza rete gli costa lo 0-30. Rimonta imponendo la sua fisicità, ma soffre ben 12 punti per portare a casa il game (3-1). Bergs è molto bravo a chiudere l’angolo col diritto cross, e anche trovare ottimi cambi in lungo linea appoggiandosi sul rovescio; Cobolli costruisce e mette peso sulla palla. Due stile diversi, ma grande intensità. Il “muro” di Flavio è importante, col diritto non regala quasi niente ed è bravo a costruirsi l’attacco, splendido quello sul 30-15 del sesto game, chiuso con uno smash prepotente. Bergs risponde bene appoggiandosi ai servizi di Flavio, il game si complica e va ai vantaggi. Un doppio fallo costa all’azzurro la prima palla break da difendere. Non la gioca bene Cobolli: Bergs risponde profondo, e Flavio cerca una sbracciata su di una palla piuttosto bassa e rapida, la sua traiettoria termina in rete. Contro BREAK Belgio, 3 pari tutto da rifare. L’incontro è una gara a chi per prima impone pressione e comanda, forzando l’errore dell’altro. C’è grande equilibrio. Nel settimo game è la spinta di Cobolli a prevalere, strappa una palla break sul 30-40. Male Flavio, aggredisce la seconda di servizio con un rovescio mal centrato e la palla è in corridoio, si poteva almeno iniziare lo scambio. 4-3 Bergs. Come nel sesto game, il belga è straordinario in risposta, ne trova una lungo linea vincente sul 15 pari, poi un’altra da sinistra nei piedi di Flavo, che non controlla. 15-40, due palle break delicatissime da difendere. Cobolli comanda, rischia un diritto vincente dal centro ma gli esce di una spanna. BREAK Bergs, il secondo di fila, da 1-3 è avanti 5-3, parziale mortale per il nostro giocatore. Zizou chiude il set 6-3 alla terza chance, più forte nei colpi d’inizio gioco e bravo a reagire dopo esser scivolato sotto. La differenza in risposta è stata importante.

Il secondo set scatta sui binari della conclusione del primo, Bergs prende in velocità Cobolli e risponde molto bene, mentre l’azzurro forza e sbaglia l’accelerazione vincente, di poco ma quanto basta. Si ritrova subito sotto 15-40, con due palle break avverse. Zizou rischia la risposta carica e profonda, ma gli esce di un niente, 30-40. Poche prime per Flavio, che però ha coraggio leonino nello spingere in contro piede col diritto dopo il servizio, e stavolta palla incoccia la riga. Con un Ace (terzo del match) vince un game fondamentale ad arginare l’ondata rivale (aveva perso 5 game di fila). Rapidissimo Bergs nel suo turno di battuta, è un fulmine nell’avventarsi sulla palla e con due passi è già a rete, a chiudere in sicurezza. Fa tutto con tempi di gioco minimi in questa fase. Travolgente l’attacco e chiusura acrobatica dopo una risposta a tutta, che Zizou… 15-30 e poi 15-40, ancora in difficoltà Cobolli nel gestire la risposta aggressiva del belga. Cancella la prima con un bel forcing col diritto; regala Bergs sulla seconda, un diritto scarico molto out. Com grinta, Cobolli risale e si porta 2-1. Scocca l’ora di gioco su di un bel vincente di diritto di Flavio nel quinto game. L’azzurro è costretto ad attaccare per primo per arginare i tempi di gioco rapidi del rivale, tattica difficile ma necessaria per tenerlo fermo. Ritrova anche la prima palla di servizio, 3-2 Italia. Cobolli inizia il “fatidico” settimo game con un attacco di diritto nemmeno malvagio, ma il passante di Bergs è una mazzata ingestibile. Poi il belga trova un impatto in risposta perfetto, 0-30. Non entra la prima del romano… ma è bravo a ribaltare da difesa ad attacco lo scambio, e chiudere col diritto in avanzamento. Gran punto, anche per la situazione. 15-30. Rischia pure il doppio fallo, poi è Zizou a esagerare col rovescio. Altro rischio, improvvisa smorzata (rarità nel match), funziona. Ai vantaggi, il punto più bello del match, clamorosa rincorsa di Bergs, splendido lob vincente di Cobolli. Che spettacolo! Ace, per il 4-3. Grinta Cobolli. Rapissimo, imprendibile Zizou, regala pure una demi-volée incredibile, che quasi ammutolisce il pubblico tanto è bella. 4 pari. Rush finale. Rapido anche il romano, trova due ottime accelerazioni e sale 5-4; a zero Bergs impatta 5 pari, concede pochissimo nei suoi game. Cobolli è avanti, ma sbaglia un diritto e poi commette un doppio fallo mortale sul 40-30, il game va ai vantaggi e la prima non entra… Bergs aggredisce, ruba tempo e Flavio sbaglia un diritto. Palla break… e ancora seconda palla… Si scambia, alla fine è l’italiano il primo a cedere, in uno dei pochi scambi tattici e a basso ritmo. BREAK Bergs, serve per il match sul 6-5. Dal centro del campo Bergs comanda e sposta l’azzurro, 15-0. Poi concede un regalo, doppio fallo, e il pubblico di Bologna si accende sperando nella rimonta. Cobolli si arrampica in risposta, la palla gli esce pure bella lunga e quindi comanda col diritto, con coraggio leonino. 15-30! Risolve Bergs con un cambio di rovescio in lungo linea perfetto. 30 pari, è a due punti dalla grande W. Cobolli è fortunato per una deviazione del nastro che rallenta la palla del rivale, quindi è bravo ad aggredire col rovescio cross. Un vincente che gli vale la palla break. DISASTRO Bergs, a campo aperto tira lungo il diritto. 6 pari, Tiebreak! Ace di Cobolli, 1-0. Spreca poi Flavio, un passante da due metri gli esce lungo, che occasione… 1 pari. Il romano cede il primo punto al servizio con un diritto da tre quarti che muore in rete, troppa fretta… 3-1 Belgio. Zizou restituisce il punto sbagliando un rovescio in scambio, si gira 3 punti pari. L’atmosfera è elettrica, pandemio nell’Arena. Doppio fallo Bergs, 4-3 Cobolli! UFFFFF! Una risposta a tutto braccio del belga “sfonda” il nastro, e la palla atterra imprendibile. 5-4. Ace, e 5 pari. Sbaglia col diritto cross Bergs, ecco il Set Point Cobolli!!! Out la risposta del belga. SET Cobolli, 7 punti a 5. Quanto ha contato la tensione… Si va al terzo.

Bergs to serve. Cobolli indovina nel primo punto una risposta a tutta, imprendibile; poi un tocco corto che sorprende il rivale. 0-30. Con un attacco prepotente dopo due colpi in spinta subito due palle break per l’italiano sul 15-40. Si salva Bergs (brutta risposta di Cobolli sul 30-40). 4 punti di fila e 1-0 Belgio. Poi tocca a Flavio concedere la palla break ai vantaggi, l’annulla col suo marchio di fabbrica, intensità in progressione. La battaglia, continua, palla dopo palla, e il match inizia a farsi davvero duro anche fisicamente. Con diritto potentissimo da sinistra, Zizou strappa un’altra chance, ma serve bene il romano e chiude in avanzamento. Bergs si prende il BREAK alla terza chance, con un altro diritto imprendibile, stavolta inside out, al 16esimo punto. Poco aiuto dal servizio per Cobolli. 2-0 Bergs. Con un S&V spettacolare il 25enne di Lommel vola 3-0. Momento difficile per l’italiano, si ritrova sotto 0-30, l’altro è scatenato con i suoi colpi davvero profondi, sempre in anticipo. Un diritto difensivo out costa al romano il 30-40, e palla break. Attacco pentito, Bergs torna indietro ed è svelto il nostro a punirlo con un affondo. Ha perso un po’ di velocità coi piedi Flavio, subisce troppo i colpi del rivale e cede il game, secondo BREAK del set, sotto una pressione mortale col diritto di Bergs, scatenato. 4-0 e poi 5-0. Ormai il tennis dell’azzurro è come depotenziato, non riesce più a tenere le bordate del belga. Sul 15-40 arrivano due match point. Con coraggio Cobolli li annulla, non vuole subire il “bagel”. Ma con un’altra risposta a tutto braccio il belga strappa il MP#3. Che punto Bergs, passante in corsa di rovescio splendido. Si merita il successo, che poteva arrivare anche in due set. Grinta di Flavio, ma non è bastato. Italia 1, Belgio 1, sarà il doppio a decidere la sfida.

Flavio Cobolli 🇮🇹 (ITA) v Zizou Bergs 🇧🇪 (BEL)