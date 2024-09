Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In campo Jannik Sinner (LIVE)

Us Open 2024 - Day 10

US Open (USA 🇺🇸) – Quarti di Finale, cemento

Slam Us Open B. Haddad Maia [22] • B. Haddad Maia [22] 0 0 K. Muchova K. Muchova 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Haddad Maia 0-0

B. Haddad Maiavs K. Muchova

J. Draper vs A. de Minaur



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

I. Swiatekvs J. Pegula

J. Sinner vs D. Medvedev



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open I. Jovic [3] I. Jovic [3] 6 6 S. Zhiyenbayeva [14] S. Zhiyenbayeva [14] 1 2 Vincitore: I. Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 I. Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 2-1 → 3-1 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Zhiyenbayeva 15-0 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 I. Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 S. Zhiyenbayeva 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-1 → 4-1 I. Jovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 S. Zhiyenbayeva 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

I. Jovicvs S. Zhiyenbayeva

M. Forbes vs K. Bigun



Il match deve ancora iniziare

H. Chan / V. Kudermetova vs L. Kichenok / J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova / T. Townsend vs K. Mladenovic / S. Zhang



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

J. Kim vs C. Robertson



Slam Us Open J. Kim [11] J. Kim [11] 15 3 2 C. Robertson • C. Robertson 15 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Robertson 0-15 15-15 2-4 J. Kim 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Robertson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 J. Kim 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Robertson 15-0 15-15 30-15 1-1 → 1-2 J. Kim 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 C. Robertson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Kim 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Robertson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Kim 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 C. Robertson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Kim 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 C. Robertson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Kim 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Robertson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

W. Sonobe vs K. Penickova



Il match deve ancora iniziare

A. Razeghi / M. Schoenhaus vs I. Mayew / K. Schinnerer



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 17:00

N. Budkov Kjaer vs N. Honda



Slam Us Open N. Budkov Kjaer [1] N. Budkov Kjaer [1] 15 6 4 N. Honda • N. Honda 0 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Honda 0-15 4-2 N. Budkov Kjaer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 N. Honda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Honda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Budkov Kjaer 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Honda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Budkov Kjaer 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 N. Honda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Honda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Honda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Honda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

V. Valdmannova vs T. Grant



Il match deve ancora iniziare

H. Bernet / N. Budkov Kjaer vs A. De Marchi / J. Vasami



Il match deve ancora iniziare

I. Ivanova / J. Vandromme vs A. Penickova / K. Penickova



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open D. Mosejczuk • D. Mosejczuk 0 2 0 R. Jodar [12] R. Jodar [12] 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Mosejczuk 0-5 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 D. Mosejczuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 D. Mosejczuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Mosejczuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Mosejczuk 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Mosejczuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 R. Jodar 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 D. Mosejczuk 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

D. Mosejczukvs R. Jodar

E. Jones vs M. Stojsavljevic



Il match deve ancora iniziare

M. Mrva / R. Sakamoto vs R. Jodar / A. Santamarta Roig



Il match deve ancora iniziare

D. Sarksian / T. Zhang vs N. Honda / N. Trouve



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open T. Derepasko • T. Derepasko 15 4 2 R. Sakamoto [3] R. Sakamoto [3] 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Derepasko 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Derepasko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Derepasko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Derepasko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Sakamoto 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Derepasko 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-3 → 2-4 T. Derepasko 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Derepasko 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Derepasko 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

T. Derepasko vs R. Sakamoto

J. De Zeeuw / H. Klugman vs K. Fakih / A. Hamilton



Il match deve ancora iniziare

J. Pastikova / J. Stusek vs T. Frodin / V. Glozman



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 17:00

T. Faurel vs L. Preda



Slam Us Open T. Faurel • T. Faurel 0 0 3 L. Preda [5] L. Preda [5] 15 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Faurel 0-15 3-4 L. Preda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Faurel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Preda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Faurel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Preda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Faurel 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 L. Preda 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Faurel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 L. Preda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 T. Faurel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 L. Preda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Faurel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Preda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Jauffret / C. McNeil vs L. Urbanova / A. Vergara Rivera



Il match deve ancora iniziare

A. Battiston / B. Hernandez Cortes vs T. Faurel / L. Preda



Il match deve ancora iniziare

T. Krejcova / E. Tichackova vs Y. Kotliar / M. Stankiewicz



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 17:00

V. Glozman vs T. Krejcova



Slam Us Open V. Glozman V. Glozman 6 6 T. Krejcova T. Krejcova 0 3 Vincitore: V. Glozman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Krejcova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-3 → 6-3 V. Glozman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Krejcova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 V. Glozman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 T. Krejcova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 V. Glozman 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 T. Krejcova 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 V. Glozman 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 T. Krejcova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 V. Glozman 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 T. Krejcova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 V. Glozman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 T. Krejcova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 V. Glozman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Krejcova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

M. Rottgering vs F. Thomas



Il match deve ancora iniziare

M. Farzam / N. Filin vs P. Brunclik / T. Papamalamis



Il match deve ancora iniziare

V. Frydrych / M. Rottgering vs L. Angelini / L. Beraldo



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 17:00

E. Tichackova vs T. Kostovic



Slam Us Open E. Tichackova E. Tichackova 15 6 2 T. Kostovic [4] • T. Kostovic [4] 0 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Kostovic 0-15 2-2 E. Tichackova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 E. Tichackova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Kostovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Tichackova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 T. Kostovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Tichackova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Tichackova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Tichackova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 1-1 → 2-1 T. Kostovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Tichackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Xu vs R. Dencheva



Il match deve ancora iniziare

J. Pareja / A. Urhobo vs V. Barros / T. Kostovic



Il match deve ancora iniziare

G. Jang / G. Nahum vs M. Stojsavljevic / M. Xu



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 17:00

T. Papamalamis vs A. Karahan



Slam Us Open T. Papamalamis [8] • T. Papamalamis [8] 30 4 1 A. Karahan A. Karahan 30 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Papamalamis 15-0 30-0 30-15 30-30 1-3 A. Karahan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-3 → 1-3 T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Karahan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 0-1 → 0-2 T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Karahan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Papamalamis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 A. Karahan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Karahan 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 T. Papamalamis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Karahan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Karahan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Penickova vs J. Vandromme



Il match deve ancora iniziare

M. El Allami / E. Sartz-Lunde vs C. An / S. Lam



Il match deve ancora iniziare

D. Petak / F. Thomas vs T. Derepasko / A. Omarkhanov



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 17:00

M. Taucher vs B. Wenzel



Slam Us Open M. Taucher [1] M. Taucher [1] 0 2 5 B. Wenzel • B. Wenzel 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Wenzel 15-0 30-0 5-1 M. Taucher 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 B. Wenzel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 M. Taucher 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. Wenzel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Taucher 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Wenzel 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Taucher 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 2-5 → 2-6 B. Wenzel 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Taucher 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 B. Wenzel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Taucher 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 B. Wenzel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 M. Taucher 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 B. Wenzel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

I. Gillespie vs F. Berube Perron



Il match deve ancora iniziare

J. Woodman vs Y. Hill



Il match deve ancora iniziare

V. Miranda vs A. Mosko



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open R. Harris R. Harris 1* 6 C. Cooper C. Cooper 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-1* 0-2* ace 1*-2 6-6 C. Cooper 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-5 → 6-5 C. Cooper 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 R. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Cooper 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 C. Cooper 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Harris 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Cooper 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Harris 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Cooper 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 R. Harris 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

R. Harrisvs C. Cooper

S. Czauz vs Y. Takamuro



Il match deve ancora iniziare

T. Majetic vs I. van Rijt



Il match deve ancora iniziare

R. Okano vs L. Gryp



Il match deve ancora iniziare