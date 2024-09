Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Pegula infrange il tabù Slam: Batte la numero 1 Swiatek e vola in semifinale agli US Open

Jessica Pegula, numero sei del mondo, ha ottenuto mercoledì sera, all’età di 30 anni, la vittoria più importante della sua carriera, qualificandosi per la prima volta nella sua vita alle semifinali di un torneo del Grande Slam. E nientemeno che agli US Open! L’americana, che aveva perso i suoi sei precedenti quarti di finale nei Major, ha finalmente spezzato la maledizione, sconfiggendo la numero uno del mondo Iga Swiatek, vincitrice di questo torneo nel 202

L’americana, che non affrontava la polacca dal 2023, anno in cui aveva scoperto l’antidoto per sfidare Swiatek (2-2 negli scontri diretti della scorsa stagione), è stata sempre la giocatrice più solida e lucida delle due, imponendo la sua superiore consistenza e varietà di gioco di fronte a una leader mondiale che è apparsa nervosa e poco preparata per l’occasione, commettendo un quasi incredibile numero di 40 errori non forzati, circa due terzi (!) dei punti vinti dalla tennista americana. Nelle semifinali di giovedì, Pegula ha un appuntamento con la ceca Karolina Muchova, che nel 2023 ha perso in semifinale proprio contro un’altra americana, Coco Gauff. Le due si affronteranno solo per la seconda volta, considerando che il primo incontro è avvenuto appena due settimane fa, al secondo turno del WTA 1000 di Cincinnati, con l’americana che ha vinto in tre set…

Slam Us Open B. Haddad Maia [22] B. Haddad Maia [22] 1 4 K. Muchova K. Muchova 6 6 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 K. Muchova 0-15 df 0-30 0-40 df 2-3 → 3-3 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 B. Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open J. Draper [25] J. Draper [25] 6 7 6 A. de Minaur [10] A. de Minaur [10] 3 5 2 Vincitore: J. Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. de Minaur 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-2 → 5-2 J. Draper 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Draper 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 3-1 → 3-2 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Draper 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-1 → 3-1 J. Draper 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Slam Us Open I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 2 4 J. Pegula [6] J. Pegula [6] 6 6 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Pegula 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-2 → 0-3 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

Slam Us Open J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 1 6 6 D. Medvedev [5] D. Medvedev [5] 2 6 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 5-0 → 5-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-4 → 0-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open I. Jovic [3] I. Jovic [3] 6 6 S. Zhiyenbayeva [14] S. Zhiyenbayeva [14] 1 2 Vincitore: I. Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 I. Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 2-1 → 3-1 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Zhiyenbayeva 15-0 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 I. Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 S. Zhiyenbayeva 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-1 → 4-1 I. Jovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 S. Zhiyenbayeva 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open M. Forbes M. Forbes 2 4 K. Bigun [2] K. Bigun [2] 6 6 Vincitore: K. Bigun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Bigun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Forbes 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 K. Bigun 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Forbes 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 K. Bigun 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Forbes 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 K. Bigun 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Forbes 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Bigun 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Forbes 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Bigun 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 M. Forbes 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-4 → 2-5 K. Bigun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Forbes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 K. Bigun 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 M. Forbes 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 0-2 → 0-3 K. Bigun 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Forbes 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open H. Chan / V. Kudermetova [10] H. Chan / V. Kudermetova [10] 1 2 L. Kichenok / J. Ostapenko [7] L. Kichenok / J. Ostapenko [7] 6 6 Vincitore: L. Kichenok/J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 1-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1

Slam Us Open K. Siniakova / T. Townsend [3] K. Siniakova / T. Townsend [3] 5 6 3 K. Mladenovic / S. Zhang K. Mladenovic / S. Zhang 7 4 6 Vincitore: K. Mladenovic/S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 5-3 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 4-2 → 5-2 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 17:00

Slam Us Open J. Kim [11] J. Kim [11] 3 4 C. Robertson C. Robertson 6 6 Vincitore: C. Robertson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Kim 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 C. Robertson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 J. Kim 0-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Robertson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Kim 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Robertson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 J. Kim 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Robertson 15-0 15-15 30-15 1-1 → 1-2 J. Kim 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 C. Robertson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Kim 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Robertson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Kim 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 C. Robertson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Kim 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 C. Robertson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Kim 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Robertson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Slam Us Open W. Sonobe [7] W. Sonobe [7] 7 6 K. Penickova [9] K. Penickova [9] 5 4 Vincitore: W. Sonobe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 W. Sonobe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Penickova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 5-4 W. Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Penickova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 W. Sonobe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 K. Penickova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 W. Sonobe 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 2-2 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 W. Sonobe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 K. Penickova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 W. Sonobe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 K. Penickova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 W. Sonobe 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 K. Penickova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 W. Sonobe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Penickova 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 4-3 W. Sonobe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Penickova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 W. Sonobe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 K. Penickova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 W. Sonobe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Penickova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Slam Us Open A. Razeghi / M. Schoenhaus [7] A. Razeghi / M. Schoenhaus [7] 6 6 I. Mayew / K. Schinnerer I. Mayew / K. Schinnerer 3 2 Vincitore: A. Razeghi/M. Schoenhaus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Razeghi / M. Schoenhaus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-2 → 6-2 I. Mayew / K. Schinnerer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 A. Razeghi / M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 I. Mayew / K. Schinnerer 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 A. Razeghi / M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 I. Mayew / K. Schinnerer 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 df 2-0 → 3-0 A. Razeghi / M. Schoenhaus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 I. Mayew / K. Schinnerer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Razeghi / M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 I. Mayew / K. Schinnerer 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Razeghi / M. Schoenhaus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 I. Mayew / K. Schinnerer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 A. Razeghi / M. Schoenhaus 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 I. Mayew / K. Schinnerer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Razeghi / M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 I. Mayew / K. Schinnerer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Razeghi / M. Schoenhaus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 17:00

Slam Us Open N. Budkov Kjaer [1] N. Budkov Kjaer [1] 6 6 N. Honda N. Honda 3 3 Vincitore: N. Budkov Kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Honda 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Honda 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Budkov Kjaer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 N. Honda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Honda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Budkov Kjaer 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Honda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Budkov Kjaer 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 N. Honda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Honda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Honda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Honda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open V. Valdmannova [15] V. Valdmannova [15] 2 4 T. Grant [2] T. Grant [2] 6 6 Vincitore: T. Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 V. Valdmannova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 4-5 T. Grant 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 V. Valdmannova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 T. Grant 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 T. Grant 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 V. Valdmannova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Grant 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 0-1 → 1-1 V. Valdmannova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Grant 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 V. Valdmannova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 T. Grant 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 V. Valdmannova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 T. Grant 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 1-3 V. Valdmannova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 T. Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 V. Valdmannova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Slam Us Open H. Bernet / N. Budkov Kjaer [3] H. Bernet / N. Budkov Kjaer [3] 6 6 A. De Marchi / J. Vasami A. De Marchi / J. Vasami 2 2 Vincitore: H. Bernet/N. Budkov Kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. De Marchi / J. Vasami 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 H. Bernet / N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. De Marchi / J. Vasami 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 H. Bernet / N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. De Marchi / J. Vasami 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 H. Bernet / N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 A. De Marchi / J. Vasami 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 H. Bernet / N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. De Marchi / J. Vasami 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 H. Bernet / N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. De Marchi / J. Vasami 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 H. Bernet / N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. De Marchi / J. Vasami 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 H. Bernet / N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. De Marchi / J. Vasami 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 H. Bernet / N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open I. Ivanova / J. Vandromme [1] I. Ivanova / J. Vandromme [1] 6 6 A. Penickova / K. Penickova A. Penickova / K. Penickova 2 4 Vincitore: I. Ivanova/J. Vandromme Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Penickova / K. Penickova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 I. Ivanova / J. Vandromme 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 4-4 → 5-4 A. Penickova / K. Penickova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 I. Ivanova / J. Vandromme 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 A. Penickova / K. Penickova 0-15 df 0-30 15-30 40-30 3-2 → 3-3 I. Ivanova / J. Vandromme 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 A. Penickova / K. Penickova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 I. Ivanova / J. Vandromme 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Penickova / K. Penickova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 I. Ivanova / J. Vandromme 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Penickova / K. Penickova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 5-2 → 6-2 I. Ivanova / J. Vandromme 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 A. Penickova / K. Penickova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 I. Ivanova / J. Vandromme 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Penickova / K. Penickova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 I. Ivanova / J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Penickova / K. Penickova 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 I. Ivanova / J. Vandromme 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Us Open D. Mosejczuk D. Mosejczuk 2 1 R. Jodar [12] R. Jodar [12] 6 6 Vincitore: R. Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 D. Mosejczuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 D. Mosejczuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 D. Mosejczuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Mosejczuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Mosejczuk 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Mosejczuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 R. Jodar 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 D. Mosejczuk 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Slam Us Open E. Jones [1] E. Jones [1] 5 4 M. Stojsavljevic M. Stojsavljevic 7 6 Vincitore: M. Stojsavljevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 E. Jones 0-15 0-40 4-4 → 4-5 M. Stojsavljevic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 E. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Stojsavljevic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 E. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 1-2 → 1-3 E. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Stojsavljevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 E. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Stojsavljevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 5-7 E. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 E. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 E. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Stojsavljevic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 E. Jones 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 2-3 M. Stojsavljevic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 E. Jones 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Stojsavljevic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 0-1 → 0-2 E. Jones 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Slam Us Open M. Mrva / R. Sakamoto [1] M. Mrva / R. Sakamoto [1] 7 6 R. Jodar / A. Santamarta Roig R. Jodar / A. Santamarta Roig 5 3 Vincitore: M. Mrva/R. Sakamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Mrva / R. Sakamoto 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Jodar / A. Santamarta Roig 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Mrva / R. Sakamoto 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 4-2 → 4-3 R. Jodar / A. Santamarta Roig 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 M. Mrva / R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 3-1 → 4-1 R. Jodar / A. Santamarta Roig 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 M. Mrva / R. Sakamoto 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-1 → 2-1 R. Jodar / A. Santamarta Roig 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Mrva / R. Sakamoto 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Jodar / A. Santamarta Roig 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Mrva / R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 R. Jodar / A. Santamarta Roig 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 M. Mrva / R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Jodar / A. Santamarta Roig 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 M. Mrva / R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Jodar / A. Santamarta Roig 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 M. Mrva / R. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 R. Jodar / A. Santamarta Roig 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Mrva / R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Jodar / A. Santamarta Roig 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Mrva / R. Sakamoto 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Us Open D. Sarksian / T. Zhang D. Sarksian / T. Zhang 0 6 6 0 N. Honda / N. Trouve • N. Honda / N. Trouve 0 4 7 1 Vincitore: N. Honda/N. Trouve Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Honda / N. Trouve 0-1 N. Honda / N. Trouve 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 D. Sarksian / T. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 N. Honda / N. Trouve 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 D. Sarksian / T. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 N. Honda / N. Trouve 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 D. Sarksian / T. Zhang 15-0 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 N. Honda / N. Trouve 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 D. Sarksian / T. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 N. Honda / N. Trouve 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Sarksian / T. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Honda / N. Trouve 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-1 → 1-2 D. Sarksian / T. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Honda / N. Trouve 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Sarksian / T. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Honda / N. Trouve 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 D. Sarksian / T. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-3 → 5-3 N. Honda / N. Trouve 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 D. Sarksian / T. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 N. Honda / N. Trouve 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Sarksian / T. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 1-2 → 2-2 N. Honda / N. Trouve 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Sarksian / T. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Honda / N. Trouve 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Slam Us Open T. Derepasko T. Derepasko 4 4 R. Sakamoto [3] R. Sakamoto [3] 6 6 Vincitore: R. Sakamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Derepasko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-5 → 4-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Derepasko 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Derepasko 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Derepasko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Derepasko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Derepasko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Sakamoto 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Derepasko 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-3 → 2-4 T. Derepasko 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Derepasko 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Derepasko 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open J. De Zeeuw / H. Klugman [7] J. De Zeeuw / H. Klugman [7] 6 6 K. Fakih / A. Hamilton K. Fakih / A. Hamilton 3 2 Vincitore: J. De Zeeuw/H. Klugman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Fakih / A. Hamilton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 J. De Zeeuw / H. Klugman 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 K. Fakih / A. Hamilton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 J. De Zeeuw / H. Klugman 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 K. Fakih / A. Hamilton 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. De Zeeuw / H. Klugman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Fakih / A. Hamilton 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. De Zeeuw / H. Klugman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Fakih / A. Hamilton 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. De Zeeuw / H. Klugman 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 4-3 → 5-3 K. Fakih / A. Hamilton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 4-2 → 4-3 J. De Zeeuw / H. Klugman 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Fakih / A. Hamilton 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. De Zeeuw / H. Klugman 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 K. Fakih / A. Hamilton 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-0 → 2-1 J. De Zeeuw / H. Klugman 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 K. Fakih / A. Hamilton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open J. Pastikova / J. Stusek J. Pastikova / J. Stusek 6 6 T. Frodin / V. Glozman T. Frodin / V. Glozman 4 3 Vincitore: J. Pastikova/J. Stusek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Frodin / V. Glozman 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 J. Pastikova / J. Stusek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 T. Frodin / V. Glozman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Frodin / V. Glozman 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Frodin / V. Glozman 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Frodin / V. Glozman 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Pastikova / J. Stusek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Frodin / V. Glozman 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Pastikova / J. Stusek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 T. Frodin / V. Glozman 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Frodin / V. Glozman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 J. Pastikova / J. Stusek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 T. Frodin / V. Glozman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Pastikova / J. Stusek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 T. Frodin / V. Glozman 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 17:00

Slam Us Open T. Faurel T. Faurel 0 5 L. Preda [5] L. Preda [5] 6 7 Vincitore: L. Preda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Faurel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 L. Preda 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 5-6 T. Faurel 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Preda 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Faurel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Preda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Faurel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Preda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Faurel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Preda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Faurel 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 L. Preda 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Faurel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 L. Preda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 T. Faurel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 L. Preda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Faurel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Preda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Slam Us Open C. Jauffret / C. McNeil C. Jauffret / C. McNeil 6 6 L. Urbanova / A. Vergara Rivera L. Urbanova / A. Vergara Rivera 4 3 Vincitore: C. Jauffret/C. McNeil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Urbanova / A. Vergara Rivera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 C. Jauffret / C. McNeil 15-0 30-0 40-0 40-30 4-3 → 5-3 L. Urbanova / A. Vergara Rivera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Jauffret / C. McNeil 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 L. Urbanova / A. Vergara Rivera 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 C. Jauffret / C. McNeil 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 L. Urbanova / A. Vergara Rivera 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 C. Jauffret / C. McNeil 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 L. Urbanova / A. Vergara Rivera 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Jauffret / C. McNeil 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Urbanova / A. Vergara Rivera 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Jauffret / C. McNeil 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 L. Urbanova / A. Vergara Rivera 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Jauffret / C. McNeil 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 L. Urbanova / A. Vergara Rivera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 C. Jauffret / C. McNeil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Urbanova / A. Vergara Rivera 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 C. Jauffret / C. McNeil 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Urbanova / A. Vergara Rivera 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open A. Battiston / B. Hernandez Cortes • A. Battiston / B. Hernandez Cortes 0 6 4 0 T. Faurel / L. Preda [4] T. Faurel / L. Preda [4] 0 3 6 1 Vincitore: T. Faurel/L. Preda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Battiston / B. Hernandez Cortes 0-1 T. Faurel / L. Preda 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 df 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 df 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Battiston / B. Hernandez Cortes 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df df 4-5 → 4-6 T. Faurel / L. Preda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Battiston / B. Hernandez Cortes 0-15 df 0-30 0-40 df df 4-3 → 4-4 T. Faurel / L. Preda 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Battiston / B. Hernandez Cortes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Faurel / L. Preda 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Battiston / B. Hernandez Cortes 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Battiston / B. Hernandez Cortes 1-2 T. Faurel / L. Preda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Battiston / B. Hernandez Cortes 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Faurel / L. Preda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Battiston / B. Hernandez Cortes 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Faurel / L. Preda 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Battiston / B. Hernandez Cortes 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Faurel / L. Preda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Battiston / B. Hernandez Cortes 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 T. Faurel / L. Preda 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Battiston / B. Hernandez Cortes 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 T. Faurel / L. Preda 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Battiston / B. Hernandez Cortes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Us Open T. Krejcova / E. Tichackova T. Krejcova / E. Tichackova 6 6 Y. Kotliar / M. Stankiewicz [6] Y. Kotliar / M. Stankiewicz [6] 4 3 Vincitore: T. Krejcova/E. Tichackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Krejcova / E. Tichackova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Y. Kotliar / M. Stankiewicz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 4-3 → 5-3 T. Krejcova / E. Tichackova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Kotliar / M. Stankiewicz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 3-3 T. Krejcova / E. Tichackova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Y. Kotliar / M. Stankiewicz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 T. Krejcova / E. Tichackova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 Y. Kotliar / M. Stankiewicz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Krejcova / E. Tichackova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Kotliar / M. Stankiewicz 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 6-4 T. Krejcova / E. Tichackova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Y. Kotliar / M. Stankiewicz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Krejcova / E. Tichackova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Y. Kotliar / M. Stankiewicz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Krejcova / E. Tichackova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Y. Kotliar / M. Stankiewicz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 T. Krejcova / E. Tichackova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 Y. Kotliar / M. Stankiewicz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Krejcova / E. Tichackova 15-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 17:00

Slam Us Open V. Glozman V. Glozman 6 6 T. Krejcova T. Krejcova 0 3 Vincitore: V. Glozman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Krejcova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-3 → 6-3 V. Glozman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Krejcova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 V. Glozman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 T. Krejcova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 V. Glozman 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 T. Krejcova 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 V. Glozman 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 T. Krejcova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 V. Glozman 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 T. Krejcova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 V. Glozman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 T. Krejcova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 V. Glozman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Krejcova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open M. Rottgering [4] M. Rottgering [4] 6 4 0 F. Thomas F. Thomas 4 6 6 Vincitore: F. Thomas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 M. Rottgering 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-4 → 0-5 F. Thomas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. Rottgering 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 F. Thomas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Rottgering 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Thomas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Rottgering 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Thomas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 M. Rottgering 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Thomas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Rottgering 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 F. Thomas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Rottgering 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Thomas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 M. Rottgering 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Thomas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Rottgering 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 F. Thomas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Rottgering 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Thomas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Rottgering 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Thomas 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 M. Rottgering 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 F. Thomas 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Rottgering 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Slam Us Open M. Farzam / N. Filin M. Farzam / N. Filin 7 6 P. Brunclik / T. Papamalamis [5] P. Brunclik / T. Papamalamis [5] 5 2 Vincitore: M. Farzam/N. Filin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Farzam / N. Filin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 P. Brunclik / T. Papamalamis 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 5-2 M. Farzam / N. Filin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 P. Brunclik / T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Farzam / N. Filin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Brunclik / T. Papamalamis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Farzam / N. Filin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Brunclik / T. Papamalamis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Farzam / N. Filin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 P. Brunclik / T. Papamalamis 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 M. Farzam / N. Filin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Brunclik / T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Farzam / N. Filin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Brunclik / T. Papamalamis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Farzam / N. Filin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Brunclik / T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Farzam / N. Filin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 P. Brunclik / T. Papamalamis 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 M. Farzam / N. Filin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Brunclik / T. Papamalamis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Slam Us Open V. Frydrych / M. Rottgering • V. Frydrych / M. Rottgering 0 7 4 1 L. Angelini / L. Beraldo L. Angelini / L. Beraldo 0 6 6 0 Vincitore: V. Frydrych/M. Rottgering Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 V. Frydrych / M. Rottgering 1-0 L. Angelini / L. Beraldo 0-1 1-1 2-1 df 2-2 2-3 2-4 2-5 ace 3-5 4-5 4-6 4-7 4-8 5-8 6-8 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Frydrych / M. Rottgering 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 L. Angelini / L. Beraldo 15-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 V. Frydrych / M. Rottgering 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 L. Angelini / L. Beraldo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 V. Frydrych / M. Rottgering 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 2-3 → 3-3 L. Angelini / L. Beraldo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 V. Frydrych / M. Rottgering 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 L. Angelini / L. Beraldo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 V. Frydrych / M. Rottgering 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 L. Angelini / L. Beraldo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 L. Angelini / L. Beraldo 15-0 30-0 6-5 → 6-6 V. Frydrych / M. Rottgering 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 L. Angelini / L. Beraldo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 V. Frydrych / M. Rottgering 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-4 → 5-4 L. Angelini / L. Beraldo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 V. Frydrych / M. Rottgering 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 4-3 L. Angelini / L. Beraldo 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 V. Frydrych / M. Rottgering 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 L. Angelini / L. Beraldo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 V. Frydrych / M. Rottgering 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Angelini / L. Beraldo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 V. Frydrych / M. Rottgering 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 17:00

Slam Us Open E. Tichackova E. Tichackova 6 5 2 T. Kostovic [4] T. Kostovic [4] 3 7 6 Vincitore: T. Kostovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 E. Tichackova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 2-5 → 2-6 T. Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Tichackova 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 2-3 → 2-4 T. Kostovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Tichackova 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 T. Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Tichackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 T. Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Tichackova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 T. Kostovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Tichackova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 T. Kostovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Tichackova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Tichackova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 E. Tichackova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 E. Tichackova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Kostovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Tichackova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 T. Kostovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Tichackova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Tichackova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Tichackova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 1-1 → 2-1 T. Kostovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Tichackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open M. Xu [8] M. Xu [8] 6 6 R. Dencheva [10] R. Dencheva [10] 2 1 Vincitore: M. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Dencheva 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 M. Xu 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Dencheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 M. Xu 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-0 → 4-0 R. Dencheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Xu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 R. Dencheva 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Xu 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Xu 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Dencheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Xu 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 2-0 R. Dencheva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open J. Pareja / A. Urhobo • J. Pareja / A. Urhobo 1 2 0 V. Barros / T. Kostovic V. Barros / T. Kostovic 6 6 0 Vincitore: V. Barros/T. Kostovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Pareja / A. Urhobo 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Barros / T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Pareja / A. Urhobo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 V. Barros / T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-3 → 2-4 J. Pareja / A. Urhobo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 V. Barros / T. Kostovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Pareja / A. Urhobo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 V. Barros / T. Kostovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 J. Pareja / A. Urhobo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 V. Barros / T. Kostovic 0-15 30-40 40-40 1-5 → 1-6 V. Barros / T. Kostovic 0-15 df 15-15 40-15 df 2-4 J. Pareja / A. Urhobo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 V. Barros / T. Kostovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Pareja / A. Urhobo 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 V. Barros / T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 J. Pareja / A. Urhobo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Barros / T. Kostovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Slam Us Open G. Jang / G. Nahum G. Jang / G. Nahum 6 5 M. Stojsavljevic / M. Xu [5] M. Stojsavljevic / M. Xu [5] 7 7 Vincitore: M. Stojsavljevic/M. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 30-0 30-15 df 40-30 ace 5-6 → 5-7 G. Jang / G. Nahum 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-5 → 5-6 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 G. Jang / G. Nahum 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 M. Stojsavljevic / M. Xu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-2 → 5-3 G. Jang / G. Nahum 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 M. Stojsavljevic / M. Xu 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Jang / G. Nahum 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 3-1 → 4-1 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 G. Jang / G. Nahum 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Stojsavljevic / M. Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Jang / G. Nahum 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 G. Jang / G. Nahum 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Jang / G. Nahum 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Stojsavljevic / M. Xu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 4-4 → 4-5 G. Jang / G. Nahum 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Jang / G. Nahum 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 G. Jang / G. Nahum 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 2-1 → 2-2 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 G. Jang / G. Nahum 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-40 ace df 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 17:00

Slam Us Open T. Papamalamis [8] T. Papamalamis [8] 4 6 A. Karahan A. Karahan 6 7 Vincitore: A. Karahan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 6-6 → 6-7 A. Karahan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Papamalamis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Karahan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 T. Papamalamis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Karahan 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 3-4 → 4-4 T. Papamalamis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Karahan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Papamalamis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Karahan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-3 → 1-3 T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Karahan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 0-1 → 0-2 T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Karahan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Papamalamis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 A. Karahan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Karahan 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 T. Papamalamis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Karahan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Karahan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Us Open A. Penickova A. Penickova 6 6 6 J. Vandromme [5] J. Vandromme [5] 7 4 3 Vincitore: A. Penickova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Vandromme 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Penickova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Vandromme 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Penickova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Vandromme 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Penickova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Vandromme 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 A. Penickova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Vandromme 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Penickova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Vandromme 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Penickova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Vandromme 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 A. Penickova 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 J. Vandromme 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 A. Penickova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Vandromme 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Penickova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 J. Vandromme 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 df 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 J. Vandromme 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Penickova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Vandromme 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Penickova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Penickova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 J. Vandromme 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 df 2-3 → 3-3 A. Penickova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Penickova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 J. Vandromme 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Penickova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

Slam Us Open M. El Allami / E. Sartz-Lunde M. El Allami / E. Sartz-Lunde 7 6 C. An / S. Lam C. An / S. Lam 6 3 Vincitore: M. El Allami/E. Sartz-Lunde Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. An / S. Lam 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. El Allami / E. Sartz-Lunde 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. An / S. Lam 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. El Allami / E. Sartz-Lunde 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. An / S. Lam 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 M. El Allami / E. Sartz-Lunde 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. An / S. Lam 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 M. El Allami / E. Sartz-Lunde 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 C. An / S. Lam 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 C. An / S. Lam 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 6-6 M. El Allami / E. Sartz-Lunde 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 C. An / S. Lam 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. El Allami / E. Sartz-Lunde 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. An / S. Lam 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. El Allami / E. Sartz-Lunde 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 C. An / S. Lam 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. El Allami / E. Sartz-Lunde 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 C. An / S. Lam 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 M. El Allami / E. Sartz-Lunde 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 C. An / S. Lam 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 M. El Allami / E. Sartz-Lunde 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Us Open D. Petak / F. Thomas D. Petak / F. Thomas 0 5 7 1 T. Derepasko / A. Omarkhanov • T. Derepasko / A. Omarkhanov 0 7 5 0 Vincitore: D. Petak/F. Thomas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Derepasko / A. Omarkhanov 1-0 T. Derepasko / A. Omarkhanov 0-1 ace 0-2 df 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 df 5-6 5-7 5-8 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 9-10 10-10 10-11 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 D. Petak / F. Thomas 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 T. Derepasko / A. Omarkhanov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Petak / F. Thomas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 5-4 T. Derepasko / A. Omarkhanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 D. Petak / F. Thomas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Petak / F. Thomas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Petak / F. Thomas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 D. Petak / F. Thomas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Derepasko / A. Omarkhanov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 D. Petak / F. Thomas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 T. Derepasko / A. Omarkhanov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Petak / F. Thomas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 4-4 → 5-4 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Petak / F. Thomas 15-0 15-15 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Petak / F. Thomas 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 3-2 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Petak / F. Thomas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Derepasko / A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Petak / F. Thomas 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 17:00

Slam Us Open M. Taucher [1] M. Taucher [1] 2 6 6 B. Wenzel B. Wenzel 6 3 2 Vincitore: M. Taucher Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. Wenzel 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 M. Taucher 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 B. Wenzel 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Taucher 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Wenzel 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Taucher 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Wenzel 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 M. Taucher 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Wenzel 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 M. Taucher 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 5-2 → 5-3 B. Wenzel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 M. Taucher 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 B. Wenzel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 M. Taucher 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. Wenzel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Taucher 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Wenzel 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Taucher 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 2-5 → 2-6 B. Wenzel 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Taucher 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 B. Wenzel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Taucher 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 B. Wenzel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 M. Taucher 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 B. Wenzel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Slam Us Open I. Gillespie • I. Gillespie 3 2 0 F. Berube Perron F. Berube Perron 6 6 0 Vincitore: F. Berube Perron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 I. Gillespie 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Gillespie 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-5 → 2-6 F. Berube Perron 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 I. Gillespie 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Berube Perron 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A df df 0-4 → 1-4 I. Gillespie 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-3 → 0-4 F. Berube Perron 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 I. Gillespie 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 I. Gillespie df 1-0 F. Berube Perron 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Gillespie 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-5 → 3-6 F. Berube Perron 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 I. Gillespie 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Berube Perron 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 I. Gillespie 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 F. Berube Perron 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 I. Gillespie 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 F. Berube Perron 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 I. Gillespie 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Slam Us Open J. Woodman J. Woodman 3 6 6 Y. Hill Y. Hill 6 4 3 Vincitore: J. Woodman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Woodman 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 Y. Hill 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Woodman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Hill 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 J. Woodman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 Y. Hill 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 J. Woodman 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 Y. Hill 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Woodman 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Hill 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 J. Woodman 0-15 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 Y. Hill 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Woodman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Hill 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Woodman 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 2-3 Y. Hill 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Woodman 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Y. Hill 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df df 0-1 → 1-1 J. Woodman 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Hill 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Woodman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Y. Hill 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Woodman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 2-3 → 2-4 Y. Hill 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 J. Woodman 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Hill 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 J. Woodman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 1-1 Y. Hill 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0

Slam Us Open V. Miranda [1] V. Miranda [1] 6 6 A. Mosko A. Mosko 1 0 Vincitore: V. Miranda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 V. Miranda 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-0 → 6-0 A. Mosko 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 V. Miranda 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Mosko 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 V. Miranda 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 A. Mosko 0-15 df 0-30 df 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Miranda 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-1 → 6-1 A. Mosko 0-15 df 0-30 df 0-40 df df 4-1 → 5-1 V. Miranda 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Mosko 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df df 2-1 → 3-1 V. Miranda 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 2-0 → 2-1 A. Mosko 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 V. Miranda 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Us Open R. Harris R. Harris 7 4 2 C. Cooper C. Cooper 6 6 6 Vincitore: C. Cooper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Harris 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 C. Cooper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Harris 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Cooper 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df 1-3 → 2-3 R. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 C. Cooper 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 C. Cooper 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 C. Cooper 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 R. Harris 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 3-4 → 3-5 C. Cooper 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Cooper 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-3 → 2-3 R. Harris 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Cooper 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Harris 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 1-1 C. Cooper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 0-2* ace 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* df 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 df 6-7* 7-7* df 8*-7 df 6-6 → 7-6 C. Cooper 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-5 → 6-5 C. Cooper 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 R. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Cooper 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 C. Cooper 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Harris 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Cooper 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Harris 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Cooper 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 R. Harris 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Slam Us Open S. Czauz S. Czauz 2 4 Y. Takamuro [2] Y. Takamuro [2] 6 6 Vincitore: Y. Takamuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Czauz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Y. Takamuro 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-5 → 4-5 S. Czauz 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Y. Takamuro 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 S. Czauz 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 Y. Takamuro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Czauz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 Y. Takamuro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df 1-1 → 2-1 S. Czauz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Takamuro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Czauz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Y. Takamuro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Czauz 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Y. Takamuro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 S. Czauz 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 1-3 Y. Takamuro 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 S. Czauz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 Y. Takamuro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open T. Majetic T. Majetic 5 7 4 I. van Rijt [2] I. van Rijt [2] 7 5 6 Vincitore: I. van Rijt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Majetic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 I. van Rijt 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Majetic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 I. van Rijt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Majetic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 I. van Rijt 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 3-2 T. Majetic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 I. van Rijt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Majetic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 I. van Rijt 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Majetic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 7-5 I. van Rijt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 T. Majetic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 I. van Rijt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Majetic 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 I. van Rijt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 T. Majetic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 I. van Rijt 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Majetic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 I. van Rijt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Majetic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. van Rijt 0-15 df 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Majetic 0-15 0-30 df 0-40 5-6 → 5-7 I. van Rijt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Majetic 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 I. van Rijt 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Majetic 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 I. van Rijt 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 T. Majetic 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 I. van Rijt 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 T. Majetic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 I. van Rijt 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 T. Majetic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 I. van Rijt 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

