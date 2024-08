Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 4. Swiatek domina Shibahara. Rybakina si ritira a sorpresa dagli US Open. In campo Cobolli e Cocciaretto in singolare (LIVE)

La notizia ci è giunta attraverso il sito web degli US Open. Proprio lì, si può vedere che Elena Rybakina si è ritirata inaspettatamente prima del suo incontro di secondo turno che avrebbe dovuto disputare contro Jessika Ponchet. Non c’è ancora una conferma ufficiale, né lei si è pronunciata, così come non è stata resa nota la motivazione. Tuttavia, problemi fisici e malattie hanno circondato la kazaka negli ultimi tempi.

Iga Swiatek non ha lasciato alcuna chance alla giapponese Shibahara, imponendosi con un netto 6-0, 6-1. La superiorità della polacca è stata evidente dall’inizio alla fine, ha giocato in modo molto sciolto e rilassato per tutto l’incontro, dimostrando chiaramente di essere una delle grandi favorite per il titolo. La sua prossima avversaria agli US Open 2024 sarà la vincente tra Cocciaretto e Pavlyuchenkova.

Slam Us Open J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 6 6 A. Michelsen A. Michelsen 4 0 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 5-0 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df df 4-4 → 5-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 A. Michelsen 0-15 0-30 df 0-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Michelsen 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-0 → 1-1 A. Michelsen 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

J. Sinnervs A. Michelsen

I. Swiatek vs E. Shibahara



Slam Us Open I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 6 6 E. Shibahara E. Shibahara 0 1 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-0 → 6-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-0 → 4-0 I. Swiatek 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Osaka vs K. Muchova



Il match deve ancora iniziare

C. Alcaraz vs B. van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

T. Machac vs S. Korda



Slam Us Open T. Machac T. Machac 6 6 6 S. Korda [16] S. Korda [16] 4 2 4 Vincitore: T. Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-4 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-3 → 1-3 S. Korda 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 T. Machac 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 T. Machac 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 T. Machac 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

K. Pliskova vs J. Paolini



Slam Us Open K. Pliskova • K. Pliskova 15 0 J. Paolini [5] J. Paolini [5] 30 0 Vincitore: J. Paolini per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 0-0

S. Kenin vs J. Pegula



Slam Us Open S. Kenin S. Kenin 6 3 J. Pegula [6] J. Pegula [6] 7 6 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Pegula 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Pegula 30-0 ace 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 J. Pegula 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Kenin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 2-0 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 6-5 → 6-6 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 S. Kenin 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 2-3 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

F. Marozsanvs D. Medvedev

C. Wozniacki vs R. Zarazua



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

Y. Putintseva vs X. Wang



Slam Us Open Y. Putintseva [30] Y. Putintseva [30] 6 7 X. Wang X. Wang 1 6 Vincitore: Y. Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Y. Putintseva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 X. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 X. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 X. Wang 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

M. Andreeva vs A. Krueger



Slam Us Open M. Andreeva [21] M. Andreeva [21] 1 4 A. Krueger A. Krueger 6 6 Vincitore: A. Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 A. Krueger 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 M. Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-4 → 2-5 A. Krueger 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 M. Andreeva 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Krueger 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Andreeva 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-2 → 1-3 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Andreeva 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. de Minaur vs O. Virtanen



Slam Us Open A. de Minaur [10] A. de Minaur [10] 7 6 7 O. Virtanen O. Virtanen 5 1 6 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 6-5 → 6-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 O. Virtanen 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 O. Virtanen 0-15 0-40 5-1 → 6-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 O. Virtanen 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 O. Virtanen 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 O. Virtanen 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-3 → 1-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

M. Purcell vs T. Paul



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open J. Thompson J. Thompson 7 6 7 H. Hurkacz [7] H. Hurkacz [7] 6 1 5 Vincitore: J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Thompson 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Thompson 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Thompson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 ace 5-2* ace 6-2* df 6-6 → 7-6 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-4 → 2-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

J. Thompsonvs H. Hurkacz

B. Haddad Maia vs S. Sorribes Tormo



Slam Us Open B. Haddad Maia [22] B. Haddad Maia [22] 6 6 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 2 1 Vincitore: B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-1 → 6-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. Haddad Maia 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

A. Fils vs G. Diallo



Slam Us Open A. Fils [24] A. Fils [24] 4 5 6 G. Diallo G. Diallo 3* 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 3*-3 4-3* 6-6 A. Fils 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Diallo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Diallo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Diallo 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Fils 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Fils 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Diallo 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 G. Diallo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

E. Rybakina vs J. Ponchet



WTA WTA US Open Rybakina E. Rybakina E. Ponchet J. Ponchet J. Vincitore: Ponchet per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 5 – Ore: 17:00

A. Bondar vs A. Kalinskaya



Slam Us Open A. Bondar A. Bondar 0 2 4 A. Kalinskaya [15] • A. Kalinskaya [15] 40 6 5 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-5 A. Bondar 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 4-5 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Bondar 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Bondar 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 A. Kalinskaya 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 A. Bondar 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-4 → 1-4 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

K. Boulter vs J. Bouzas Maneiro



Slam Us Open K. Boulter [31] K. Boulter [31] 5 5 J. Bouzas Maneiro J. Bouzas Maneiro 7 7 Vincitore: J. Bouzas Maneiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-6 → 5-7 K. Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-5 → 3-5 K. Boulter 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-4 → 2-5 J. Bouzas Maneiro 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 K. Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Bouzas Maneiro 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Bouzas Maneiro 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Boulter 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-2 → 4-2 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

F. Diaz Acosta vs J. Draper



Slam Us Open F. Diaz Acosta F. Diaz Acosta 4 2 2 J. Draper [25] J. Draper [25] 6 6 6 Vincitore: J. Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Draper 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 F. Diaz Acosta 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Draper 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Draper 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-5 → 2-5 J. Draper 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 F. Diaz Acosta 0-15 df 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Draper 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 3-4 → 3-5 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Navone vs D. Evans



Slam Us Open M. Navone M. Navone 40 1 D. Evans • D. Evans 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Evans 0-15 0-30 0-40 1-0 M. Navone 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Ram / J. Salisbury vs F. Diaz Acosta / T. Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

M. Krueger / R. Stalder vs N. Lammons / J. Withrow



Slam Us Open M. Krueger / R. Stalder M. Krueger / R. Stalder 7 5 4 N. Lammons / J. Withrow [13] N. Lammons / J. Withrow [13] 6 7 6 Vincitore: N. Lammons/J. Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Lammons / J. Withrow 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Lammons / J. Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Krueger / R. Stalder 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Lammons / J. Withrow 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 M. Krueger / R. Stalder 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Krueger / R. Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Krueger / R. Stalder 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Lammons / J. Withrow 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Krueger / R. Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 ace 8-7* 6-6 → 7-6 M. Krueger / R. Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Krueger / R. Stalder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 N. Lammons / J. Withrow 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 4-2 → 5-2 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Krueger / R. Stalder 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 M. Krueger / R. Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Lammons / J. Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

M. Bouzkova vs L. Samsonova



Slam Us Open M. Bouzkova M. Bouzkova 6 6 3 L. Samsonova [16] L. Samsonova [16] 3 7 6 Vincitore: L. Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Samsonova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Bouzkova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 L. Samsonova 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Samsonova 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. Bouzkova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 df 6-6 → 6-7 L. Samsonova 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 L. Samsonova 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Bouzkova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 L. Samsonova 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Samsonova 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

S. Bolelli / A. Vavassori vs W. Blumberg / C. Ruud



Slam Us Open S. Bolelli / A. Vavassori [5] S. Bolelli / A. Vavassori [5] 40 6 1 W. Blumberg / C. Ruud • W. Blumberg / C. Ruud 15 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Bolelli / A. Vavassori 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

L. Bronzetti / L. Samsonova vs K. Siniakova / T. Townsend



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open M. Arnaldi [30] M. Arnaldi [30] 6 6 6 R. Safiullin R. Safiullin 2 4 4 Vincitore: M. Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 3-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Safiullin 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 R. Safiullin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

M. Arnaldivs R. Safiullin

T. Kokkinakis vs N. Borges



Slam Us Open T. Kokkinakis T. Kokkinakis 4 5 5 N. Borges N. Borges 6 7 7 Vincitore: N. Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 ace 5-4 → 5-5 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Borges 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df df 5-5 → 5-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 N. Borges 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-3 → 5-3 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 N. Borges 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

E. Cocciaretto vs A. Pavlyuchenkova



Slam Us Open E. Cocciaretto • E. Cocciaretto 30 2 A. Pavlyuchenkova [25] A. Pavlyuchenkova [25] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 2-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

W. Koolhof / N. Mektic vs T. Griekspoor / T. Kokkinakis



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 17:00

M. Bellucci vs C. O’Connell



Slam Us Open M. Bellucci M. Bellucci 3 4 6 3 C. O'Connell C. O'Connell 6 6 3 6 Vincitore: C. O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 C. O'Connell 15-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace A-40 ace 40-40 df ace A-40 ace 40-40 df ace A-40 ace 2-5 → 3-5 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Bellucci 15-0 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Bellucci 15-0 40-0 3-3 → 4-3 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Bellucci 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-4 → 4-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 2-5 → 3-5 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1

V. Lepchenko vs A. Potapova



Slam Us Open V. Lepchenko V. Lepchenko 3 4 A. Potapova A. Potapova 6 6 Vincitore: A. Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 2-3 → 2-4 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 2-3 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 2-4 → 3-4 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

T. Schoolkate vs J. Mensik



Slam Us Open T. Schoolkate • T. Schoolkate 40 7 4 J. Mensik J. Mensik 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 4-2 J. Mensik 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 J. Mensik 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-0 → 4-0 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Mensik 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 ace 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 5-3 → 5-4 T. Schoolkate 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Mensik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 T. Schoolkate 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 T. Schoolkate 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0

M. Kato / Y. Wang vs S. Errani / J. Paolini



Slam Us Open M. Kato / Y. Wang M. Kato / Y. Wang 0 1 S. Errani / J. Paolini [6] • S. Errani / J. Paolini [6] 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Errani / J. Paolini 15-0 1-3 M. Kato / Y. Wang 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Errani / J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Kato / Y. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 17:00

M. Granollers / H. Zeballos vs F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli



Slam Us Open M. Granollers / H. Zeballos [1] M. Granollers / H. Zeballos [1] 6 6 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 4 2 Vincitore: M. Granollers/H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 0-15 0-30 40-15 4-1 → 5-1 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 40-A 4-4 → 5-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 40-15 2-3 → 3-3 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

E. Alexandrova / A. Blinkova vs C. Corley / I. Corley



Slam Us Open E. Alexandrova / A. Blinkova E. Alexandrova / A. Blinkova 1 3 C. Corley / I. Corley C. Corley / I. Corley 6 6 Vincitore: C. Corley/I. Corley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Alexandrova / A. Blinkova 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 3-5 → 3-6 C. Corley / I. Corley 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 E. Alexandrova / A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 3-4 C. Corley / I. Corley 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Alexandrova / A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Corley / I. Corley 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 E. Alexandrova / A. Blinkova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-0 → 2-1 C. Corley / I. Corley 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 E. Alexandrova / A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Corley / I. Corley 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 E. Alexandrova / A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-4 → 1-5 C. Corley / I. Corley 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 E. Alexandrova / A. Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 C. Corley / I. Corley 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Alexandrova / A. Blinkova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Corley / I. Corley 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

D. Goffin vs A. Mannarino



Slam Us Open D. Goffin D. Goffin A 6 6 5 A. Mannarino • A. Mannarino 40 7 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-1 D. Goffin 15-0 ace 30-0 30-15 4-1 → 5-1 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-1 → 4-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-3 → 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 2-1 → 3-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 ace 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 D. Goffin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 6-5 → 6-6 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Goffin 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

A. Potapova / Y. Sizikova vs M. Linette / P. Stearns



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

A. Muhammad / H. Watson vs M. Uchijima / Y. Yuan



Slam Us Open A. Muhammad / H. Watson A. Muhammad / H. Watson 7 7 M. Uchijima / Y. Yuan M. Uchijima / Y. Yuan 5 6 Vincitore: A. Muhammad/H. Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 df 6*-0 ace 6-6 → 7-6 A. Muhammad / H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 6-6 M. Uchijima / Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Muhammad / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Uchijima / Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Muhammad / H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Uchijima / Y. Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Muhammad / H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Uchijima / Y. Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 A. Muhammad / H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Uchijima / Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Muhammad / H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Uchijima / Y. Yuan 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Muhammad / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 M. Uchijima / Y. Yuan 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Muhammad / H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Uchijima / Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Muhammad / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Uchijima / Y. Yuan 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Muhammad / H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Uchijima / Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Muhammad / H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Uchijima / Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Muhammad / H. Watson 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Uchijima / Y. Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

R. Cash / J. Tracy vs S. Nagal / Y. Nishioka



Il match deve ancora iniziare

K. Mladenovic / S. Zhang vs S. Hsieh / E. Mertens



Slam Us Open K. Mladenovic / S. Zhang K. Mladenovic / S. Zhang 6 6 S. Hsieh / E. Mertens [2] S. Hsieh / E. Mertens [2] 2 3 Vincitore: K. Mladenovic/S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 2-0 → 2-1 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 df 0-30 0-40 df 5-1 → 5-2 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

S. Gille / J. Vliegen vs M. Kecmanovic / R. Safiullin



Slam Us Open S. Gille / J. Vliegen S. Gille / J. Vliegen 15 6 4 M. Kecmanovic / R. Safiullin • M. Kecmanovic / R. Safiullin 40 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Kecmanovic / R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic / R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 3-2 → 3-3 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic / R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Gille / J. Vliegen 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic / R. Safiullin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Gille / J. Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Kecmanovic / R. Safiullin 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Gille / J. Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic / R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Gille / J. Vliegen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic / R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Gille / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic / R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Gille / J. Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic / R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Gille / J. Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 17:00

J. Eysseric / F. Martin vs E. King / B. Nakashima



Slam Us Open J. Eysseric / F. Martin J. Eysseric / F. Martin 7 7 E. King / B. Nakashima E. King / B. Nakashima 6 5 Vincitore: J. Eysseric/F. Martin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. King / B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 J. Eysseric / F. Martin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 E. King / B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 J. Eysseric / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. King / B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Eysseric / F. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. King / B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Eysseric / F. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 E. King / B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Eysseric / F. Martin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 E. King / B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Eysseric / F. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 J. Eysseric / F. Martin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 E. King / B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Eysseric / F. Martin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. King / B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Eysseric / F. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 E. King / B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Eysseric / F. Martin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. King / B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Eysseric / F. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 E. King / B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Eysseric / F. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. King / B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Murray / J. Peers vs A. Goransson / S. Verbeek



Slam Us Open J. Murray / J. Peers J. Murray / J. Peers 6 6 6 A. Goransson / S. Verbeek A. Goransson / S. Verbeek 4 7 7 Vincitore: A. Goransson/S. Verbeek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 7-4* 7-5* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 11*-11 11-12* df 6-6 → 6-7 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Murray / J. Peers 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 4-3 → 4-4 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 ace 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Murray / J. Peers 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Murray / J. Peers 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Murray / J. Peers 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Murray / J. Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

G. Dabrowski / E. Routliffe vs L. Fernandez / Y. Putintseva



Slam Us Open G. Dabrowski / E. Routliffe [1] G. Dabrowski / E. Routliffe [1] 6 6 L. Fernandez / Y. Putintseva L. Fernandez / Y. Putintseva 4 2 Vincitore: G. Dabrowski/E. Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Fernandez / Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Fernandez / Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Fernandez / Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Fernandez / Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

B. Mattek-Sands / J. Murray vs M. Mateas / M. McDonald



Il match deve ancora iniziare

A. Parks / J. Withrow vs E. Routliffe / M. Venus



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open C. Tauson C. Tauson 4 4 D. Shnaider [18] D. Shnaider [18] 6 6 Vincitore: D. Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 C. Tauson 15-0 ace 15-15 30-30 ace 40-30 3-5 → 4-5 D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Tauson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 C. Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Tauson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Tauson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Tauson 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Shnaider 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 D. Shnaider 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Tausonvs D. Shnaider

C. Dolehide vs S. Errani



Slam Us Open C. Dolehide C. Dolehide 5 5 S. Errani S. Errani 7 7 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Dolehide 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Dolehide 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 C. Dolehide 0-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

F. Cobolli vs Z. Bergs



Slam Us Open F. Cobolli [31] F. Cobolli [31] 40 4 6 3 Z. Bergs • Z. Bergs 40 6 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 3-5 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Z. Bergs 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Bergs 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-1 → 4-1 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 F. Cobolli 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Z. Bergs 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

D. Krawczyk / N. Skupski vs A. Krueger / T. Kwiatkowski



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open M. Lumsden / A. Siskova M. Lumsden / A. Siskova 3 7 7 H. Guo / M. Niculescu H. Guo / M. Niculescu 6 5 5 Vincitore: M. Lumsden/A. Siskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 H. Guo / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 H. Guo / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 H. Guo / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 H. Guo / M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 H. Guo / M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 H. Guo / M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 H. Guo / M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 H. Guo / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 H. Guo / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Guo / M. Niculescu 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 H. Guo / M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 H. Guo / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 H. Guo / M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 df 0-30 0-40 2-4 → 2-5 H. Guo / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Lumsden / A. Siskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Guo / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 H. Guo / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Lumsden / A. Siskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Lumsden/ A. Siskovavs H. Guo/ M. Niculescu

P. Carreno Busta / S. Martos Gornes vs R. Matos / M. Melo



Slam Us Open P. Carreno Busta / S. Martos Gornes P. Carreno Busta / S. Martos Gornes 5 4 R. Matos / M. Melo R. Matos / M. Melo 7 6 Vincitore: R. Matos/M. Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Carreno Busta / S. Martos Gornes 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Matos / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta / S. Martos Gornes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 R. Matos / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta / S. Martos Gornes 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Matos / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta / S. Martos Gornes 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta / S. Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 P. Carreno Busta / S. Martos Gornes 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Matos / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 ace ace 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta / S. Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Matos / M. Melo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta / S. Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Matos / M. Melo 15-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta / S. Martos Gornes 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta / S. Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Matos / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta / S. Martos Gornes 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

H. Dart / D. Parry vs L. Noskova / D. Shnaider



Slam Us Open H. Dart / D. Parry H. Dart / D. Parry 30 3 6 2 L. Noskova / D. Shnaider • L. Noskova / D. Shnaider 30 6 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Noskova / D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 2-4 H. Dart / D. Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Noskova / D. Shnaider 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Dart / D. Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Noskova / D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Dart / D. Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 L. Noskova / D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Dart / D. Parry 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 L. Noskova / D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 H. Dart / D. Parry 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 5-1 → 5-2 L. Noskova / D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 H. Dart / D. Parry 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 L. Noskova / D. Shnaider 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 H. Dart / D. Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Noskova / D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Dart / D. Parry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Noskova / D. Shnaider 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 H. Dart / D. Parry 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-4 → 3-5 L. Noskova / D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Dart / D. Parry 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Noskova / D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Dart / D. Parry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Noskova / D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Dart / D. Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Noskova / D. Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

G. Olmos / A. Panova vs A. Rus / N. Stojanovic



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open L. Sun / X. Wang L. Sun / X. Wang 4 3 T. Mihalikova / O. Nicholls T. Mihalikova / O. Nicholls 6 6 Vincitore: T. Mihalikova/O. Nicholls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Sun / X. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Sun / X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Sun / X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Sun / X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sun / X. Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 L. Sun / X. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Sun / X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Sun / X. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Mihalikova / O. Nicholls 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Sun / X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 T. Mihalikova / O. Nicholls 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Sun / X. Wang 15-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

L. Sun/ X. Wangvs T. Mihalikova/ O. Nicholls

P. Kotov / T. Seyboth Wild vs R. Carballes Baena / F. Coria



Slam Us Open P. Kotov / T. Seyboth Wild P. Kotov / T. Seyboth Wild 5 4 R. Carballes Baena / F. Coria R. Carballes Baena / F. Coria 7 6 Vincitore: R. Carballes Baena/F. Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Carballes Baena / F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 P. Kotov / T. Seyboth Wild 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Carballes Baena / F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Kotov / T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 R. Carballes Baena / F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 3-2 → 3-3 P. Kotov / T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena / F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 P. Kotov / T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena / F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 P. Kotov / T. Seyboth Wild 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Carballes Baena / F. Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 P. Kotov / T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 R. Carballes Baena / F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Kotov / T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 5-3 → 5-4 R. Carballes Baena / F. Coria 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 P. Kotov / T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 R. Carballes Baena / F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 P. Kotov / T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Carballes Baena / F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Kotov / T. Seyboth Wild 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena / F. Coria 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Kotov / T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

H. Nys / J. Zielinski vs P. Martinez / J. Munar



Slam Us Open H. Nys / J. Zielinski [12] H. Nys / J. Zielinski [12] 7 7 P. Martinez / J. Munar P. Martinez / J. Munar 6 5 Vincitore: H. Nys/J. Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 7-5 P. Martinez / J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 H. Nys / J. Zielinski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 5-4 → 5-5 P. Martinez / J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Martinez / J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Nys / J. Zielinski 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 P. Martinez / J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 P. Martinez / J. Munar 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 H. Nys / J. Zielinski 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Martinez / J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* df 6-4* 6-6 → 7-6 P. Martinez / J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 H. Nys / J. Zielinski 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 ace 5-5 → 6-5 P. Martinez / J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 H. Nys / J. Zielinski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Martinez / J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 H. Nys / J. Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Martinez / J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Martinez / J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 P. Martinez / J. Munar 15-0 df 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 H. Nys / J. Zielinski 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

A. Danilina / I. Khromacheva vs T. Grant / I. Jovic



Slam Us Open A. Danilina / I. Khromacheva • A. Danilina / I. Khromacheva A 4 T. Grant / I. Jovic T. Grant / I. Jovic 40 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Danilina / I. Khromacheva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 T. Grant / I. Jovic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 3-5 → 4-5 A. Danilina / I. Khromacheva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 T. Grant / I. Jovic 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Danilina / I. Khromacheva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 T. Grant / I. Jovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 A. Danilina / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Grant / I. Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Danilina / I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Grant / I. Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

N. Kichenok / H. Nys vs N. Melichar-Martinez / I. Dodig



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open A. Muller / S. Ofner A. Muller / S. Ofner 3 4 A. Mies / J. Smith A. Mies / J. Smith 6 6 Vincitore: A. Mies/J. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Muller / S. Ofner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Mies / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Muller / S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Mies / J. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 ace ace 2-3 → 2-4 A. Muller / S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Mies / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Muller / S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 A. Mies / J. Smith 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 A. Muller / S. Ofner 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Muller / S. Ofner 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 A. Muller / S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Muller / S. Ofner 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Muller / S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Mies / J. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

A. Muller/ S. Ofnervs A. Mies/ J. Smith

D. Hidalgo / A. Tabilo vs L. Glasspool / R. Hijikata



Slam Us Open D. Hidalgo / A. Tabilo D. Hidalgo / A. Tabilo 4 7 3 L. Glasspool / R. Hijikata L. Glasspool / R. Hijikata 6 6 6 Vincitore: L. Glasspool/R. Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Glasspool / R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Hidalgo / A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 L. Glasspool / R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 2-5 D. Hidalgo / A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 L. Glasspool / R. Hijikata 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Glasspool / R. Hijikata 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 L. Glasspool / R. Hijikata 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* ace 6*-5 6-6 → 7-6 L. Glasspool / R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 6-5 → 6-6 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 L. Glasspool / R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Glasspool / R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Glasspool / R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 3-3 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Glasspool / R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 30-0 ace 0-2 → 1-2 L. Glasspool / R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Glasspool / R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 L. Glasspool / R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Glasspool / R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Glasspool / R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 1-1 → 1-2 L. Glasspool / R. Hijikata 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Hidalgo / A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

A. Kalinina / M. Trevisan vs C. Harrison / A. Rosolska



Slam Us Open A. Kalinina / M. Trevisan • A. Kalinina / M. Trevisan 40 7 6 1 C. Harrison / A. Rosolska C. Harrison / A. Rosolska 0 5 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Kalinina / M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-3 C. Harrison / A. Rosolska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Kalinina / M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Harrison / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Kalinina / M. Trevisan 0-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* df 8-8* 9*-8 df 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 A. Kalinina / M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Harrison / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Kalinina / M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 C. Harrison / A. Rosolska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 A. Kalinina / M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Harrison / A. Rosolska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 A. Kalinina / M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Harrison / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Kalinina / M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 C. Harrison / A. Rosolska 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Kalinina / M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 C. Harrison / A. Rosolska 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Kalinina / M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 C. Harrison / A. Rosolska 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 5-5 → 6-5 A. Kalinina / M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Harrison / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Kalinina / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Harrison / A. Rosolska 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Kalinina / M. Trevisan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Harrison / A. Rosolska 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Kalinina / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Harrison / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Kalinina / M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 C. Harrison / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

T. Maria / A. Schmiedlova vs E. Shibahara / A. Sutjiadi



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open A. Erler / M. Middelkoop A. Erler / M. Middelkoop 6 6 A. Behar / L. Johnson A. Behar / L. Johnson 3 4 Vincitore: A. Erler/M. Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Behar / L. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Behar / L. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Erler / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Behar / L. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 2-2 → 3-2 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Behar / L. Johnson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 A. Behar / L. Johnson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Behar / L. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 A. Erler / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Behar / L. Johnson 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Behar / L. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Erler / M. Middelkoop 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 A. Behar / L. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Erler / M. Middelkoop 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

A. Erler/ M. Middelkoopvs A. Behar/ L. Johnson

K. Baindl / K. Volynets vs M. Kostyuk / E. Ruse



Slam Us Open K. Baindl / K. Volynets K. Baindl / K. Volynets 1 6 M. Kostyuk / E. Ruse M. Kostyuk / E. Ruse 6 7 Vincitore: M. Kostyuk/E. Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 ace 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 df 6-6 → 6-7 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 6-5 → 6-6 K. Baindl / K. Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 K. Baindl / K. Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Baindl / K. Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 K. Baindl / K. Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-2 → 2-2 K. Baindl / K. Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Baindl / K. Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 K. Baindl / K. Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 K. Baindl / K. Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 K. Baindl / K. Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

S. Arends / R. Haase vs R. Bopanna / M. Ebden



Slam Us Open S. Arends / R. Haase S. Arends / R. Haase 3 5 R. Bopanna / M. Ebden [2] R. Bopanna / M. Ebden [2] 6 7 Vincitore: R. Bopanna/M. Ebden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 S. Arends / R. Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Arends / R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Arends / R. Haase 0-15 15-30 ace 15-40 df 4-2 → 4-3 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Arends / R. Haase 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-1 → 3-1 S. Arends / R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 S. Arends / R. Haase 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Arends / R. Haase 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 S. Arends / R. Haase 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Arends / R. Haase 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 15-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Arends / R. Haase 15-0 30-0 0-1 → 1-1 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

X. Jiang / M. Ninomiya vs A. Bondar / C. Burel



Slam Us Open X. Jiang / M. Ninomiya X. Jiang / M. Ninomiya 6 6 A. Bondar / C. Burel A. Bondar / C. Burel 1 2 Vincitore: X. Jiang/M. Ninomiya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Bondar / C. Burel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 X. Jiang / M. Ninomiya 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Bondar / C. Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 X. Jiang / M. Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Bondar / C. Burel 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 X. Jiang / M. Ninomiya 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 2-1 A. Bondar / C. Burel 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 X. Jiang / M. Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Bondar / C. Burel 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 X. Jiang / M. Ninomiya 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Bondar / C. Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 X. Jiang / M. Ninomiya 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Bondar / C. Burel 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 X. Jiang / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bondar / C. Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

B. Krejcikova / M. Ebden vs H. Chan / A. Krajicek



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open J. Klimas [2] • J. Klimas [2] 4 0 0 J. Secord J. Secord 6 6 0 Vincitore: J. Secord Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Klimas 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Secord 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 J. Klimas 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 J. Secord 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Klimas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Secord 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Klimas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Secord 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Klimas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Secord 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Klimas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Secord 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Klimas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Secord 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Klimas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Secord 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Klimas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Klimasvs J. Secord

V. Vales vs S. Brockett



Slam Us Open V. Vales [6] • V. Vales [6] 4 7 0 S. Brockett S. Brockett 6 6 1 Vincitore: S. Brockett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 V. Vales 0-1 S. Brockett 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Brockett 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 V. Vales 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Brockett 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 V. Vales 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Brockett 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Vales 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Brockett 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 V. Vales 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Brockett 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Vales 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Brockett 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 V. Vales 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Brockett 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Vales 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Brockett 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 V. Vales 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Brockett 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Vales 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Brockett 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Vales 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Brockett 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 V. Vales 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

A. Frey vs K. Efremova



Slam Us Open A. Frey • A. Frey 6 1 0 K. Efremova [14] K. Efremova [14] 3 6 1 Vincitore: K. Efremova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Frey 0-1 A. Frey 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-5 2-5 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 6-7 7-7 7-8 7-9 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Frey 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Frey 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 K. Efremova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Frey 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Frey 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Efremova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Frey 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 K. Efremova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Frey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Frey 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 K. Efremova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Frey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Efremova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

K. Sawashiro vs W. Newman



Slam Us Open K. Sawashiro [1] • K. Sawashiro [1] 0 4 4 W. Newman W. Newman 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Sawashiro 4-1 W. Newman 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 K. Sawashiro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 W. Newman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Sawashiro 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 W. Newman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Sawashiro 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 W. Newman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Sawashiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 W. Newman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Sawashiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 W. Newman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 K. Sawashiro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 W. Newman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 K. Sawashiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 W. Newman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Slam Us Open K. Hance K. Hance 6 6 B. Chan [16] B. Chan [16] 3 2 Vincitore: K. Hance Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 K. Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 K. Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Chan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Hance 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 B. Chan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Hance 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 K. Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 K. Hance 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 B. Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Hance 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 B. Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 K. Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

K. Hancevs B. Chan

C. McNeil vs E. Dong



Slam Us Open C. McNeil [2] • C. McNeil [2] 6 6 0 E. Dong E. Dong 3 4 0 Vincitore: C. McNeil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. McNeil 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. McNeil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 E. Dong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. McNeil 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Dong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. McNeil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Dong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. McNeil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Dong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. McNeil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Dong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. McNeil 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Dong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. McNeil 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 E. Dong 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. McNeil 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Dong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. McNeil 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 E. Dong 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. McNeil 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

C. An vs L. Taylor



Slam Us Open C. An [8] • C. An [8] 6 5 1 L. Taylor L. Taylor 3 7 0 Vincitore: C. An Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. An 1-0 C. An 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Taylor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 C. An 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 L. Taylor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 C. An 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Taylor 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 C. An 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Taylor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. An 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Taylor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. An 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Taylor 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. An 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Taylor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 C. An 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Taylor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. An 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Taylor 15-0 15-15 15-30 30-30 1-3 → 2-3 C. An 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 L. Taylor 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. An 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Taylor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

K. Fakih vs M. Buchnik



Slam Us Open K. Fakih [6] K. Fakih [6] 0 6 3 M. Buchnik • M. Buchnik 0 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Buchnik 3-1 K. Fakih 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Buchnik 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Fakih 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Buchnik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 M. Buchnik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 K. Fakih 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Buchnik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 K. Fakih 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Buchnik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 K. Fakih 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. Buchnik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 K. Fakih 15-0 30-0 0-4 → 1-4 M. Buchnik 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 K. Fakih 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Buchnik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Fakih 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00

K. Arora vs L. Hede



Slam Us Open K. Arora K. Arora 6 6 L. Hede [13] L. Hede [13] 3 2 Vincitore: K. Arora Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Arora 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Hede 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 K. Arora 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 L. Hede 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 K. Arora 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 L. Hede 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 K. Arora 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Hede 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Arora 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Hede 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Arora 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 L. Hede 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 K. Arora 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 L. Hede 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 K. Arora 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Hede 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 K. Arora 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Dussault vs M. Petkovic



Slam Us Open M. Dussault M. Dussault 3 3 M. Petkovic [10] M. Petkovic [10] 6 6 Vincitore: M. Petkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Dussault 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 M. Petkovic 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 M. Dussault 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Dussault 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 M. Dussault 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Dussault 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Dussault 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 M. Dussault 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 M. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 M. Dussault 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Petkovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Dussault 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

R. Belday vs D. Rakhmatullayev



Slam Us Open R. Belday • R. Belday 4 6 0 D. Rakhmatullayev [12] D. Rakhmatullayev [12] 6 4 1 Vincitore: D. Rakhmatullayev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Belday 0-1 D. Rakhmatullayev 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Rakhmatullayev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 R. Belday 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Rakhmatullayev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Belday 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Rakhmatullayev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Belday 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Rakhmatullayev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Belday 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Rakhmatullayev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Belday 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Rakhmatullayev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Belday 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 D. Rakhmatullayev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 R. Belday 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 D. Rakhmatullayev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Belday 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Rakhmatullayev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Belday 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Rakhmatullayev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Belday 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

N. Taraba Wallberg vs M. Dutta



Slam Us Open N. Taraba Wallberg [4] • N. Taraba Wallberg [4] 6 6 0 M. Dutta M. Dutta 3 3 0 Vincitore: N. Taraba Wallberg Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Taraba Wallberg 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Taraba Wallberg 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Dutta 15-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 N. Taraba Wallberg 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Dutta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 N. Taraba Wallberg 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Dutta 15-0 30-0 3-0 → 3-1 N. Taraba Wallberg 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Dutta 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 N. Taraba Wallberg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Dutta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 N. Taraba Wallberg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Dutta 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 N. Taraba Wallberg 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Dutta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Taraba Wallberg 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Dutta 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 N. Taraba Wallberg 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Dutta 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Slam Us Open J. Reznik • J. Reznik 0 6 1 M. Stenzer [15] M. Stenzer [15] 0 1 0 Vincitore: J. Reznik per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Reznik 1-0 M. Stenzer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Reznik 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Stenzer 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Reznik 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Stenzer 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Reznik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Stenzer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Reznik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

J. Reznikvs M. Stenzer

H. Yamamoto vs M. Sohns



Slam Us Open H. Yamamoto [3] H. Yamamoto [3] 6 6 M. Sohns M. Sohns 2 3 Vincitore: H. Yamamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Yamamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Sohns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 H. Yamamoto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Sohns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Yamamoto 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Sohns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 H. Yamamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Sohns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Yamamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Sohns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 H. Yamamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Sohns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 H. Yamamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Sohns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 H. Yamamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Sohns 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 H. Yamamoto 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

O. Center vs G. Maduzzi



Slam Us Open O. Center • O. Center 5 3 0 G. Maduzzi [12] G. Maduzzi [12] 7 6 0 Vincitore: G. Maduzzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 O. Center 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Maduzzi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 O. Center 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 G. Maduzzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 O. Center 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 G. Maduzzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 O. Center 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Maduzzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Center 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Maduzzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 O. Center 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 G. Maduzzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 O. Center 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 G. Maduzzi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 O. Center 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 G. Maduzzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 O. Center 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 G. Maduzzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 O. Center 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Maduzzi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 O. Center 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Maduzzi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

L. Brunkel vs M. Slama



Slam Us Open L. Brunkel L. Brunkel 1 4 M. Slama [15] M. Slama [15] 6 6 Vincitore: M. Slama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Slama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Brunkel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Slama 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Brunkel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Slama 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 L. Brunkel 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Slama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Brunkel 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Slama 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 L. Brunkel 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Slama 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 L. Brunkel 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 M. Slama 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 L. Brunkel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 M. Slama 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Brunkel 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Slama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Slam Us Open L. Beraldo [5] • L. Beraldo [5] 6 0 0 R. Karki R. Karki 1 6 1 Vincitore: R. Karki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Beraldo 0-1 R. Karki 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Karki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 L. Beraldo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 R. Karki 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 L. Beraldo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 R. Karki 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Beraldo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Karki 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 L. Beraldo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Karki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 L. Beraldo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Karki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Beraldo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Karki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

L. Beraldovs R. Karki

S. Ye vs M. Ekstrand



Slam Us Open S. Ye • S. Ye 3 0 0 M. Ekstrand [11] M. Ekstrand [11] 6 6 0 Vincitore: M. Ekstrand Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Ye 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Ekstrand 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 S. Ye 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 M. Ekstrand 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 S. Ye 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Ekstrand 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Ye 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Ekstrand 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Ye 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Ekstrand 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Ye 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Ekstrand 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Ye 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Ekstrand 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 S. Ye 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Ekstrand 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

B. Hernandez Cortes vs R. Cozad



Slam Us Open B. Hernandez Cortes [1] • B. Hernandez Cortes [1] 6 4 0 R. Cozad R. Cozad 3 6 1 Vincitore: R. Cozad Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Hernandez Cortes 0-1 R. Cozad 1-0 2-0 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 7-8 8-8 8-9 9-9 10-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Hernandez Cortes 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 R. Cozad 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Hernandez Cortes 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 R. Cozad 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 B. Hernandez Cortes 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Cozad 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 B. Hernandez Cortes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Cozad 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 B. Hernandez Cortes 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Cozad 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Hernandez Cortes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Cozad 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 B. Hernandez Cortes 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Cozad 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 B. Hernandez Cortes 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 R. Cozad 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 B. Hernandez Cortes 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Cozad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Hernandez Cortes 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Iyengar vs E. Ionescu



Slam Us Open M. Iyengar [7] • M. Iyengar [7] 6 6 0 E. Ionescu E. Ionescu 3 4 0 Vincitore: M. Iyengar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Iyengar 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Iyengar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 E. Ionescu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Iyengar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Ionescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Iyengar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 E. Ionescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Iyengar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Ionescu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Iyengar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Ionescu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Iyengar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 E. Ionescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Iyengar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 E. Ionescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Iyengar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 E. Ionescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Iyengar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Ionescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Iyengar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00

F. Thomas vs H. Winter



Slam Us Open F. Thomas [3] • F. Thomas [3] 6 4 1 H. Winter H. Winter 2 6 0 Vincitore: F. Thomas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Thomas 1-0 F. Thomas 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Winter 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 H. Winter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Thomas 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 H. Winter 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 H. Winter 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Thomas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 H. Winter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Thomas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Winter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 F. Thomas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 H. Winter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Winter 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Thomas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Winter 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 F. Thomas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

T. Vijayakumar vs J. Hossam Salah



Slam Us Open T. Vijayakumar T. Vijayakumar 5 0 J. Hossam Salah [10] J. Hossam Salah [10] 7 6 Vincitore: J. Hossam Salah Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 T. Vijayakumar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 J. Hossam Salah 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 T. Vijayakumar 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 J. Hossam Salah 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Vijayakumar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Hossam Salah 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Vijayakumar 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 J. Hossam Salah 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Vijayakumar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Hossam Salah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 T. Vijayakumar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Hossam Salah 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 T. Vijayakumar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Hossam Salah 15-0 15-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Vijayakumar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. Hossam Salah 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Vijayakumar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Hossam Salah 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Tsujioka vs N. Lee



Slam Us Open S. Tsujioka [5] S. Tsujioka [5] 6 6 N. Lee N. Lee 0 1 Vincitore: S. Tsujioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 S. Tsujioka 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 N. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Tsujioka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 N. Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Tsujioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Lee 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Tsujioka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 N. Lee 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 S. Tsujioka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 N. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Tsujioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Lee 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

L. Friedman vs D. Dilek



Slam Us Open L. Friedman • L. Friedman 0 6 0 D. Dilek [9] D. Dilek [9] 15 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Friedman 0-15 0-1 D. Dilek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Friedman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Dilek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Friedman 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 D. Dilek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Friedman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Dilek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Friedman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Dilek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Friedman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Dilek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open N. McDonald [4] • N. McDonald [4] 30 0 R. Senthil Kumar R. Senthil Kumar 30 3 Vincitore: R. Senthil Kumar per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 0-3 R. Senthil Kumar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 N. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Senthil Kumar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

N. McDonaldvs R. Senthil Kumar

T. Sickenberger vs L. Miguel



Slam Us Open T. Sickenberger • T. Sickenberger 1 6 0 L. Miguel [14] L. Miguel [14] 6 4 1 Vincitore: L. Miguel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Sickenberger 0-1 L. Miguel 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 7-2 7-3 7-4 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Sickenberger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Miguel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Miguel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Sickenberger 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Miguel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Miguel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Sickenberger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 1-5 T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 T. Sickenberger 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

K. Bennani vs R. Botran Neutze



Slam Us Open K. Bennani [8] • K. Bennani [8] 4 6 1 R. Botran Neutze R. Botran Neutze 6 4 0 Vincitore: K. Bennani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Bennani 1-0 R. Botran Neutze 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 2-7 3-7 3-8 3-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Bennani 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Botran Neutze 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 K. Bennani 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Botran Neutze 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 K. Bennani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Botran Neutze 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Bennani 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 R. Botran Neutze 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Bennani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 R. Botran Neutze 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Bennani 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 R. Botran Neutze 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Bennani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Botran Neutze 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Bennani 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Botran Neutze 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Bennani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Botran Neutze 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 K. Bennani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Botran Neutze 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

H. Chiba vs C. Jauffret



Slam Us Open H. Chiba • H. Chiba 6 1 0 C. Jauffret [16] C. Jauffret [16] 2 6 1 Vincitore: C. Jauffret Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Chiba 0-1 C. Jauffret 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Chiba 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 C. Jauffret 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 H. Chiba 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 C. Jauffret 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Chiba 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Jauffret 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Chiba 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Jauffret 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 H. Chiba 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 C. Jauffret 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 H. Chiba 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Jauffret 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 H. Chiba 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Jauffret 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Chiba 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Slam Us Open K. Rahmani K. Rahmani 3 6 D. Petak [11] D. Petak [11] 6 7 Vincitore: D. Petak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 D. Petak 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 K. Rahmani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Petak 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 K. Rahmani 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Petak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. Rahmani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Petak 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 K. Rahmani 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Petak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 K. Rahmani 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Petak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Rahmani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Petak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 K. Rahmani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 D. Petak 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. Rahmani 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Petak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Rahmani 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Petak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 K. Rahmani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Petak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

K. Rahmanivs D. Petak

E. Kohlmann de Freitas vs J. Guilleme



Slam Us Open E. Kohlmann de Freitas [7] E. Kohlmann de Freitas [7] 3 2 J. Guilleme J. Guilleme 6 6 Vincitore: J. Guilleme Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Guilleme 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 E. Kohlmann de Freitas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Guilleme 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 E. Kohlmann de Freitas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Guilleme 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Kohlmann de Freitas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Guilleme 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Kohlmann de Freitas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Guilleme 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 E. Kohlmann de Freitas 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 J. Guilleme 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Kohlmann de Freitas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Guilleme 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 E. Kohlmann de Freitas 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Guilleme 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Kohlmann de Freitas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Guilleme 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

K. Asada vs J. Vasami



Slam Us Open K. Asada • K. Asada 4 4 0 J. Vasami [9] J. Vasami [9] 6 6 0 Vincitore: J. Vasami Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Asada 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Vasami 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Asada 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Vasami 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Asada 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Vasami 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Asada 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Vasami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Asada 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Vasami 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Asada 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Vasami 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Asada 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Vasami 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 K. Asada 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 J. Vasami 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 K. Asada 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Vasami 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Asada 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Vasami 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 K. Asada 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

R. Kotseva vs N. Lagaev