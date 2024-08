Darren Cahill racconta i dettagli di quel che è accaduto a Sinner (video)

Darren Cahill ha rilasciato una lunga intervista a ESPN, nella quale ripercorre con dovizia di dettagli tutto quel che è accaduto a Sinner e che ha portato alla sfortunata contaminazione con la sostanza proibita e quindi la positività al controllo anti-doping.

Questi alcuni passaggi salienti dell’intervista:

“C’è stato un incontro urgente con Sport Resolution di tutto il team, è stata raccontata la storia nei dettagli, quel che è accaduto, e come Jannik non ha avuto colpe in questo. Sport Resolution ha accettato su tutta la linea quel che è stato raccontato, che Jannik non aveva colpe e quindi gli è stato consentito di giocare”

“La cosa non è uscita perché tutti noi credevamo nell’innocenza di Jannik e perché è quel che Sport Resolutions (il tribunale indipendente, ndr) ha applicato al caso. Sinner ha potuto continuare a competere e l’ITIA ha portato avanti la sua due diligence”.

Sul fatto di un eventuale favoritismo essendo lui n.1: “Non lo credo affatto, sono sicuro che ogni caso sia trattato allo stesso modo. Sicuramente le cose sono possono essere più facili per chi è in alto in classifica perché può ha la possibilità di affrontare il suo caso in modo giusto e corretto, mentre uno al n.500 del mondo potrebbe non avere difficoltà economiche per costruire un team di legali”.

A US Open ci saranno i due coach, Darren e Simone: “Al momento ci siamo solo Simone e io qua a US Open, i suoi tennis coach, e lo supporteremo”.

“E stato un periodo difficile per lui, ma anche per tutti. Se lo guardi come uno qualsiasi non hai notato grandi differenze negli ultimi mesi perché alla fine è andato piuttosto bene. Ma se sei un fan di Jannik e lo conosci bene, hai certamente notato dei cambiamenti nel suo body Language, come si muove in campo, la sua gioia quando è in campo… Ha sofferto mentalmente e anche fisicamente, si è indebolito e ha sofferto due volte di tonsillite. Voglio sottolineare che bravo ragazzo sia, quanto sia professionale, è il più grande professionista con il quale io abbia mai lavorato anche in rapporto alla sua giovane età. È in una situazione terribilmente sfortunata perché non ha mai fatto niente di male in modo intenzionale. Per fortuna la verità è venuta fuori, è dura ma ora la speranza è che possa lasciarsi tutto alle spalle e migliorare ancora”.

Marco Mazzoni