Sinner: la foto del fisioterapista con il dito fasciato a Indian Wells

Grazie ad una ricerca, è emersa una foto del fisioterapista di Jannik Sinner, Giacomo Naldi, con il dito mignolo fasciato durante il torneo di Indian Wells. Uno screenshot di un frammento del suo incontro di terzo turno, vinto in due set contro il tedesco Struff, nel quale le telecamere hanno indugiato sul suo angolo, immortalando Naldi con il dito mignolo fasciato. Questa un’ulteriore conferma della ricostruzione dei fatti portata nel giudizio che ha totalmente scagionato il n.1 del mondo dall’ipotesi di assunzione volontaria della sostanza inserita nella lista dei prodotti dopanti, il Clostebol.

Questo steroide anabolizzante è entrato nel sistema corporeo di Jannik per colpa di una trasmissione transdermica e inconsapevole, attraverso i massaggi ai piedi (piagati) effettuati dal fisioterapista al giocatore senza l’uso di guanti dopo la somministrazione dello spray incriminato sul dito ferito, contendendo un passaggio infinitesimale e per questo totalmente irrilevante ai fini del miglioramento della prestazione sportiva, come confermato dai periti super partes chiamati nel giudizio presso un tribunale indipendente.

Naldi si era tagliato utilizzando un suo strumento di lavoro, una forbice per trattare i calli, e quindi sotto consiglio del preparatore fisico Ferrara, ha usato lo spray contenente il Clostebol per trattare il banale problema.

Mario Cecchi