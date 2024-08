Cocciaretto mostra nervi saldi: Vittoria al Primo Turno del WTA 1000 di Cincinnati

Elisabetta Cocciaretto ha iniziato con il piede giusto la sua avventura al WTA 1000 di Cincinnati, superando un ostico primo turno contro la qualificata americana Robin Montgomery. La tennista marchigiana si è imposta con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3 in un match combattuto.

Il primo set ha visto la Cocciaretto imporsi per 7-5, dimostrando subito una buona solidità mentale rimontando uno svantaggio di 2 a 4. Tuttavia, la Montgomery non si è data per vinta e ha reagito nel secondo parziale, portando a casa il set per 6-4 e rimettendo in discussione l’esito dell’incontro.

È stato nel terzo e decisivo set che l’azzurra ha dato prova della sua maturità agonistica. Sul punteggio di 3-2 in suo favore, la Cocciaretto ha piazzato il break decisivo, prendendo un vantaggio cruciale. Il momento chiave del match è arrivato poco dopo, quando sul 4-2 l’italiana si è trovata ad affrontare due pericolose palle break. Con grande freddezza, Elisabetta è riuscita ad annullarle entrambe, mantenendo il servizio e il controllo psicologico della partita.

L’epilogo è arrivato pochi minuti dopo, quando la Cocciaretto ha chiuso l’incontro sul 6-3 con un diritto vincente sulla palla match, suggellando una prestazione di carattere e qualità.

Questa vittoria non solo permette alla Cocciaretto di avanzare al secondo turno del prestigioso torneo americano, ma rappresenta anche un’importante iniezione di fiducia in vista delle prossime sfide. Al prossimo turno, l’azzurra si troverà di fronte un ostacolo di grande spessore: Aryna Sabalenka, una delle giocatrici più forti del circuito.

Marco Rossi