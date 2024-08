La rivelazione Shnaider: dalla NCAA ai vertici del WTA Tour

Diana Shnaider sta emergendo come uno dei nomi più interessanti nel panorama del tennis femminile degli ultimi mesi. La ventenne russa, con il suo stile di gioco peculiare e un percorso non convenzionale verso l’élite, sta catturando l’attenzione degli appassionati, soprattutto dopo il suo impressionante rendimento al WTA 1000 di Toronto dove ha raggiunto i quarti di finale.

Con una bandana caratteristica che fa parte della sua identità fin da bambina, Shnaider si distingue per il suo aspetto fisico inusuale nel circuito: bassa statura, mancina e con una corporatura robusta. Tuttavia, è il suo tennis a parlare, seminando il panico tra le avversarie e dimostrando un potenziale da futura campionessa.

La sua recente vittoria contro Cori Gauff negli ottavi di finale a Toronto è solo l’ultima prova della sua ascesa. Quest’anno ha già conquistato tre titoli su tre superfici diverse (Hua Hin, Bad Homburg e Budapest) e una medaglia d’argento olimpica nel doppio femminile con Andreeva. Ora è alle porte della top-20 del ranking WTA, un traguardo che potrebbe raggiungere con un’ulteriore avanzamento nel torneo canadese.

“Sono molto orgogliosa di come mi sto adattando ai cambiamenti nella mia carriera”, ha dichiarato Shnaider. “Battere Gauff è un grande traguardo. È fantastico vedere che posso competere con le migliori al mondo e gestire le emozioni in campo. La forza mentale è ciò che mi sta permettendo di migliorare il mio livello, ma sono consapevole di avere ancora molto da migliorare.”

Il percorso di Shnaider è insolito per una giovane promessa russa. Figlia di un avvocato e boxeur tedesco e di un’insegnante di inglese, ha iniziato a giocare a tennis a 4 anni. Dopo un intenso periodo di allenamento a Mosca, ha preso la decisione poco comune di accettare una borsa di studio per tennis in un’università americana.

Il suo anno alla North Carolina University si è rivelato cruciale per il suo sviluppo. “Mi ha aiutato enormemente a concentrarmi sul tennis e su come migliorare il mio gioco”, ha spiegato. “Ho giocato molte partite e questo mi ha aiutato a progredire fisicamente e mentalmente. Ho imparato a gestire la pressione, e questo mi serve ora quando affronto le migliori.”





Francesco Paolo Villarico