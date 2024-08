Cocciaretto fuori a Toronto: sconfitta netta contro Krueger

Il WTA 1000 di Toronto si apre e si chiude con una delusione per il tennis italiano. Elisabetta Cocciaretto, unica rappresentate italiana, esce di scena al primo turno, cedendo nettamente alla qualificata americana Ashlyn Krueger, numero 82 del ranking mondiale.

La partita si è chiusa con un severo 6-3 6-2 in favore della statunitense, in soli 75 minuti di gioco. Un risultato che evidenzia le difficoltà dell’azzurra, ancora lontana dalla forma che l’aveva vista brillare prima della polmonite che l’ha costretta a saltare Wimbledon.

L’incontro ha preso una piega sfavorevole per Cocciaretto già nel primo set. Dopo un inizio equilibrato, l’italiana ha sprecato tre palle break sul punteggio di 0-40, commettendo alcuni errori da fondo campo. Krueger ha saputo approfittare di questo momento di incertezza, strappando il servizio all’azzurra nel gioco successivo e chiudendo la frazione in 36 minuti per 6 a 3 dopo aver annullato altre due palle break sul 4 a 2.

Il secondo set ha visto Krueger consolidare il suo vantaggio brekkando l’azzurra nel terzo game, mentre Cocciaretto continuava a faticare nel trovare la giusta misura nei colpi. Emblematico il settimo game, dove l’italiana ha ceduto alla quarta palla break con un bel rovescio in cross dell’americana con la Kruger che chiudeva nel game successivo la partita per 6 a 2.

Marco Rossi