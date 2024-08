Sinner a Montreal da prima testa di serie: “Il numero 1? Solo un numero diverso”

Jannik Sinner arriva al Masters 1000 del Canada come prima testa di serie dopo aver saltato i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’italiano, che aveva già espresso in precedenza il dolore per aver perso l’appuntamento olimpico, atterra al torneo di Montreal come campione in carica, anche se in una città diversa. Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon e dopo aver attraversato alcuni mesi complicati per problemi all’anca, Sinner arriva pronto a lottare fino alla fine in Canada.

Sulla posizione numero 1 del mondo

“È semplicemente un numero diverso. Il mio team ed io cerchiamo di rendere il processo, la nostra routine quotidiana, la migliore possibile e di essere preparati per qualsiasi sfida ci si presenti. Sono molto felice di tornare qui. L’anno scorso sono arrivato dopo aver fatto le semifinali a Wimbledon e ho vinto qui il mio primo Masters 1000. Sono stato molto costante durante tutto quest’anno ed è ciò che cercheremo di fare nei prossimi mesi”, ha dichiarato Sinner un paio di giorni prima dell’inizio del torneo, come riporta il sito ufficiale dell’ATP. Sinner ha 120 punti di vantaggio su Novak Djokovic (con i punti già in uscita del torneo canadese), il secondo in classifica, quindi il suo ruolo a Montreal sarà il primo passo chiave in questa lotta per il numero uno del mondo che vedrà il suo nuovo capitolo nel tour americano.

Differenze tra Toronto e Montreal

“Due anni fa non ho giocato molto bene qui a Montreal, quindi spero di poter fare un po’ meglio. Sento che i campi qui e a Toronto sono molto simili in un certo senso, forse qui la palla rimbalza un po’ di più”, ha spiegato l’italiano, che debutterà nell’evento canadese contro il vincitore dell’incontro tra Pedro Martínez e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Tra i rivali più complicati che potrebbe incontrare a Montreal ci sono Alexander Zverev, Hubert Hurkacz, Holger Rune, Felix Auger Aliassime e Grigor Dimitrov.”