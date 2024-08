Challenger Bogotà: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro presente nelle quali

Challenger Bogotò – Tabellone Principale – terra

(1) Tirante, Thiago Agustin vs Lock, Benjamin

Qualifier vs Alves, Mateus

Pacheco Mendez, Rodrigo vs (WC) Tobon, Miguel

(Alt) Boscardin Dias, Pedro vs (5) Tomic, Bernard

(3) Popko, Dmitry vs Adams, Harrison

Reis Da Silva, Joao Lucas vs Clarke, Jay

(WC) Price, Salvador vs (WC) Rodriguez, Johan Alexander

Qualifier vs (7) Mejia, Nicolas

(8) Ficovich, Juan Pablo vs Soto, Matias

Johns, Garrett vs Kingsley, Cannon

Qualifier vs Sell, Karue

Qualifier vs (4) Guillen Meza, Alvaro

(6) Mena, Facundo vs (Alt) Justo, Guido Ivan

Qualifier vs Qualifier

Sakamoto, Pedro vs Olivo, Renzo

Pannu, Kiranpal vs (2) Bagnis, Facundo

(1) Farjat, Tomasvs Bye(Alt) Rengifo, Fraziervs (11) Huertas del Pino, Conner

(2) Barreiros Reyes, Mateo vs (WC) Linde Palacios, Samuel Alejandro

Torres, Benjamin vs (12) Ogura, Kosuke

(3) Otegui, Juan Bautista vs Perez, Brandon

(WC) Castañeda, Mateo vs (10) Aguilar, Juan Carlos

(4) Lilov, Victor vs (WC) Arcila, Alejandro

(Alt) Urrea, Andres vs (9) Pearson, Kody

(5) Gomez, Juan Sebastian vs (Alt) Buitrago, Nicolas

(Alt) Heredia, Samuel vs (7) Claverie, Lorenzo

(6) McCormick, Tristan vs (WC) Trujillo Hernandez, Juan Esteban

Osorio, Juan Sebastian vs (8) Schachter, Noah