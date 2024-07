Olimpiadi Parigi 2024: Errani-Vavassori sfiorano l’impresa dopo aver mancato anche un match point, addio al sogno medaglia nel doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno visto sfumare il sogno di una medaglia olimpica nel doppio misto ai Giochi di Parigi 2024. La coppia italiana è stata eliminata ai quarti di finale dagli olandesi Demi Schuurs e Wesley Koolhof con il punteggio di 7-6, 3-6, 9-11 dopo due ore di intensa battaglia sul campo.

Il match è stato caratterizzato da alti e bassi per entrambe le coppie. Gli azzurri hanno mostrato grande carattere nel primo set, conquistandolo al tie-break per 7-4 dopo aver annullato due set point. Il secondo parziale ha visto gli olandesi dominare, chiudendo 6-3 grazie a un break ottenuto nelle fasi iniziali.

Il super tie-break finale è stato un vero e proprio thriller tennistico. Errani e Vavassori hanno lottato punto su punto, riuscendo anche a procurarsi un match point sul 9-8. Tuttavia, la tensione del momento ha giocato un brutto scherzo alla coppia italiana: prima Errani ha messo in corridoio un dritto apparentemente facile, poi Vavassori ha commesso un errore simile sul punto decisivo.

La sconfitta lascia l’amaro in bocca per come si è materializzata, con gli azzurri che hanno sfiorato l’impresa contro una coppia di alto livello come quella olandese.





Marco Rossi