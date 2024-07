Matteo Berrettini trionfa a Kitzbuhel: secondo titolo consecutivo e ritorno nei Top 40

Matteo Berrettini si laurea campione del torneo ATP 250 di Kitzbuhel, conquistando il suo secondo titolo consecutivo dopo il successo della scorsa settimana a Gstaad. Sulla terra rossa delle Alpi austriache, l’ex numero 6 del mondo ha superato in finale il francese Hugo Gaston con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 21 minuti di gioco.

Per il tennista romano si tratta del decimo titolo in carriera, il terzo in questa stagione, un risultato che gli consentirà di rientrare nei top 40 del ranking mondiale da lunedì proprio alla 40 esima posizione. Questa vittoria segna la decima consecutiva per Berrettini, che sembra aver finalmente ritrovato continuità sia dal punto di vista fisico che mentale dopo alcune stagioni difficili.

La partita ha visto un inizio equilibrato, con entrambi i giocatori solidi al servizio. Gaston ha mostrato tutto il suo repertorio tecnico, mentre Berrettini ha adottato un approccio più pragmatico. Il momento decisivo del primo set è arrivato nell’undicesimo game, quando Matteo ha sfruttato alcini errori di Gaston, che era avanti per 40 a 0, per ottenere il break e chiudere poi 7-5.

Il secondo set ha seguito un copione simile, con l’equilibrio che si è spezzato nel quinto game. Un doppio fallo di Gaston ha concesso due palle break a Berrettini, che ne ha approfittato con un vincente di dritto, portandosi sul 3-2. L’italiano ha poi allungato sul 5-2, e nonostante un tentativo di reazione del francese che ha strappato la battuta all’azzurro nell’ottavo gioco, Matteo ha chiuso con un nuovo break l’incontro per 6-3.

Questa vittoria conferma il ritorno ai vertici di Berrettini, che sembra aver superato i problemi fisici che lo hanno afflitto nelle ultime stagioni. Il classe ’96 dimostra di aver ritrovato la forma migliore proprio nel momento cruciale della stagione, peccato che non possa essere presente a Parigi.

ATP Kitzbuhel Hugo Gaston Hugo Gaston 5 3 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 5-7 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 H. Gaston 15-0 30-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche 🇫🇷 Gaston 🇮🇹 Berrettini Punteggio servizio 235 292 Ace 3 8 Doppi falli 2 0 Percentuale prime di servizio 66% (40/61) 75% (41/55) Punti vinti con la prima 63% (25/40) 80% (33/41) Punti vinti con la seconda 43% (9/21) 43% (6/14) Palle break salvate 0% (0/4) 67% (2/3) Giochi di servizio giocati 11 10 Punteggio risposta 120 231 Punti vinti in risposta sulla prima 20% (8/41) 38% (15/40) Punti vinti in risposta sulla seconda 57% (8/14) 57% (12/21) Palle break convertite 33% (1/3) 100% (4/4) Giochi di risposta giocati 10 11 Punti vinti a rete 50% (6/12) 67% (10/15) Vincenti 13 25 Errori non forzati 10 7 Punti vinti al servizio 56% (34/61) 71% (39/55) Punti vinti in risposta 29% (16/55) 44% (27/61) Punti totali vinti 43% (50/116) 57% (66/116) Velocità massima servizio 204 km/h 222 km/h Velocità media prima di servizio 176 km/h 204 km/h Velocità media seconda di servizio 138 km/h 166 km/h





Francesco Paolo Villarico