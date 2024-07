Olimpiadi Parigi 2024: Jasmine Paolini supera il primo turno con una rimonta nel primo set

Jasmine Paolini ha inaugurato con successo la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, superando il primo turno del torneo di tennis femminile. Sui campi in terra battuta del Roland Garros, l’azzurra ha sconfitto la rumena Ana Bogdan con il punteggio di 7-5 6-3, in un incontro durato poco meno di un’ora e quaranta minuti.

La partita, disputata sul campo Suzanne Lenglen, ha visto Paolini in difficoltà nell’avvio del primo set. Dopo aver mantenuto il servizio iniziale, l’italiana ha subito un parziale di 12 punti consecutivi a favore di Bogdan, che si è portata sul 4-1 con due break di vantaggio. La reazione di Paolini non si è fatta attendere: ha recuperato immediatamente un break, riducendo lo svantaggio sul 4-3. La rumena ha iniziato a mostrare segni di cedimento, concedendo il secondo break consecutivo per il 4-4. Paolini ha completato la rimonta portandosi sul 5-4 e, dopo aver mancato un set point sul 5-4, è riuscita a chiudere il set 7-5 in 53 minuti, strappando per la terza volta il servizio all’avversaria.

Nel secondo set, nonostante un tentativo di reazione di Bogdan, Paolini ha mantenuto il controllo del gioco. L’azzurra ha ottenuto il break decisivo sul 2-1, allungando poi sul 4-1. Nonostante un momento di difficoltà, in cui ha dovuto annullare una palla del contro-break, Paolini ha confermato il vantaggio con due coraggiose discese a rete. La rumena ha salvato tre match point sul proprio servizio, ma l’italiana non ha concesso ulteriori opportunità, chiudendo il set e la partita per 6-3 in 48 minuti.

La tennista di Castelnuovo di Garfagnana si prepara ora ad affrontare al secondo turno la vincente della sfida tra Magda Linette (48 WTA) e la giovane Mirra Andreeva (32 WTA), classe 2007. Quest’ultimo potenziale incontro sarebbe particolarmente interessante, considerando che Paolini ha recentemente battuto Andreeva nella semifinale dell’edizione 2024 del Roland Garros.





Marco Rossi