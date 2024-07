Djokovic carico per Parigi 2024: “Sono pronto per l’oro olimpico”

A due giorni dall’inizio del torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Novak Djokovic ha parlato in conferenza stampa insieme alla squadra serba, esprimendo le sue ambizioni e riflessioni sul momento attuale del tennis.

Il numero 2 del mondo, nonostante non abbia ancora vinto titoli quest’anno, si mostra fiducioso: “La gente può scartarmi come favorito, ma questo mi motiva. Mi hanno dato per finito molte volte e sono sempre tornato”. Djokovic non nasconde le sue alte aspettative: “I Giochi Olimpici sono un evento molto importante. Non vedo l’ora di rappresentare il mio paese. Mi sento meglio e più preparato rispetto a prima di Wimbledon”.

Sul possibile incontro con Nadal al secondo turno, Djokovic commenta: “Sarebbe uno spettacolo, come ai vecchi tempi. Sono emozionato per questo eventuale duello, ma devo prima superare il primo ostacolo”.

Il campione serbo ha anche riflettuto sulla fine di un’era, con il ritiro di Andy Murray e l’imminente addio di Nadal: “Spero che Andy abbia il miglior addio possibile qui alle Olimpiadi. È una leggenda del nostro sport. Nadal, ancora di più, soprattutto in questa città, a Roland Garros. Spero che possa continuare per il bene dello sport”.

Djokovic è consapevole che anche la sua carriera si sta avvicinando alla fine, ma non ha intenzione di ritirarsi presto: “So che a molti piacerebbe che mi ritirassi per chiudere quest’era. Ma credo che finché rimarrà almeno uno di noi, quest’era continuerà. La fine è più vicina dell’inizio, ma ancora mi diverto a competere e continuerò finché sarà così”.

Riguardo alla sua preparazione, Djokovic ha rivelato: “Quest’anno non abbiamo avuto tempo di prepararci adeguatamente a causa del calendario tennistico molto fitto. Ho giocato Wimbledon perché è il torneo più importante del nostro sport. Negli ultimi quattro o cinque giorni mi sono sentito più preparato per i Giochi Olimpici che per Wimbledon”.





Francesco Paolo Villarico