Fognini ruggisce a Umago: Van Assche battuto, ora un’opportunità d’oro

Fabio Fognini continua a stupire e avanza al secondo turno dell’ATP 250 di Umago. Il veterano italiano, a 37 anni, ha dimostrato ancora una volta la sua classe sulla terra rossa croata, superando il giovane francese Luca Van Assche con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco meno di due ore di gioco.

Nonostante un inizio incerto, con problemi al servizio e quattro palle break concesse nei primi tre game, Fognini ha saputo reagire con la grinta che lo contraddistingue. Dopo aver subito un break iniziale, il ligure ha immediatamente recuperato, mostrando lampi del suo tennis spettacolare.

Il momento chiave del primo set è arrivato sul 3-3, quando Fognini ha annullato una palla break cruciale. Da quel momento, il suo gioco è salito di livello, permettendogli di chiudere il set 6-4 dopo 63 minuti di battaglia.

Nel secondo set, Fognini ha alzato ulteriormente l’asticella. Dopo aver salvato una palla break nel terzo game, l’italiano ha inanellato una striscia impressionante di undici punti consecutivi, spezzando la resistenza del giovane francese. Con il servizio finalmente a regime, Fognini ha chiuso 6-3, sfruttando il terzo match point.

Questa vittoria non solo conferma l’ottimo stato di forma di Fognini, già evidenziato a Wimbledon, ma lo proietta verso un secondo turno sulla carta favorevole contro il lucky loser taiwanese Tseng, subentrato a Holger Rune.

Con un tabellone che si sta aprendo in modo interessante, Fognini ha ora la possibilità di fare strada a Umago. Il suo tennis, quando è in giornata, rimane uno spettacolo per gli appassionati e un incubo per gli avversari. Il cammino verso un possibile titolo è ancora lungo, ma il “Fogna” sembra avere tutte le carte in regola per sognare in grande sulla terra rossa croata.

ATP Umag Luca Van Assche Luca Van Assche 4 3 Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Van Assche 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Van Assche 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 L. Van Assche 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Van Assche 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistiche 🇫🇷 Luca Van Assche 🇮🇹 Fabio Fognini Punteggio servizio 236 267 Ace 1 2 Doppi falli 4 1 Percentuale prime di servizio 63% (37/59) 55% (43/78) Punti vinti con la prima 68% (25/37) 67% (29/43) Punti vinti con la seconda 41% (9/22) 54% (19/35) Palle break salvate 50% (3/6) 83% (5/6) Giochi di servizio giocati 9 10 Punteggio risposta 105 175 Punti vinti in risposta sulla prima 33% (14/43) 32% (12/37) Punti vinti in risposta sulla seconda 46% (16/35) 59% (13/22) Palle break convertite 17% (1/6) 50% (3/6) Giochi di risposta giocati 10 9 Punti vinti a rete 60% (6/10) 77% (17/22) Vincenti 14 24 Errori non forzati 19 24 Punti vinti al servizio 58% (34/59) 62% (48/78) Punti vinti in risposta 38% (30/78) 42% (25/59) Punti totali vinti 47% (64/137) 53% (73/137) Velocità massima servizio 216 km/h 207 km/h Velocità media prima di servizio 185 km/h 193 km/h Velocità media seconda di servizio 153 km/h 152 km/h





Francesco Paolo Villarico