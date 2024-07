ITF Figueira e Dallas: I Main Draw

ITF FIGUEIRA DA FOZ(Por 100k cemento outdoor)

[1] Jessika Ponchet vs Margaux Rouvroy

Aoi Ito vs Victoria Jimenez kasintseva

Harmony Tan vs Evialina Laskevich

Angelina Voloshchuk vs [7] Francisca Jorge

[4] Anastasia Zakharova vs Sofia Pinto

Gabriela Knutson vs Sayaka Ishii

Matilde Jorge vs Amarni Banks

Katherine Sebov vs [8] Lanlana Tararudee

[6] Polina Kudermetova vs Gabriella Da silva fick

Justina Mikulskyte vs Kristina Mladenovic

Amandine Hesse vs Anastasiia Gureva

Naho Sato vs [3] Linda Fruhvirtova

[5] Arianne Hartono vs Kateryna Volodko

Kylie Mckenzie vs Lina Gjorcheska

Valentina Ryser vs Maddison Inglis

Sarah Beth Grey vs [2] Rebecca Marino

[1] Kayla Dayvs Kimmi HanceAkasha Urhobovs TBDAleksandra Krunicvs TBDSophie Changvs [6] Liv Hovde

[4] Mananchaya Sawangkaew vs Drew Morris

Emma Charney vs Katrina Scott

Jamie Loeb vs TBD

Kayla Cross vs [7] Victoria Hu

[5] Himeno Sakatsume vs TBD

En Shuo Liang vs Mary Stoiana

Catherine Harrison vs TBD

Karina Miller vs [3] Hanna Chang

[8] Kyoka Okamura vs TBD

Robin Anderson vs Sahaja Yamalapalli

Elvina Kalieva vs TBD

[2] YeXin Ma vs TBD