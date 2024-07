Berrettini vince a Gstaad: “Un ritorno speciale, ora punto agli US Open” (sintesi video della partita)

Matteo Berrettini ha conquistato il titolo all’ATP 250 di Gstaad, ritrovando il successo in un torneo che gli ha sempre portato fortuna. Nelle dichiarazioni post-vittoria, il tennista romano ha espresso tutta la sua emozione per questo importante traguardo.

“È davvero incredibile, mi sembra ieri quando ho vinto qui a Gstaad la prima volta,” ha esordito Berrettini, riferendosi al suo primo trionfo nel 2018. “Questo torneo è speciale per me e tornare a vincerlo a distanza di sei anni lo è ancora di più.” Queste parole sottolineano il legame particolare che Berrettini ha sviluppato con il torneo svizzero, ora diventato un vero e proprio talismano nella sua carriera.

Il campione italiano ha poi analizzato la finale contro Quentin Halys: “Affrontavo un giocatore che ha espresso un ottimo tennis questa settimana, io sono riuscito a far valere la mia esperienza dal momento che per lui era la prima finale a livello ATP.” Berrettini ha evidenziato come la sua maggiore esperienza sia stata determinante, soprattutto nei momenti chiave del match.

Nonostante la vittoria netta, Berrettini non ha nascosto le difficoltà incontrate: “Non è stato semplice, anche per l’interruzione per pioggia sul finire del primo parziale.” Questa affermazione dimostra la sua capacità di mantenere la concentrazione anche in condizioni non ottimali.

Guardando al futuro, Berrettini ha condiviso i suoi piani e le sue ambizioni: “Quando ho iniziato quest’anno avevo tanti dubbi sulla mia condizione atletica, ma devo dire che giocando sto ritrovando le mie sensazioni.

Sarebbe bello chiudere il 2024 in top30 per poter giocare l’Australian Open 2025 come testa di serie.”

Infine, Berrettini ha delineato i suoi obiettivi per la prossima parte della stagione: “Il mio programma prevede la trasferta nordamericana e affronterò i tornei nell’ottica di fare tante partite sul cemento, in funzione degli US Open.”





