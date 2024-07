Newport si reinventa: dal 2025 diventa torneo combined Challenger e WTA 125K

Da tempo sapevamo che l’ATP 250 di Newport non avrebbe più fatto parte del calendario abituale a partire dal 2025, un evento celebrato dal 1976 che è famoso per essere l’ultimo di ogni stagione estiva su erba. Il fatto è che Wimbledon dovrebbe essere quell’ultimo torneo della stagione, proprio come fanno gli altri tre Grand Slam, quindi il circuito ha pensato a piani diversi per Newport. Eliminare il torneo?

Niente affatto, e qui arriva la notizia. A partire dal 2025, il torneo statunitense diventerà un evento combinato tra uomini e donne dal 6 al 13 luglio, riunendo nella stessa settimana un ATP Challenger 125 e un WTA 125K, moltiplicando così la quantità di tennis, sebbene subisca un notevole declassamento in termini di status. Visto come stanno le cose, sembra la migliore opzione possibile per sopravvivere all’interno del calendario.





Marco Rossi