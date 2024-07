Alcaraz trionfa su Medvedev: è finale a Wimbledon

Carlos Alcaraz ha scritto un’altra pagina di storia del tennis, raggiungendo la finale di Wimbledon 2024 dopo una prestazione magistrale contro Daniil Medvedev. Il giovane spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-7(1), 6-3, 6-4, 6-4 in un incontro che ha messo in mostra tutte le sue straordinarie qualità.

La partita è iniziata in salita per Alcaraz, che ha faticato al servizio nel primo set, perdendo il tie-break. Ma come spesso accade con i campioni, la difficoltà iniziale ha solo acceso la sua determinazione. Nel secondo set, il murciano ha alzato il livello del suo gioco, mostrando una maggiore intensità e chiarezza tattica.

Il terzo set ha visto Alcaraz in pieno controllo, non concedendo nemmeno una palla break al suo avversario e piazzando il break decisivo nel terzo gioco. La sua efficienza è stata impressionante, riuscendo a mettere in difficoltà Medvedev in risposta e colpendo nei momenti cruciali.

Nonostante un breve momento di relax all’inizio del quarto set, che ha permesso a Medvedev di rientrare brevemente in partita, Alcaraz ha chiuso l’incontro con brillantezza mettendo a segno il break sul 3 pari e chiudendo la partita per 6 a 4. Il suo bilancio finale di 55 vincenti contro 37 errori non forzati testimonia la qualità del suo tennis.

La finale di domenica sarà un’ulteriore opportunità per Alcaraz di dimostrare il suo valore sull’erba di Wimbledon, un campo che sembra sempre più adatto al suo gioco versatile e spettacolare.

Slam Wimbledon D. Medvedev [5] D. Medvedev [5] 7 3 4 4 C. Alcaraz [3] C. Alcaraz [3] 6 6 6 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 ace 40-A df 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistiche 🇷🇺 Daniil Medvedev 🇪🇸 Carlos Alcaraz Ace 5 6 Doppi falli 6 2 Percentuale prime di servizio 69% (90/131) 57% (64/113) Punti vinti con la prima 66% (59/90) 73% (47/64) Punti vinti con la seconda 54% (22/41) 61% (30/49) Punti vinti a rete 63% (35/56) 72% (38/53) Palle break convertite 100% (3/3) 40% (6/15) Punti vinti in risposta 32% (36/113) 38% (50/131) Vincenti 31 55 Errori non forzati 24 37 Punti totali vinti 117 127 Distanza coperta 4053.9 m 4355.0 m Distanza coperta per punto 16.6 m 17.8 m





Francesco Paolo Villarico