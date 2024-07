Challenger Trieste: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 20 azzurri al via tra Md e Quali. C’è Richard Gasquet

Challenger Trieste – Tabellone Principale – terra

(1) Richard Gasquet vs (Alt) Samuel Vincent Ruggeri

Adrian Andreev vs Qualifier

Tomas Barrios Vera vs (WC) Federico Arnaboldi

Qualifier vs (6) Chun-Hsin Tseng

(3) Titouan Droguet vs (Alt) Giovanni Fonio

Qualifier vs Stefano Travaglia

Gonzalo Bueno vs (WC) Lorenzo Carboni

Nikolas Sanchez Izquierdo vs (8) Oriol Roca Batalla

(5) Benoit Paire vs Qualifier

Qualifier vs Henrique Rocha

Jaime Faria vs Qualifier

Francesco Maestrelli vs (4) Andrea Pellegrino

(7) Ugo Blanchet vs Zsombor Piros

Alibek Kachmazov vs (Alt) Federico Agustin Gomez

(WC) Marco Cecchinato vs Vilius Gaubas

Enrico Dalla Valle vs (2) Francesco Passaro

(1) Alexander Weisvs (WC) Filippo Romano(WC) Fabrizio Andalorovs (13) Andrea Guerrieri

(2) Mathias Bourgue vs (Alt) Josip Simundza

Alessandro Pecci vs (7) Moez Echargui

(3) Carlos Lopez Montagud vs (Alt) Blake Bayldon

JiSung Nam vs (10) Francesco Forti

(4) Luka Mikrut vs Nikolay Vylegzhanin

(WC) Pietro Pampanin vs (12) Jacopo Berrettini

(Alt) (5) Daniel Dutra da Silva vs Dusan Obradovic

(Alt) Oscar Jose Gutierrez vs (8) Matthew Dellavedova

(6) Raul Brancaccio vs Alternate

(WC) Michelangelo Zvech Flaborea vs (9) Svyatoslav Gulin

Center Court Giorgi – ore 11:00

Pietro Pampanin vs Jacopo Berrettini

JiSung Nam vs Francesco Forti

Alessandro Pecci vs Moez Echargui

Michelangelo Zvech Flaborea vs Svyatoslav Gulin

Court 3 – ore 11:00

Carlos Lopez Montagud vs Blake Bayldon

Daniel Dutra da Silva vs Dusan Obradovic

Fabrizio Andaloro vs Andrea Guerrieri

Raul Brancaccio vs Alternate

Court 4 – ore 11:00

Luka Mikrut vs Nikolay Vylegzhanin

Oscar Jose Gutierrez vs Matthew Dellavedova

Alexander Weis vs Filippo Romano

Mathias Bourgue vs Josip Simundza