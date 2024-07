Wimbledon: Prosecuzione amara per Fabio Fognini sconfitto al quinto set da Roberto Bautista Agut alla seconda vittoria consecutiva contro un italiano

Il sogno di Fabio Fognini di raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale a Wimbledon si infrange ancora una volta. In un match, interrotto più volte dalla pioggia e durato due giorni, il tennista ligure cede a Roberto Bautista Agut con il punteggio di 7-6(6), 3-6, 5-7, 7-6(1), 6-4 dopo 4 ore e 26 minuti di gioco.

La partita, ripresa oggi sul 5-4 per Bautista nel quarto set, ha visto lo spagnolo adattarsi meglio alle condizioni ventose del Court 16. Fognini, che ieri era in vantaggio per due set a uno, non è riuscito a mantenere lo slancio, cedendo il quarto set al tie-break e poi il quinto dopo un break decisivo sul 4-4.

Il match è stato un’altalena di emozioni fin dall’inizio. Fognini ha avuto diverse opportunità nel primo set, ma è stato Bautista a spuntarla al tie-break. L’italiano ha reagito nel secondo, pareggiando i conti, e ha mostrato grande carattere nel terzo, rimontando da 0-3 e chiudendo 7-5.

La sospensione per pioggia di ieri sembrava aver favorito Fognini, ma alla ripresa Bautista è apparso più fresco e determinato. Il quarto set, conclusosi con un netto 7-1 al tie-break per lo spagnolo, ha segnato la svolta del match.

Nel set decisivo, Bautista ha fatto valere la sua maggiore solidità, strappando il servizio a Fognini nel momento cruciale (sul 4 pari dopo che il ligure aveva già recuperato un break di svantaggio) e chiudendo senza esitazioni al servizio la partita per 6 a 4 con un errore del ligure sulla palla match.

Per Fognini si tratta della settima eliminazione al terzo turno di Wimbledon, un torneo che continua a riservargli delusioni nonostante prestazioni spesso di alto livello. A 37 anni, il ligure dimostra di poter ancora competere ai massimi livelli, ma il sogno di una seconda settimana a Wimbledon resta incompiuto.

Slam Wimbledon R. Bautista Agut R. Bautista Agut 7 3 5 7 6 F. Fognini F. Fognini 6 6 7 6 4 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Fognini 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 F. Fognini 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 ace 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df df 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Fognini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 R. Bautista Agut 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 F. Fognini 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* df 3*-4 df 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 df 40-30 ace 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 ace ace 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche 🇪🇸 Roberto Bautista Agut 🇮🇹 Fabio Fognini Ace 4 23 Doppi falli 4 15 Percentuale prime di servizio 73% (131/180) 56% (110/197) Punti vinti con la prima 68% (89/131) 83% (91/110) Punti vinti con la seconda 47% (23/49) 33% (29/87) Punti vinti a rete 53% (16/30) 81% (38/47) Palle break convertite 31% (5/16) 40% (6/15) Punti vinti in risposta 39% (77/197) 38% (68/180) Vincenti 30 87 Errori non forzati 39 77 Punti totali vinti 189 188 Distanza coperta 5735.3 m 5673.8 m Distanza coperta per punto 15.2 m 15.0 m





Francesco Paolo Villarico