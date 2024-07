Modena Challenger ATP 75: spettacolo e sorprese nei primi turni del Memorial Fontana (con il programma di domani)

A Casinalbo di Formigine si sta giocando il torneo internazionale di tennis maschile “Modena Challenger ATP 75”, 40° Memorial Eugenio Fontana, 2° Trofeo Assoservizi Group srl.

Emozioni, buon tennis ed interessanti suggestioni.

È subito spettacolo al Club La Meridiana di Casinalbo (Formigine) per il “Modena Challenger ATP 75”, 40° Memorial Eugenio Fontana, 2° Trofeo Assoservizi Group srl.

Tanti i giovani, e tanti gli italiani, che si stanno mettendo in mostra a confermare il valore del “Fontana”. Il torneo de La Meridiana è da sempre un momento di visibilità per i talenti e un’occasione per gli appassionati di scoprire promettenti giovani tennisti.

Accedono al secondo turno Gabriele Piraino (7-6 6-3 su Francesco Forti), Enrico Della Valle (6-1 1-6 6-4 sullo spagnolo Merida) e Marcello Serafini (6-4 6-3 su Zapata Miralles).

Sotto i riflettori del Campo Centrale, davanti ad un pubblico subito numeroso, Jacopo Berrettini ha confermato il suo buon momento di forma superando 6-3 6-2 Raul Brancaccio.

Successo anche per Gonzalo Bueno: il peruviano ha superato il francese Kyrian Jacquet al termine di una maratona di tre ore (2-6 7-6 7-5).

Buona la “prima” per la testa di serie numero 7 del tabellone, l’altro peruviano Varillas, che ha vinto con il punteggio di 6-3 6-1 contro il croato Prizmic, e per lo spagnolo Roca Batalla (6-4 7-5 sull’azzurro Vincent Ruggeri).

Non si ferma la corsa Marco Cecchinato: l’ex numero 16 del Ranking ATP, dopo aver vinto due partite delle Qualificazioni, passa al secondo turno del Main Draw: il suoi avversario, Andrea Giannessi, si è ritirato sul 4-6 5-3.

Combattutissimo il match tra il finalista della passata edizione Titouan Droguet e Mariano Tammaro. L’italiano ha fatto soffrire non poco il 23enne francese numero 140 del mondo. Droguet, testa di serie numero 3 del 2° Trofeo Assoservizi Group Srl, ha vinto dopo oltre due ore con il punteggio di 4-6 6-3 7-6.

E tra le sorprese del primo turno, quella uscita dal derby tutto argentino tra l’esperto Andrea Collarini e il giovane Thiago Austin Tirante, testa di serie numero 2 del tabellone. Collarini si è imposto 6-3 7-5.

SERAFINI. Tra le belle storie dei primi giorni del Memorial Fontana 2024 c’è sicuramente quella di Marcello Serafini, giovane talento azzurro classe 2002. Ripescato come “lucky loser” dopo aver perso nel secondo turno delle “Quali” contro lo spagnolo Merida, il tennista romagnolo ha vinto il suo primo match del Tabellone Principale. Il riminese ha superato a sorpresa lo spagnolo, Zapata Miralles che l’anno scorso aveva raggiunto il suo best ranking alla 37esima posizione mondiale.

Serafini ha vinto 6-4 6-3 proseguendo così il suo trend di crescita. Negli ultimi due anni ha infatti vinto 4 tornei Itf (Ulcinj, Pescara, Salerno e Chieti) e dal 2024 ha iniziato a confrontarsi nel circuito ATP. “Sono molto contento. È la prima volta che mi capita l’opportunità di giocare da “lucky loser” e l’ho sfruttata al meglio, giocando veramente una buona partita – ha commentato a caldo Marcello Serafini – È già il secondo anno che vengo qui a La Meridiana: un circolo molto bello e un torneo organizzato perfettamente. Io poi sono di Rimini, spesso si gioca in giro per l’Italia e per il Mondo, qui invece sono vicino a casa e anche i miei genitori sono potuti venire a vedermi, mi ha fatto piacere. Il momento del tennis italiano? Guarda, è veramente un periodo bellissimo. Praticamente ogni settimana c’è un giocatore italiano che arriva in fondo ad un torneo. E’ un circolo virtuoso, una spinta per tutti a fare sempre meglio. Gli italiani a Wimbledon? Beh, Sinner oggi è il numero uno al mondo… Credo che Jannik possa fare molto bene anche sull’erba, ma prima deve vincere il derby con Matteo Berrettini…”.

INGRESSO GRATUITO. Come ogni anno, anche nell’edizione 2024, l’ingresso al Club La Meridiana sarà libero e gratuito per assistere a tutte le partite del “Modena Challenger ATP 75”.

Center Court – ore 12:00

Juan Pablo Varillas vs Marco Cecchinato

Gabriele Piraino vs Andrea Pellegrino

Federico Arnaboldi vs Titouan Droguet

vs Stefano Travaglia

Giovanni Oradini / Andrea Pellegrino vs Andrea Collarini / Federico Agustin Gomez (Non prima 9:00)

Court 4 – ore 12:00

Oriol Roca Batalla vs Enrico Dalla Valle

Gonzalo Bueno vs Andrea Collarini

Marcello Serafini vs Federico Agustin Gomez

Chun-Hsin Tseng vs Jacopo Berrettini

Francesco Forti / Marcello Serafini vs Filip Bergevi / Mick Veldheer

Court 3 – ore 12:00

Jonathan Eysseric / George Goldhoff vs Thomas Fancutt / Rubin Statham

Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Alessandro Giannessi / Luca Margaroli

Luis David Martinez / Oriol Roca Batalla vs Andre Begemann / Patrik Niklas-Salminen