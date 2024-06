Wimbledon: Il Tabellone Principale maschile. Jannik Sinner comanda il seeding. Ostacolo insidioso all’esordio per Jannik. Al via altri 9 azzurri. Berrettini potrebbe sfidare Sinner al secondo turno

Wimbledon – Tabellone Principale (parte alta) – erba

(1) J. Sinner vs Y. Hanfmann

M. Berrettini vs M. Fucsovics

S. Nagal vs M. Kecmanovic

P. Carreno Busta vs (27) T. Griekspoor

(19) N. Jarry vs D. Shapovalov

D. Altmaier vs A. Fery

L. Harris vs A. Michelsen

M. Bellucci vs (14) B. Shelton

(10) G. Dimitrov vs D. Lajovic

C. Garin vs J. Shang

S. Wawrinka vs C. Broom

G. Monfils vs (22) A. Mannarino

(32) Z. Zhang vs M. Janvier

J. Struff vs F. Marozsan

A. Muller vs H. Gaston

A. Kovacevic vs (5) D. Medvedev

(3) C. Alcaraz vs M. Lajal

A. Vukic vs S. Ofner

B. Coric vs F. Meligeni Alves

M. Arnaldi vs (29) F. Tiafoe

(18) S. Baez vs B. Nakashima

P. Kotov vs J. Thompson

B. van de Zandschulp vs L. Broady

A. Shevchenko vs (16) U. Humbert

(12) T. Paul vs P. Martinez

O. Virtanen vs M. Purcell

Z. Bergs vs A. Cazaux

J. Mensik vs (23) A. Bublik

(31) M. Navone vs L. Sonego

R. Bautista Agut vs M. Marterer

D. Koepfer vs F. Fognini

A. Bolt vs (8) C. Ruud

(6) A. Rublev vs F. Comesana

F. Coria vs A. Walton

vs J. Choinski

C. Lestienne vs

(20) S. Korda vs A. Davidovich Fokina

Y. Nishioka vs N. Borges

E. Ruusuvuori vs M. McDonald

T. Daniel vs (11) S. Tsitsipas

(13) T. Fritz vs C. O’Connell

K. Nishikori vs A. Rinderknech

F. Cobolli vs R. Hijikata

D. Evans vs (24) A. Tabilo

(28) J. Draper vs E. Ymer

C. Norrie vs F. Diaz Acosta

H. Searle vs M. Giron

R. Carballes Baena vs (4) A. Zverev

(7) H. Hurkacz vs R. Albot

A. Fils vs D. Stricker

A. Murray vs T. Machac

R. Safiullin vs (26) F. Cerundolo

(17) F. Auger-Aliassime vs T. Kokkinakis

L. Pouille vs L. Djere

J. Munar vs B. Harris

C. Moutet vs (9) A. de Minaur

(15) H. Rune vs S. Kwon

P. Jubb vs T. Seyboth Wild

Q. Halys vs C. Eubanks

A. Karatsev vs (21) K. Khachanov

(30) T. Etcheverry vs L. Nardi

A. Popyrin vs T. Monteiro

J. Fearnley vs A. Moro Canas

V. Kopriva vs (2) N. Djokovic