Bellucci si regala Wimbledon: Goffin ko in quattro set : “Sono davvero emozionato”

Che spettacolo, che emozioni! Mattia Bellucci ce l’ha fatta: il tennista italiano ha staccato il biglietto per Wimbledon, superando l’ex top 10 David Goffin in un match thrilling durato quasi tre ore. 6-3, 2-6, 7-6, 6-4 il punteggio finale che consegna a Bellucci il pass per il suo secondo Slam consecutivo.

15 ace, 48 vincenti e tanta, tanta grinta: Bellucci ha domato Goffin con un tennis spumeggiante e coraggioso. E ora? Ora c’è Wimbledon, i sacri prati dell’All England Club che lo aspettano per la sua prima volta. Che sia l’inizio di una bellissima avventura?

Un match da montagne russe, con Mattia che parte a razzo, rubando il servizio a Goffin nel momento chiave del primo set. Ma il belga non ci sta e risponde per le rime nel secondo, pareggiando i conti.

Il terzo set? Mamma mia che battaglia! Bellucci annulla palle break, Goffin spreca occasioni, si arriva al tie-break dove l’azzurro tira fuori dal cilindro colpi da urlo: una demivolée da stropicciarsi gli occhi e una palla corta che manda in tilt il rivale.

E nel quarto? Bellucci sente l’odore dell’impresa e si scatena: break in apertura con tanto di tuffo “alla Sinner” (mica male come imitazione!), Goffin prova a rientrare ma Mattia è in trance agonistica. Match point e via, a rete, a chiudere una partita da sogno.

Mattia Bellucci non nasconde la sua emozione dopo aver conquistato l’accesso al tabellone principale di Wimbledon. Il tennista italiano, fresco di vittoria contro l’ex top 10 David Goffin nelle qualificazioni, ha condiviso i suoi pensieri in un’intervista post-partita.

“Sono davvero emozionato”, ha esordito Bellucci, “sono venuto qui con molta più confidenza rispetto all’anno scorso, mi sono preparato giocando molti tornei sull’erba”. Questa preparazione mirata sembra aver dato i suoi frutti, permettendo all’azzurro di adattarsi meglio alla superficie erbosa.

Bellucci ha poi sottolineato l’importanza di questa vittoria per la sua carriera: “Penso sia la mia prima vittoria contro un top 100 ed è il mio primo successo in un match al meglio dei 5 set”. In realtà, si tratta della sua terza vittoria contro un top 100, ma l’emozione del momento può giustificare questa piccola imprecisione.

L’entusiasmo del giovane italiano è palpabile nelle sue parole finali: “Non posso che essere felice e non vedo l’ora di giocare all’All England Club”.

Questa dichiarazione riflette non solo la gioia per il traguardo raggiunto, ma anche l’anticipazione per l’esperienza che lo attende sui prestigiosi campi di Wimbledon.

La qualificazione di Bellucci rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera e dimostra il suo potenziale su tutte le superfici. Ora, l’attenzione si sposta sul sorteggio del tabellone principale, dove l’azzurro spera di poter continuare la sua avventura londinese.

Slam Wimbledon D. Goffin [9] D. Goffin [9] 3 6 6 4 M. Bellucci M. Bellucci 6 2 7 6 Vincitore: M. Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 4-6 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 2-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-40 40-40 A-40 30-15 None-None 6-7 M. Bellucci None-None 0-1 1-1 ace 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 ace 6-6 → 6-7 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Goffin 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 ace 2-3 → 2-4 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 M. Bellucci 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 ace 40-A 5-2 → 6-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A ace df 2-1 → 3-1 D. Goffin 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 M. Bellucci 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Bellucci 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

Statistiche 🇧🇪 David Goffin 🇮🇹 Mattia Bellucci Ace 10 15 Doppi falli 5 5 Percentuale prime di servizio 63% (77/122) 62% (83/134) Punti vinti con la prima 70% (54/77) 67% (56/83) Punti vinti con la seconda 51% (23/45) 57% (29/51) Punti vinti a rete 70% (32/46) 74% (23/31) Palle break convertite 29% (4/14) 31% (4/13) Punti vinti in risposta 37% (49/134) 37% (45/122) Vincenti 39 49 Errori non forzati 36 47 Punti totali vinti 126 130





Federico Di Miele