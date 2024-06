Bellucci avanza nelle qualificazioni di Wimbledon, Gigante si ferma

Mattia Bellucci continua a stupire, qualificandosi per il turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon 2024. Il giovane tennista italiano, dopo l’ottimo percorso nel tabellone cadetto del Roland Garros, dimostra ancora una volta la sua versatilità adattandosi all’erba londinese.

Bellucci ha superato lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles con il punteggio di 7-6, 6-3 in un match durato un’ora e mezza. Nonostante alcuni momenti di difficoltà, come il break subito nel primo set e una palla del controbreak fronteggiata nel secondo, l’azzurro è riuscito a imporsi grazie a una prestazione complessivamente superiore.

Il classe 2001 è ora a una sola vittoria dal suo terzo main draw Slam, il secondo consecutivo e il primo a Wimbledon. Tuttavia, l’ultimo ostacolo si preannuncia arduo: Bellucci dovrà affrontare il belga David Goffin, fresco vincitore del Challenger di Ilkley.

Non altrettanto fortunato il cammino di Matteo Gigante, che è stato eliminato dallo spagnolo Alejandro Moro Canas con il punteggio di 7-5, 6-2 in 1 ora e 45 minuti. Gigante, che partiva leggermente favorito, ha faticato in entrambi i set, non riuscendo a contrastare la solidità dell’avversario.

Moro Canas ha dominato l’incontro, concedendo poco all’azzurro. Solo nel game in cui serviva per il match ha mostrato un momento di debolezza, subendo il primo break della partita. Tuttavia, lo spagnolo ha rapidamente recuperato, chiudendo l’incontro e accedendo meritatamente al turno decisivo.

Slam Wimbledon A. Moro Canas A. Moro Canas 7 6 M. Gigante [29] M. Gigante [29] 5 2 Vincitore: A. Moro Canas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Moro Canas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 A. Moro Canas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 6-5 → 7-5 A. Moro Canas 15-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Gigante 0-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Moro Canas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Moro Canas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Moro Canas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Moro Canas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 A. Moro Canas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico