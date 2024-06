Sinner conquista la semifinale a Halle: “Contento della vittoria, ma che fatica sull’erba” (Sintesi video della partita)

Jannik Sinner continua la sua marcia al torneo di Halle, conquistando la semifinale dopo una dura battaglia contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Il numero uno del mondo si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-7, 7-6(3), confermando la sua ottima forma anche sull’erba.

Dopo la vittoria, Sinner ha commentato la sua prestazione: “Ho avuto occasioni nel secondo e nel terzo set, ma non sono riuscito a sfruttarle. Ero 0-40 in avvio di terzo set e non l’ho sfruttata. Cerco di accettare questo tipo di sfide. Ovviamente è stata molto dura, anche mentalmente”.

“Ogni partita qui è stata molto difficile. Sto cercando di adattarmi sempre di più all’erba, che è una superficie molto particolare. Ogni match mi sta dando nuove informazioni su come muovermi e come gestire i vari momenti della partita.”

“Il pubblico qui a Halle è fantastico. Sento molto supporto e questo mi aiuta nei momenti difficili. È bello giocare in un’atmosfera così calorosa.”

“Struff è un avversario molto ostico, soprattutto su questa superficie. Ha un ottimo servizio e sa come mettere pressione. Sono contento di come ho gestito i momenti cruciali del match.”

“L’obiettivo è continuare a migliorare partita dopo partita. So che posso ancora crescere su questa superficie e sto lavorando duro per farlo.”

“La semifinale sarà un’altra battaglia, indipendentemente da chi sarà il mio avversario. Mi concentrerò sul mio gioco e cercherò di dare il massimo come sempre.”

“Essere numero uno del mondo mi dà fiducia, ma so anche che ogni partita è una nuova sfida. Non do mai nulla per scontato e cerco sempre di lavorare duramente per migliorare.”





Francesco Paolo Villarico