Draper spodesta Alcaraz al Queen’s: il britannico trionfa in due set (sintesi video della partita)

Jack Draper conferma il suo ottimo momento di forma sull’erba, sconfiggendo il campione in carica Carlos Alcaraz al torneo ATP di Queen’s con il punteggio di 7-6(3), 6-3. Il britannico, fresco vincitore del torneo di Stoccarda, si è dimostrato uno specialista su questa superficie, interrompendo la striscia di 13 vittorie consecutive di Alcaraz sull’erba.

Il primo set è stato caratterizzato da un grande equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno tenuto i propri turni di servizio. Draper, però, ha mostrato fin da subito una maggiore confidenza con la superficie, sfruttando un servizio quasi inespugnabile e frequenti discese a rete. Nel tie-break, il britannico ha elevato ulteriormente il suo livello di gioco, approfittando di alcuni errori di Alcaraz per aggiudicarsi il parziale.

Nel secondo set, Draper ha continuato a crescere, esercitando appieno il suo ruolo di specialista sull’erba. Il servizio del britannico è diventato sempre più efficace, mettendo in grande difficoltà Alcaraz nella fase di risposta. Il momento decisivo è arrivato con il break in favore di Draper nel sesto gioco, che ha sfruttato una splendida risposta vincente per strappare il servizio allo spagnolo.

Alcaraz ha cercato di reagire, procurandosi anche una palla break, ma Draper l’ha annullata con un eccezionale colpo a rimbalzo anticipato. Il britannico ha poi continuato a mettere pressione sul servizio di Alcaraz, mostrando una grande abilità nel rispondere alle seconde di servizio dello spagnolo.

Con questa vittoria, Jack Draper si conferma come uno dei grandi favoriti per la stagione sull’erba e lancia un segnale importante in vista di Wimbledon. Per Carlos Alcaraz, invece, si tratta di una battuta d’arresto che interrompe la sua striscia positiva su questa superficie. Lo spagnolo, che dovrà difendere il titolo a Wimbledon, avrà ora il tempo di affinare il suo gioco sull’erba prima del prestigioso torneo londinese.

ATP London / Queen's Club Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 3 Jack Draper Jack Draper 7 6 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 J. Draper 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico