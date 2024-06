ATP 500 Halle: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Corentin Moutet n.1 delle quali

(flag cc=deu) ATP 500 Halle – Tabellone Qualificazione – erba

1. Adam Waltonvs [7] Yannick Hanfmann2. [WC] Louis Wesselsvs [6] Constant Lestienne3. [4] Jakub Mensikvs [WC] Oscar Otte

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Alex Michelsen vs [WC] Max Hans Rehberg

2. Pierre-Hugues Herbert vs [5] Roberto Bautista Agut

3. James Duckworth vs [8] Aslan Karatsev (non prima ore: 16:00)

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Alexander Shevchenko vs Max Purcell

2. [1] Corentin Moutet vs Valentin Vacherot