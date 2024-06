Berrettini e Musetti, esordi vincenti a Stoccarda: “Orgogliosi delle nostre prestazioni” (sintesi video delle partite)

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti festeggiano il loro esordio vincente nel torneo ATP 250 di Stoccarda, in Germania. Entrambi i tennisti italiani hanno dovuto sudare per superare i rispettivi avversari, ma alla fine sono riusciti a spuntarla dimostrando grande carattere e determinazione.

Berrettini, al rientro dopo due mesi di assenza, ha speso tutte le energie a sua disposizione per avere la meglio sul suo avversario. “Speravo in qualcosa di più semplice, ma sono orgoglioso del modo in cui ho lottato”, ha dichiarato il romano. “Non ho giocato al meglio dal punto di vista tennistico, ma non è mai facile giocare bene dopo un’assenza così lunga. Sono contento di essere tornato qui”. Berrettini ha poi ringraziato il pubblico per il supporto ricevuto: “Adesso sarà importante riposarsi, il mio fisioterapista dovrà lavorare bene, ma amo giocare di fronte a voi ragazzi, il supporto che mi date è incredibile, sembra di essere in Italia, vi ringrazio davvero tanto”.

Anche per Lorenzo Musetti non è stata una passeggiata. Il giovane toscano ha dovuto affrontare un avversario capace di servire costantemente prime a 230 km/h, ma è riuscito a spuntarla al tie-break in entrambi i set. “È stato un match davvero difficile, con due tie-break parecchio tirati”, ha ammesso Musetti. “Sono orgoglioso di questa vittoria, è stata una vittoria di testa, sono riuscito a rimanere sempre concentrato”. Il tennista azzurro ha anche elogiato il suo avversario: “Quando ho avuto 3 match point nel decimo game del secondo set lui ha fatto 3 ace, quindi è stato un po’ frustrante perché comunque sia stavo rispondendo bene in generale. Lui è davvero giovane e ha un futuro luminoso davanti a lui, quindi gli auguro tutto il meglio per il resto della stagione”.

Le vittorie di Berrettini e Musetti rappresentano un ottimo inizio per la stagione sull’erba dei tennisti italiani. Entrambi hanno dimostrato di essere in buona forma e di poter competere ad alti livelli su questa superficie.





Francesco Paolo Villarico