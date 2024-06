Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Zverev in finale al Roland Garros: sfiderà Alcaraz per il suo primo titolo Slam

📺❤️ LiveTennis TV – Jannik Sinner parla dopo la sconfitta contro Alcaraz in semifinale al RG

GS Roland Garros Guilhem Laget / Frederic Cattaneo 1 1 Tokito Oda / Takuya Miki [2] 6 6 Vincitore: Tokito OdaTakuya Miki

, numero quattro del mondo, continua a dare seguito al suo momento di forma straordinario e, questo venerdì, si è qualificato per la prima volta in carriera per la finale del Roland Garros, la sua seconda in un torneo del Grande Slam – aveva giocato gli US Open 2020, dove aveva perso contro Dominic Thiem.In quella che è stata una riedizione della semifinale dell’anno scorso, il tennista tedesco, che ha già collezionato 12 vittorie consecutive, ha iniziato male contro, ma alla fine è riuscito a vendicare la sconfitta del 2023 e ha trionfato con i parziali di 2-6, 6-2, 6-4 6-2, dopo 2 ore e 40 minuti di gioco.Dopo un primo set di altissimo livello da parte di Ruud, a partire dal secondo le cose hanno iniziato a cambiare radicalmente, tanto che il norvegese ha realizzato solo due break durante l’intero incontro entrambi nel primo parziale.Nella finale di domenica, Sascha vivrà il momento più importante della sua carriera. Lotterà per il suo primo titolo del Grande Slam contro, numero tre del mondo.Guilhem Laget/ Frederic Cattaneovs Tokito Oda/ Takuya Miki

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner (non prima 14:30)



GS Roland Garros Carlos Alcaraz [3] 2 6 3 6 6 Jannik Sinner [2] 6 3 6 4 3 Vincitore: Carlos Alcaraz

Roland Garros - Semifinali - Chi vincerà? Sinner (3-1) (33%, 394 Votes)

Alcaraz (3-1) (24%, 286 Votes)

Sinner (3-2) (20%, 243 Votes)

Alcaraz (3-2) (11%, 139 Votes)

Sinner (3-0) (6%, 74 Votes)

Alcaraz (3-0) (3%, 39 Votes)

Sinner vince per ritiro (2%, 20 Votes)

Alcaraz vince per ritiro (1%, 17 Votes) Total Voters: 1.212

Casper Ruud vs Alexander Zverev (non prima 17:30)



GS Roland Garros Casper Ruud [7] 6 2 4 2 Alexander Zverev [4] 2 6 6 6 Vincitore: Alexander Zverev

GS Roland Garros Mansour Bahrami / Francesca Schiavone 0 6 3 0 Guy Forget / Daniela Hantuchova 0 4 6 1 Vincitore: Guy ForgetDaniela Hantuchova

Mansour Bahrami/ Francesca Schiavonevs Guy Forget/ Daniela Hantuchova

Gilles Simon / Michael Chang vs John Mcenroe / Henri Leconte



GS Roland Garros Gilles Simon / Michael Chang 6 7 John Mcenroe / Henri Leconte 4 5 Vincitore: Gilles SimonMichael Chang

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Pauline Parmentier / Nathalie Dechy vs Flavia Pennetta / Lindsay Davenport



GS Roland Garros Pauline Parmentier / Nathalie Dechy 3 3 Flavia Pennetta / Lindsay Davenport 6 6 Vincitore: Flavia PennettaLindsay Davenport

Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Mate Pavic / Marcelo Arevalo



GS Roland Garros Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] 6 4 5 Mate Pavic / Marcelo Arevalo [9] 3 6 7 Vincitore: Mate PavicMarcelo Arevalo

Jasmine Paolini / Sara Errani vs Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk



GS Roland Garros Jasmine Paolini / Sara Errani [11] 1 6 6 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 6 4 1 Vincitore: Jasmine PaoliniSara Errani

Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide vs Katerina Siniakova / Coco Gauff



GS Roland Garros Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide [8] 7 4 2 Katerina Siniakova / Coco Gauff [5] 5 6 6 Vincitore: Katerina SiniakovaCoco Gauff

Court 14 – Ore: 11:00

Kaylan Bigun vs Joel Schwaerzler



GS Roland Garros Kaylan Bigun [5] 2 6 6 Joel Schwaerzler [2] 6 3 4 Vincitore: Kaylan Bigun

Tereza Valentova vs Tyra Caterina Grant



GS Roland Garros Tereza Valentova [12] 6 7 Tyra Caterina Grant [4] 3 6 Vincitore: Tereza Valentova

Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer vs Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko



GS Roland Garros Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer [1] 0 4 6 1 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 0 6 2 0 Vincitore: Joel SchwaerzlerNicolai Budkov kjaer

Laura Samson / Alena Kovackova vs Iva Jovic / Tyra Caterina Grant



GS Roland Garros Laura Samson / Alena Kovackova [1] 1 4 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant [4] 6 6 Vincitore: Iva JovicTyra Caterina Grant

Court 7 – Ore: 11:00

Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li vs Aniek Van koot / Diede De groot



GS Roland Garros Zhenzhen Zhu / Xiaohui Li 6 4 Aniek Van koot / Diede De groot [2] 7 6 Vincitore: Aniek Van kootDiede De groot

Kgothatso Montjane / Yui Kamiji vs Manami Tanaka / Dana Mathewson



GS Roland Garros Kgothatso Montjane / Yui Kamiji [1] 6 6 Manami Tanaka / Dana Mathewson 3 2 Vincitore: Kgothatso MontjaneYui Kamiji

Gordon Reid / Alfie Hewett vs Stephane Houdet / Gustavo Fernandez



GS Roland Garros Gordon Reid / Alfie Hewett [1] 0 3 6 1 Stephane Houdet / Gustavo Fernandez 0 6 2 0 Vincitore: Gordon ReidAlfie Hewett

GS Roland Garros Laura Samson [3] 6 5 6 Kristina Penickova 3 7 4 Vincitore: Laura Samson

Laura Samsonvs Kristina Penickova

Lorenzo Carboni vs Tomasz Berkieta



GS Roland Garros Lorenzo Carboni 6 6 6 Tomasz Berkieta 7 4 7 Vincitore: Tomasz Berkieta

Max Schoenhaus / Alexander Razeghi vs Rei Sakamoto / Federico Cina



GS Roland Garros Max Schoenhaus / Alexander Razeghi 0 5 6 0 Rei Sakamoto / Federico Cina [2] 0 7 2 1 Vincitore: Rei SakamotoFederico Cina

Tereza Valentova / Renata Jamrichova vs Vittoria Paganetti / Emerson Jones



GS Roland Garros Tereza Valentova / Renata Jamrichova [3] 7 6 Vittoria Paganetti / Emerson Jones [5] 5 2 Vincitore: Tereza ValentovaRenata Jamrichova

Court 12 – Ore: 11:00

Maximilian Taucher vs Ivar Van rijt



GS Roland Garros Maximilian Taucher [1] 2 6 7 Ivar Van rijt [2] 6 4 6 Vincitore: Maximilian Taucher

Ksenia Chasteau vs Maylee Phelps



GS Roland Garros Ksenia Chasteau [1] 6 6 Maylee Phelps 2 3 Vincitore: Ksenia Chasteau

Maximilian Taucher / Ruben Harris vs Ivar Van rijt / Yassin Hill



Maylee Phelps / Ksenia Chasteau vs Yuma Takamuro / Vitoria Miranda



GS Roland Garros Maylee Phelps / Ksenia Chasteau 0 3 6 1 Yuma Takamuro / Vitoria Miranda 0 6 0 0 Vincitore: Maylee PhelpsKsenia Chasteau

GS Roland Garros Niels Vink / Sam Schroder [1] 6 6 Donald Ramphadi / Heath Davidson 1 3 Vincitore: Niels VinkSam Schroder

Niels Vink/ Sam Schrodervs Donald Ramphadi/ Heath Davidson

David Wagner / Robert Shaw vs Guy Sasson / Andy Lapthorne