Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Alcaraz domina Auger-Aliassime e vola ai quarti. Sfiderà Tsitsipas. Iga Swiatek vince don un doppio bagel e concede solo 10 punti (Video)

Carlos Alcaraz, numero tre al mondo, continua a migliorare in questa edizione 2024 del Roland Garros e domenica ha offerto la sua migliore prestazione della settimana, raggiungendo i quarti di finale del più grande torneo sulla terra battuta del mondo per il terzo anno consecutivo. È l’ottava volta che Alcaraz raggiunge gli otto migliori giocatori in un torneo del Grande Slam, a meno di un mese dal suo 21° compleanno.

Negli ottavi di finale, Alcaraz ha confermato la tendenza delle partite veloci domenica allo stadio Philippe Chatrier, sconfiggendo facilmente il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3 6-1, in un incontro che ha risolto in 2 ore e 20 minuti. Lo spagnolo ha subito un break nel primo gioco dell’incontro, ma da quel momento in poi ha completamente controllato la partita contro un rivale che nei primi anni della rivalità lo aveva ancora dominato, ma contro il quale non ha avuto problemi nelle ultime due stagioni.

Martedì, nei quarti di finale, Alcaraz affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, numero 9 al mondo, per il secondo anno consecutivo in questa fase del torneo. Lo spagnolo ha un impressionante vantaggio negli scontri diretti contro il greco: 5-0. L’ultimo confronto è stato proprio nei quarti di finale del Roland Garros 2023.

Il Tour de France è già iniziato e nessuno lo ha annunciato? Iga Swiatek ha infatti pedalato verso i quarti di finale del Roland Garros, in una travolgente dimostrazione di forza che ha lasciato tutti a bocca aperta. Non è una novità che la polacca domini, ma le proporzioni di ciò che la numero uno al mondo ha fatto ad Anastasia Potapova (41ª) sono storiche.

Swiatek ha vinto per 6-0 6-0 in 41 minuti, perdendo 10 (!) punti in tutta la partita. Il dominio è stato completo e la russa è stata assolutamente persa di fronte a un’incredibile esibizione della polacca. Bastano le dita di due mani per contare i punti persi da Iga, che diventa la prima a raggiungere i quarti di finale.

In questo modo, Swiatek si qualifica per i quarti di finale per il quinto anno consecutivo al Roland Garros e sta rafforzando sempre di più la sua candidatura per un quarto titolo nel Grand Slam francese. Dopo questa travolgente vittoria, Iga attende ora Marketa Vondrousova (6ª).

GS Roland Garros Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 6 6 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 0 0 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 6 6 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 1 2 Vincitore: Coco Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Felix Auger-aliassime [21] Felix Auger-aliassime [21] 3 3 1 Carlos Alcaraz [3] Carlos Alcaraz [3] 6 6 6 Vincitore: Carlos Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 15-40 3-5 → 3-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 40-15 3-4 → 3-5 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Felix Auger-aliassime 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Carlos Alcaraz 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Olga Danilovic Olga Danilovic 4 2 Marketa Vondrousova [5] Marketa Vondrousova [5] 6 6 Vincitore: Marketa Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Olga Danilovic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 2 2 Stefanos Tsitsipas [9] Stefanos Tsitsipas [9] 3 7 6 6 Vincitore: Stefanos Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 0-1 → 0-2 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Stefanos Tsitsipas 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Matteo Arnaldi 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 2-2 → 3-2 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 1-1 → 2-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Clara Tauson Clara Tauson 4 4 Ons Jabeur [8] Ons Jabeur [8] 6 6 Vincitore: Ons Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 0-1 → 1-1 Clara Tauson 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Clara Tauson 0-15 15-15 3-5 → 4-5 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Ons Jabeur 15-0 15-15 40-30 1-0 → 1-1 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Michael Venus / Jamie Murray [13] Michael Venus / Jamie Murray [13] 4 6 Lucas Pouille / Gregoire Barrere Lucas Pouille / Gregoire Barrere 6 7 Vincitore: Lucas PouilleGregoire Barrere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 40-0 5-4 → 5-5 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 15-15 15-30 30-30 3-2 → 3-3 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Diane Parry / Maria Lourdes Carle Diane Parry / Maria Lourdes Carle 4 2 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova [7] Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova [7] 6 6 Vincitore: Sara Sorribes tormoMarie Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Diane Parry / Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Diane Parry / Maria Lourdes Carle 15-0 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Diane Parry / Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Diane Parry / Maria Lourdes Carle 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Diane Parry / Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Diane Parry / Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Diane Parry / Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Diane Parry / Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Diane Parry / Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Michael Venus / Erin Routliffe [6] Michael Venus / Erin Routliffe [6] 6 6 Hugo Nys / Hao-Ching Chan Hugo Nys / Hao-Ching Chan 4 3 Vincitore: Michael VenusErin Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Hugo Nys / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Michael Venus / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Hugo Nys / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Michael Venus / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Hugo Nys / Hao-Ching Chan 0-15 30-15 2-2 → 2-3 Michael Venus / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Hugo Nys / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Michael Venus / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Hugo Nys / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Michael Venus / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Hugo Nys / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Michael Venus / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Hugo Nys / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Michael Venus / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Hugo Nys / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Michael Venus / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Hugo Nys / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Michael Venus / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Hugo Nys / Hao-Ching Chan 15-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Nadiia Kichenok / Miyu Kato [16] Nadiia Kichenok / Miyu Kato [16] 6 7 Yafan Wang / Maia Lumsden Yafan Wang / Maia Lumsden 3 5 Vincitore: Nadiia KichenokMiyu Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Yafan Wang / Maia Lumsden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Yafan Wang / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Yafan Wang / Maia Lumsden 0-15 15-15 15-30 3-3 → 4-3 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Yafan Wang / Maia Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Yafan Wang / Maia Lumsden 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Yafan Wang / Maia Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Yafan Wang / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Yafan Wang / Maia Lumsden 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Yafan Wang / Maia Lumsden 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Yafan Wang / Maia Lumsden 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Arantxa Rus / Anna Blinkova Arantxa Rus / Anna Blinkova 3 6 4 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri [13] Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri [13] 6 1 6 Vincitore: Ingrid NeelUlrikke Eikeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-40 4-4 → 4-5 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 4-3 → 4-4 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 0-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Arantxa Rus / Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Arantxa Rus / Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Arantxa Rus / Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Arantxa Rus / Anna Blinkova 30-15 40-30 2-1 → 3-1 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Arantxa Rus / Anna Blinkova 15-0 15-15 40-15 2-4 → 3-4 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Arantxa Rus / Anna Blinkova 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 0-3 → 0-4 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Pierre-Hugues Herbert / Fiona Ferro Pierre-Hugues Herbert / Fiona Ferro 2 4 Joe Salisbury / Heather Watson Joe Salisbury / Heather Watson 6 6 Vincitore: Joe SalisburyHeather Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Joe Salisbury / Heather Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Pierre-Hugues Herbert / Fiona Ferro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Joe Salisbury / Heather Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Pierre-Hugues Herbert / Fiona Ferro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Joe Salisbury / Heather Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Pierre-Hugues Herbert / Fiona Ferro 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Joe Salisbury / Heather Watson 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Pierre-Hugues Herbert / Fiona Ferro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Joe Salisbury / Heather Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Pierre-Hugues Herbert / Fiona Ferro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Joe Salisbury / Heather Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Pierre-Hugues Herbert / Fiona Ferro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Joe Salisbury / Heather Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Pierre-Hugues Herbert / Fiona Ferro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Joe Salisbury / Heather Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Pierre-Hugues Herbert / Fiona Ferro 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Joe Salisbury / Heather Watson 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Pierre-Hugues Herbert / Fiona Ferro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Katerina Siniakova / Coco Gauff [5] Katerina Siniakova / Coco Gauff [5] 6 6 Yifan Xu / Anna Danilina Yifan Xu / Anna Danilina 3 0 Vincitore: Katerina SiniakovaCoco Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Yifan Xu / Anna Danilina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Yifan Xu / Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Yifan Xu / Anna Danilina 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Yifan Xu / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Katerina Siniakova / Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Yifan Xu / Anna Danilina 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 Yifan Xu / Anna Danilina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Yifan Xu / Anna Danilina 30-0 1-0 → 1-1 Katerina Siniakova / Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4] Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4] 15 7 5 Gonzalo Escobar / Shuko Aoyama • Gonzalo Escobar / Shuko Aoyama 40 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Gonzalo Escobar / Shuko Aoyama 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Gonzalo Escobar / Shuko Aoyama 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Gonzalo Escobar / Shuko Aoyama 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Gonzalo Escobar / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Gonzalo Escobar / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Gonzalo Escobar / Shuko Aoyama 15-0 30-0 30-30 40-40 4-3 → 4-4 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Gonzalo Escobar / Shuko Aoyama 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Gonzalo Escobar / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Gonzalo Escobar / Shuko Aoyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Evan King / Christopher Eubanks Evan King / Christopher Eubanks 6 4 5 Jan Zielinski / Hugo Nys [15] Jan Zielinski / Hugo Nys [15] 2 6 7 Vincitore: Jan ZielinskiHugo Nys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Evan King / Christopher Eubanks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Jan Zielinski / Hugo Nys 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Evan King / Christopher Eubanks 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Evan King / Christopher Eubanks 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Evan King / Christopher Eubanks 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Evan King / Christopher Eubanks 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Evan King / Christopher Eubanks 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Evan King / Christopher Eubanks 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Evan King / Christopher Eubanks 0-15 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Evan King / Christopher Eubanks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Evan King / Christopher Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Evan King / Christopher Eubanks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Evan King / Christopher Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Evan King / Christopher Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Evan King / Christopher Eubanks 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Evan King / Christopher Eubanks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Marcelo Melo / Rafael Matos Marcelo Melo / Rafael Matos 5 5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] 7 7 Vincitore: Andrea VavassoriSimone Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 4-1 → 4-2 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 0-30 30-30 A-40 3-1 → 4-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok • Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 0 6 5 1 Andres Molteni / Cristina Bucsa Andres Molteni / Cristina Bucsa 0 4 7 0 Vincitore: Mate PavicLyudmyla Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 1-0 Andres Molteni / Cristina Bucsa 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-6 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 7-9 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Andres Molteni / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Andres Molteni / Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Andres Molteni / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Andres Molteni / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Andres Molteni / Cristina Bucsa 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Andres Molteni / Cristina Bucsa 0-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Andres Molteni / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Andres Molteni / Cristina Bucsa 15-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Andres Molteni / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 15-0 40-0 1-3 → 2-3 Andres Molteni / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Andres Molteni / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Nicolas Mahut / Alizé Cornet Nicolas Mahut / Alizé Cornet Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund [2] Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund [2] Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

GS Roland Garros Nikola Mektic / Wesley Koolhof [7] Nikola Mektic / Wesley Koolhof [7] 6 4 4 Jordan Thompson / Max Purcell Jordan Thompson / Max Purcell 4 6 6 Vincitore: Jordan ThompsonMax Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Erin Routliffe / Leylah Fernandez [9] Erin Routliffe / Leylah Fernandez [9] 3 6 6 Xinyu Jiang / Hanyu Guo Xinyu Jiang / Hanyu Guo 6 4 3 Vincitore: Erin RoutliffeLeylah Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 15-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 15-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Xinyu Jiang / Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Albano Olivetti / Elixane Lechemia Albano Olivetti / Elixane Lechemia 4 4 Tim Puetz / Miyu Kato Tim Puetz / Miyu Kato 6 6 Vincitore: Tim PuetzMiyu Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Tim Puetz / Miyu Kato 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Tim Puetz / Miyu Kato 0-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Albano Olivetti / Elixane Lechemia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto 7 6 Jaqueline Cristian / Ana Bogdan Jaqueline Cristian / Ana Bogdan 6 2 Vincitore: Anastasia DetiucAmina Anshba Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jaqueline Cristian / Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Jaqueline Cristian / Ana Bogdan 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jaqueline Cristian / Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Jaqueline Cristian / Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Jaqueline Cristian / Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Jaqueline Cristian / Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Jaqueline Cristian / Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jaqueline Cristian / Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Jaqueline Cristian / Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Martina Trevisan / Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 40-15 1-0 → 2-0 Jaqueline Cristian / Ana Bogdan 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Aldila Sutjiadi / Asia Muhammad [15] Aldila Sutjiadi / Asia Muhammad [15] 6 4 Alexandra Panova / Giuliana Olmos Alexandra Panova / Giuliana Olmos 7 6 Vincitore: Alexandra PanovaGiuliana Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

GS Roland Garros Elena Vesnina / Anna Kalinskaya Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 1 3 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan [12] Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan [12] 6 6 Vincitore: Veronika KudermetovaHao-Ching Chan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 0-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 1-5 → 1-6 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Katarzyna Kawa / Nao Hibino Katarzyna Kawa / Nao Hibino 4 0 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 6 6 Vincitore: Vera ZvonarevaMirra Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Katarzyna Kawa / Nao Hibino 0-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Katarzyna Kawa / Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Katarzyna Kawa / Nao Hibino 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Katarzyna Kawa / Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Katarzyna Kawa / Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Katarzyna Kawa / Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-40 2-2 → 2-3 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Katarzyna Kawa / Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Katarzyna Kawa / Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Joran Vliegen / Barbora Krejcikova • Joran Vliegen / Barbora Krejcikova 0 4 Ivan Dodig / Donna Vekic Ivan Dodig / Donna Vekic 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Joran Vliegen / Barbora Krejcikova 4-4 Ivan Dodig / Donna Vekic 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Joran Vliegen / Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Ivan Dodig / Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Joran Vliegen / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ivan Dodig / Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Joran Vliegen / Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Ivan Dodig / Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Joran Vliegen / Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Monica Niculescu / Cristina Bucsa Monica Niculescu / Cristina Bucsa 2 6 7 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin [14] Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin [14] 6 4 6 Vincitore: Monica NiculescuCristina Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 7-5* 8*-5 8*-6 9-7* 9*-8 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-30 3-2 → 4-2 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Bethanie Mattek-sands / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Linda Noskova / Tereza Mihalikova Linda Noskova / Tereza Mihalikova 6 2 2 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova [4] Laura Siegemund / Barbora Krejcikova [4] 3 6 6 Vincitore: Laura SiegemundBarbora Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 40-0 0-2 → 0-3 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 0-15 0-30 2-5 → 2-6 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-15 1-3 → 1-4 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 0-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Marcelo Arevalo / Shuai Zhang • Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 0 6 5 Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands [8] Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands [8] 0 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 5-6 Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands 15-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Austin Krajicek / Bethanie Mattek-sands 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Maximo Gonzalez / Ulrikke Eikeri Maximo Gonzalez / Ulrikke Eikeri 30 5 Jackson Withrow / Aldila Sutjiadi • Jackson Withrow / Aldila Sutjiadi 40 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Jackson Withrow / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 Maximo Gonzalez / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Jackson Withrow / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Maximo Gonzalez / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Jackson Withrow / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Maximo Gonzalez / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 3-2 → 3-3 Jackson Withrow / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Maximo Gonzalez / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jackson Withrow / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Maximo Gonzalez / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Jackson Withrow / Aldila Sutjiadi 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Roman Safiullin / John Peers Roman Safiullin / John Peers 4 4 Joran Vliegen / Sander Gille [10] Joran Vliegen / Sander Gille [10] 6 6 Vincitore: Joran VliegenSander Gille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Joran Vliegen / Sander Gille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Roman Safiullin / John Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Joran Vliegen / Sander Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Roman Safiullin / John Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 15-15 40-15 3-2 → 3-3 Roman Safiullin / John Peers 15-0 30-0 2-2 → 3-2 Joran Vliegen / Sander Gille 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Roman Safiullin / John Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Roman Safiullin / John Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Roman Safiullin / John Peers 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Roman Safiullin / John Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Roman Safiullin / John Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-4 → 1-4 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Roman Safiullin / John Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Roman Safiullin / John Peers 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Neal Skupski / Andreas Mies [12] Neal Skupski / Andreas Mies [12] 6 4 3 Zhizhen Zhang / Tomas Machac Zhizhen Zhang / Tomas Machac 4 6 6 Vincitore: Zhizhen ZhangTomas Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Neal Skupski / Andreas Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 15-0 15-15 40-15 2-4 → 2-5 Neal Skupski / Andreas Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Neal Skupski / Andreas Mies 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Neal Skupski / Andreas Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Neal Skupski / Andreas Mies 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Neal Skupski / Andreas Mies 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Neal Skupski / Andreas Mies 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 2-2 → 2-3 Neal Skupski / Andreas Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Neal Skupski / Andreas Mies 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Neal Skupski / Andreas Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Neal Skupski / Andreas Mies 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 15-0 15-15 30-30 40-30 40-A 3-3 → 4-3 Neal Skupski / Andreas Mies 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Neal Skupski / Andreas Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 30-0 40-15 1-1 → 1-2 Neal Skupski / Andreas Mies 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Jasmine Paolini / Sara Errani [11] Jasmine Paolini / Sara Errani [11] 6 7 Bernarda Pera / Magda Linette Bernarda Pera / Magda Linette 4 6 Vincitore: Jasmine PaoliniSara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Bernarda Pera / Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Bernarda Pera / Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 3-4 → 4-4 Bernarda Pera / Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Bernarda Pera / Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Bernarda Pera / Magda Linette 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Bernarda Pera / Magda Linette 15-0 30-0 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Bernarda Pera / Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Bernarda Pera / Magda Linette 15-0 15-15 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Bernarda Pera / Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Bernarda Pera / Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 1-0 → 2-0 Bernarda Pera / Magda Linette 0-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Sander Gille / Vera Zvonareva [5] • Sander Gille / Vera Zvonareva [5] 15 1 2 John Peers / Nicole Melichar-martinez John Peers / Nicole Melichar-martinez 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sander Gille / Vera Zvonareva 15-0 2-4 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Sander Gille / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sander Gille / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sander Gille / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 John Peers / Nicole Melichar-martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Sander Gille / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Sander Gille / Vera Zvonareva 0-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 John Peers / Nicole Melichar-martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Sander Gille / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Henry Patten / Harri Heliovaara Henry Patten / Harri Heliovaara 6 7 Skander Mansouri / Luke Johnson Skander Mansouri / Luke Johnson 3 5 Vincitore: Henry PattenHarri Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Skander Mansouri / Luke Johnson 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Skander Mansouri / Luke Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Henry Patten / Harri Heliovaara 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Skander Mansouri / Luke Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Skander Mansouri / Luke Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Skander Mansouri / Luke Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 5 6 4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna [2] Matthew Ebden / Rohan Bopanna [2] 7 4 6 Vincitore: Matthew EbdenRohan Bopanna Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 15-0 30-0 3-5 → 4-5 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-30 3-4 → 3-5 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 40-15 3-3 → 4-3 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 40-0 2-4 → 3-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Elise Mertens / Su-Wei Hsieh [1] Elise Mertens / Su-Wei Hsieh [1] 2 4 Diana Shnaider / Emma Navarro Diana Shnaider / Emma Navarro 6 6 Vincitore: Diana ShnaiderEmma Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Diana Shnaider / Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Diana Shnaider / Emma Navarro 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Diana Shnaider / Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 1-3 → 1-4 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Rohan Bopanna / Veronika Kudermetova • Rohan Bopanna / Veronika Kudermetova 15 2 2 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Rohan Bopanna / Veronika Kudermetova 15-0 2-5 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 0-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Rohan Bopanna / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Rohan Bopanna / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Rohan Bopanna / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Rohan Bopanna / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 2-6 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 Rohan Bopanna / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 0-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Rohan Bopanna / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 Rohan Bopanna / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 4 4 Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] 6 6 Vincitore: Joe SalisburyRajeev Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 4-5 → 4-6 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 0-15 0-30 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Gregoire Jacq / Manuel Guinard Gregoire Jacq / Manuel Guinard 7 6 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons [14] Jackson Withrow / Nathaniel Lammons [14] 6 4 Vincitore: Gregoire JacqManuel Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 3-2 → 3-3 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 15-15 40-15 1-1 → 1-2 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jackson Withrow / Nathaniel Lammons 15-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Yana Sizikova / Anastasia Potapova Yana Sizikova / Anastasia Potapova 6 6 Lidziya Marozava / Tamara Korpatsch Lidziya Marozava / Tamara Korpatsch 4 2 Vincitore: Yana SizikovaAnastasia Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Lidziya Marozava / Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Lidziya Marozava / Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lidziya Marozava / Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lidziya Marozava / Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Lidziya Marozava / Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Lidziya Marozava / Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 4-1 → 5-1 Lidziya Marozava / Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lidziya Marozava / Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Lidziya Marozava / Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Camila Osorio / Elina Avanesyan Camila Osorio / Elina Avanesyan 0 6 6 5 Xinyu Wang / Ena Shibahara [10] • Xinyu Wang / Ena Shibahara [10] 0 3 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Xinyu Wang / Ena Shibahara 5-4 Camila Osorio / Elina Avanesyan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Xinyu Wang / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Camila Osorio / Elina Avanesyan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Xinyu Wang / Ena Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Camila Osorio / Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Xinyu Wang / Ena Shibahara 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Camila Osorio / Elina Avanesyan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Xinyu Wang / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Camila Osorio / Elina Avanesyan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Camila Osorio / Elina Avanesyan 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 Xinyu Wang / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Camila Osorio / Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Xinyu Wang / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Camila Osorio / Elina Avanesyan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Xinyu Wang / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Camila Osorio / Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Xinyu Wang / Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Camila Osorio / Elina Avanesyan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Xinyu Wang / Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Camila Osorio / Elina Avanesyan 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Xinyu Wang / Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Camila Osorio / Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Xinyu Wang / Ena Shibahara 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Camila Osorio / Elina Avanesyan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Xinyu Wang / Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Camila Osorio / Elina Avanesyan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Xinyu Wang / Ena Shibahara 15-0 15-15 30-15 2-1 → 2-2 Camila Osorio / Elina Avanesyan 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Xinyu Wang / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Camila Osorio / Elina Avanesyan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Kristiana Sidorova Kristiana Sidorova 7 6 Daphnée Mpetshi perricard Daphnée Mpetshi perricard 6 3 Vincitore: Kristiana Sidorova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kristiana Sidorova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Daphnée Mpetshi perricard 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Kristiana Sidorova 0-15 0-40 4-2 → 4-3 Daphnée Mpetshi perricard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Kristiana Sidorova 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Daphnée Mpetshi perricard 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Kristiana Sidorova 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 Daphnée Mpetshi perricard 30-0 40-15 1-0 → 1-1 Kristiana Sidorova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Kristiana Sidorova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Daphnée Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Kristiana Sidorova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-4 → 5-5 Daphnée Mpetshi perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Kristiana Sidorova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Daphnée Mpetshi perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Kristiana Sidorova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Daphnée Mpetshi perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kristiana Sidorova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Daphnée Mpetshi perricard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Kristiana Sidorova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Daphnée Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Mees Rottgering [11] Mees Rottgering [11] 6 6 2 Mae Malige Mae Malige 7 4 6 Vincitore: Mae Malige Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Mae Malige 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Mees Rottgering 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Mae Malige 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Mees Rottgering 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Mae Malige 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Mees Rottgering 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Mae Malige 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mees Rottgering 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mae Malige 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Mees Rottgering 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Mae Malige 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Mees Rottgering 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Mae Malige 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Mees Rottgering 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Mae Malige 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Mees Rottgering 0-15 15-15 15-40 1-1 → 1-2 Mae Malige 0-15 0-30 15-30 0-1 → 1-1 Mees Rottgering 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Mees Rottgering 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Mae Malige 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Mees Rottgering 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Mae Malige 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Mees Rottgering 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Mae Malige 15-0 15-15 30-15 40-30 4-2 → 4-3 Mees Rottgering 15-0 15-15 15-30 30-40 4-1 → 4-2 Mae Malige 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Mees Rottgering 0-15 15-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Mae Malige 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Mees Rottgering 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Mae Malige 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Pierre Antoine Faut Pierre Antoine Faut 6 4 4 Lorenzo Carboni Lorenzo Carboni 0 6 6 Vincitore: Lorenzo Carboni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Lorenzo Carboni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Pierre Antoine Faut 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Lorenzo Carboni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Pierre Antoine Faut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Lorenzo Carboni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Pierre Antoine Faut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Lorenzo Carboni 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Pierre Antoine Faut 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Pierre Antoine Faut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Pierre Antoine Faut 0-15 15-15 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Lorenzo Carboni 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Pierre Antoine Faut 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Pierre Antoine Faut 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Lorenzo Carboni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Pierre Antoine Faut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Lorenzo Carboni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Pierre Antoine Faut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Lorenzo Carboni 0-15 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Pierre Antoine Faut 15-0 40-15 4-0 → 5-0 Lorenzo Carboni 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Pierre Antoine Faut 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Lorenzo Carboni 0-15 0-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Pierre Antoine Faut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Nauhany Vitoria Leme da silva • Nauhany Vitoria Leme da silva A 1 1 Laura Samson [3] Laura Samson [3] 40 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 Laura Samson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Laura Samson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Laura Samson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Nauhany Vitoria Leme da silva 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Laura Samson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Nauhany Vitoria Leme da silva 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Laura Samson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Nauhany Vitoria Leme da silva 0-15 0-30 15-40 0-1 → 0-2 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Margot Phanthala Margot Phanthala 1 1 Teodora Kostovic [16] Teodora Kostovic [16] 6 6 Vincitore: Teodora Kostovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Margot Phanthala 0-15 0-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Teodora Kostovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Margot Phanthala 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Teodora Kostovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Margot Phanthala 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Teodora Kostovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Margot Phanthala 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Teodora Kostovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Margot Phanthala 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Margot Phanthala 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Teodora Kostovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Margot Phanthala 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Lucas Marionneau Lucas Marionneau 3 6 Alexander Razeghi Alexander Razeghi 6 7 Vincitore: Alexander Razeghi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Alexander Razeghi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Lucas Marionneau 15-15 30-15 30-30 5-5 → 6-5 Alexander Razeghi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Lucas Marionneau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Alexander Razeghi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Lucas Marionneau 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Alexander Razeghi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Lucas Marionneau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Alexander Razeghi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Lucas Marionneau 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Alexander Razeghi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lucas Marionneau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Alexander Razeghi 0-15 15-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Lucas Marionneau 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Alexander Razeghi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Lucas Marionneau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Alexander Razeghi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Lucas Marionneau 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Alexander Razeghi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Lucas Marionneau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Alexander Razeghi 15-0 30-15 30-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Lucie Urbanova Lucie Urbanova 6 7 Lea Nilsson Lea Nilsson 3 6 Vincitore: Lucie Urbanova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Lucie Urbanova 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Lea Nilsson 0-15 0-30 15-30 30-40 5-5 → 6-5 Lucie Urbanova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Lea Nilsson 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Lucie Urbanova 15-0 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Lea Nilsson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Lucie Urbanova 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Lea Nilsson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Lucie Urbanova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Lea Nilsson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lucie Urbanova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lea Nilsson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lucie Urbanova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Lea Nilsson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Lucie Urbanova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Lea Nilsson 0-15 15-15 30-15 40-30 5-0 → 5-1 Lucie Urbanova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Lea Nilsson 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Lucie Urbanova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Lea Nilsson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Lucie Urbanova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Yelyzaveta Kotliar Yelyzaveta Kotliar 6 6 Ophélie Boullay Ophélie Boullay 3 2 Vincitore: Yelyzaveta Kotliar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ophélie Boullay 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Yelyzaveta Kotliar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Ophélie Boullay 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Yelyzaveta Kotliar 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Ophélie Boullay 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Yelyzaveta Kotliar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Ophélie Boullay 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Yelyzaveta Kotliar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ophélie Boullay 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Yelyzaveta Kotliar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Ophélie Boullay 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Yelyzaveta Kotliar 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Ophélie Boullay 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Yelyzaveta Kotliar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Ophélie Boullay 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Yelyzaveta Kotliar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Ophélie Boullay 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Felix Balshaw • Felix Balshaw 40 2 Max Schoenhaus Max Schoenhaus 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Felix Balshaw 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-1 Max Schoenhaus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Felix Balshaw 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Max Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Jangjun Kim [9] Jangjun Kim [9] 7 3 4 Charlie Robertson Charlie Robertson 6 6 6 Vincitore: Charlie Robertson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Charlie Robertson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Jangjun Kim 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Charlie Robertson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Jangjun Kim 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Charlie Robertson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Jangjun Kim 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Charlie Robertson 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Jangjun Kim 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Charlie Robertson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jangjun Kim 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Charlie Robertson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jangjun Kim 15-0 30-15 30-30 40-30 A-40 2-5 → 3-5 Charlie Robertson 0-30 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Jangjun Kim 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Charlie Robertson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Jangjun Kim 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Charlie Robertson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jangjun Kim 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Charlie Robertson 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Charlie Robertson 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Jangjun Kim 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Charlie Robertson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Jangjun Kim 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Charlie Robertson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Jangjun Kim 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Charlie Robertson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jangjun Kim 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Charlie Robertson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jangjun Kim 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Charlie Robertson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Jangjun Kim 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Monika Ekstrand Monika Ekstrand 2 6 1 Laima Vladson Laima Vladson 6 2 6 Vincitore: Laima Vladson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Laima Vladson 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Monika Ekstrand 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Laima Vladson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Monika Ekstrand 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Laima Vladson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Monika Ekstrand 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Laima Vladson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Monika Ekstrand 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Laima Vladson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 4-2 → 5-2 Monika Ekstrand 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Laima Vladson 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Monika Ekstrand 0-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Laima Vladson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Monika Ekstrand 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Laima Vladson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Monika Ekstrand 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Laima Vladson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Monika Ekstrand 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Laima Vladson 15-0 40-0 1-3 → 1-4 Monika Ekstrand 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Laima Vladson 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Monika Ekstrand 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Laima Vladson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Tereza Valentova [12] Tereza Valentova [12] 6 6 Noemi Basiletti Noemi Basiletti 4 2 Vincitore: Tereza Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Noemi Basiletti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Noemi Basiletti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Noemi Basiletti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Tereza Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Noemi Basiletti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Noemi Basiletti 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 1-2 → 1-3 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Noemi Basiletti 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Andres Santamarta roig Andres Santamarta roig 40 3 Ian Mayew • Ian Mayew A 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Ian Mayew 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 Andres Santamarta roig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Ian Mayew 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Andres Santamarta roig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Ian Mayew 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Andres Santamarta roig 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-1 → 1-1 Ian Mayew 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Tomasz Berkieta Tomasz Berkieta 6 6 Izan Almazan valiente Izan Almazan valiente 3 2 Vincitore: Tomasz Berkieta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Izan Almazan valiente 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Izan Almazan valiente 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Tomasz Berkieta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Izan Almazan valiente 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 1-0 → 2-0 Izan Almazan valiente 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tomasz Berkieta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Izan Almazan valiente 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Tomasz Berkieta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Izan Almazan valiente 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Tomasz Berkieta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Izan Almazan valiente 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Izan Almazan valiente 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Tomasz Berkieta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Sonja Zhiyenbayeva Sonja Zhiyenbayeva 3 0 Wakana Sonobe [6] Wakana Sonobe [6] 6 6 Vincitore: Wakana Sonobe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Sonja Zhiyenbayeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Wakana Sonobe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Sonja Zhiyenbayeva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Wakana Sonobe 15-0 40-0 0-2 → 0-3 Sonja Zhiyenbayeva 0-15 0-1 → 0-2 Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sonja Zhiyenbayeva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Sonja Zhiyenbayeva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Sonja Zhiyenbayeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Wakana Sonobe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Sonja Zhiyenbayeva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Wakana Sonobe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sonja Zhiyenbayeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Matthew Forbes Matthew Forbes 2 1 Daniil Sarksian Daniil Sarksian 6 6 Vincitore: Daniil Sarksian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Matthew Forbes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Daniil Sarksian 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Matthew Forbes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Daniil Sarksian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Matthew Forbes 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Daniil Sarksian 15-0 15-15 40-15 0-1 → 0-2 Matthew Forbes 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Daniil Sarksian 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Matthew Forbes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Daniil Sarksian 15-0 30-0 2-3 → 2-4 Matthew Forbes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Daniil Sarksian 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Matthew Forbes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Daniil Sarksian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Matthew Forbes 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Gaeul Jang Gaeul Jang 2 2 Iva Jovic [10] Iva Jovic [10] 6 6 Vincitore: Iva Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Gaeul Jang 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Gaeul Jang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Gaeul Jang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Gaeul Jang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Gaeul Jang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Iva Jovic 0-15 15-15 40-15 1-4 → 1-5 Gaeul Jang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Gaeul Jang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Gaeul Jang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Henry Bernet Henry Bernet 6 6 Nicolai Budkov kjaer [3] Nicolai Budkov kjaer [3] 1 3 Vincitore: Henry Bernet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Nicolai Budkov kjaer 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Henry Bernet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Nicolai Budkov kjaer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Henry Bernet 15-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Nicolai Budkov kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Henry Bernet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Nicolai Budkov kjaer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Henry Bernet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Henry Bernet 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Nicolai Budkov kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Henry Bernet 15-0 15-15 30-15 3-1 → 4-1 Nicolai Budkov kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Henry Bernet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Henry Bernet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Hannah Klugman [5] • Hannah Klugman [5] 0 3 Luna Maria Cinalli Luna Maria Cinalli 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Hannah Klugman 3-4 Luna Maria Cinalli 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Hannah Klugman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Luna Maria Cinalli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Hannah Klugman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Luna Maria Cinalli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Hannah Klugman 0-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Luna Maria Cinalli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Olivia Carneiro Olivia Carneiro 6 2 0 Monika Stankiewicz Monika Stankiewicz 3 6 6 Vincitore: Monika Stankiewicz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Olivia Carneiro 0-15 0-30 0-5 → 0-6 Monika Stankiewicz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Olivia Carneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Monika Stankiewicz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Olivia Carneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Monika Stankiewicz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Olivia Carneiro 15-0 30-0 40-0 40-30 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Monika Stankiewicz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Olivia Carneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Monika Stankiewicz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Olivia Carneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Monika Stankiewicz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Olivia Carneiro 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Monika Stankiewicz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Olivia Carneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Monika Stankiewicz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Olivia Carneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Monika Stankiewicz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Olivia Carneiro 15-0 15-30 15-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Monika Stankiewicz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Olivia Carneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Monika Stankiewicz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Olivia Carneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Jan Klimas Jan Klimas 4 6 2 Hayden Jones [6] Hayden Jones [6] 6 4 6 Vincitore: Hayden Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Jan Klimas 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Hayden Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Jan Klimas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Hayden Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Jan Klimas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Hayden Jones 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Jan Klimas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Hayden Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jan Klimas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Hayden Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Jan Klimas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 3-4 → 4-4 Hayden Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Jan Klimas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Hayden Jones 0-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Jan Klimas 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Hayden Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Jan Klimas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Hayden Jones 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jan Klimas 15-0 15-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Hayden Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Jan Klimas 0-15 15-30 2-5 → 3-5 Hayden Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Jan Klimas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Hayden Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Jan Klimas 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Hayden Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Jan Klimas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Hayden Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Renata Jamrichova [1] Renata Jamrichova [1] 3 6 6 Yoana Konstantinova Yoana Konstantinova 6 2 1 Vincitore: Renata Jamrichova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Renata Jamrichova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Yoana Konstantinova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Renata Jamrichova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 4-1 Yoana Konstantinova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Renata Jamrichova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Yoana Konstantinova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Renata Jamrichova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Yoana Konstantinova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Renata Jamrichova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Yoana Konstantinova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Renata Jamrichova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Yoana Konstantinova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Renata Jamrichova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Yoana Konstantinova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Renata Jamrichova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Yoana Konstantinova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Renata Jamrichova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Yoana Konstantinova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Renata Jamrichova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Yoana Konstantinova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Renata Jamrichova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Yoana Konstantinova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Renata Jamrichova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Yoana Konstantinova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Max Stenzer • Max Stenzer 30 2 0 Maxim Mrva [8] Maxim Mrva [8] 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Max Stenzer 15-0 15-15 30-15 0-2 Maxim Mrva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Max Stenzer 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Maxim Mrva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Max Stenzer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Maxim Mrva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Max Stenzer 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Maxim Mrva 15-0 30-0 30-15 40-30 1-2 → 1-3 Max Stenzer 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Maxim Mrva 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Max Stenzer 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

