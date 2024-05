Roland Garros: comodo debutto per Sinner, regola Eubanks in tre set (sintesi video della partita)

Poco più di due ore di partita, un avversario non esattamente consistente sul “rosso” e soprattutto apparentemente nessun problema all’anca e molti scatti sciolti e ben gestiti. Non c’era modo migliore per iniziare l’avventura a Roland Garros 2024 per Jannik Sinner, da n.1 “virtuale” nella classifica Live. L’azzurro batte Chris Eubanks per 6-3 6-3 6-4 sul Lenglen, pure con la novità del tetto mobile, subito testato per l’acquazzone arrivato a metà partita. Jannik ha disputato una partita solo discreta, senza esagerare o forzare troppo, non ce n’era nemmeno bisogno vista la netta superiorità nello scambio sul nativo di Atlanta. Ha sofferto diversi alti e bassi per cali nell’attenzione e nell’intensità, ma sempre quando era già in vantaggio e trovando immediate reazioni positive, eccetto il break subito nel primo set, quando era però avanti già due break. Proprio il modo in cui ha gestito le difficoltà (ben 10 palle break) soprattutto nel secondo e terzo set, quando Eubanks è stato più aggressivo e “centrato”, è la nota migliore della partita, insieme all’ottima mobilità mostrata nel corso del match.

Eubanks è un bel colpitore, può trovare accelerazioni e vincenti fantastici, ma è totalmente un pesce fuor d’acqua sulla terra battuta dove non sa correre, non è abbastanza consistente in difesa e non ha i tempi di gioco per controbattere quando lo scambio si allunga e diventa di ritmo. Non era pensabile di trovare un ottimo Sinner, continuo e intenso dopo un stop discretamente lungo e con pochissimo tennis giocato in preparazione, ancor più affrontando un avversario che ha condotto il suo match su giocate estemporanee. Appena si è scambiato di più e Jannik ha inchiodato l’avversario sul rovescio, Chris ben poco ha potuto. Il racconto tecnico tattico della partita è tutto qua: appena lo scambio si allungava, Jannik ha disposto a piacimento del rivale, e non solo. Anche nella velocità di media della palla c’era una bella differenza, che diventava un vero abisso appena Sinner cambiava ritmo sbracciando a tutta. Ha sbagliato qualcosa Jannik, si è notato come avesse pochi riferimenti in partita, ma tutto è filato liscio. Bene come si sia aggrappato alla battuta nelle fasi di lotta del match, palle break incluse, e il servizio ha risposto presente. Piuttosto la risposta è stata meno continua, per merito del servizio di Eubanks e per la ruggine da grattare via. Ha cercato diverse volte la smorzata Jannik, toccandone alcune ottime, e quando Eubanks l’ha portato a rincorrere su sue accelerazioni a tutta col diritto, l’azzurro ha lasciato correre il braccio trovando alcuni rovesci lungo linea in allunga esagerati per bellezza e precisione. Pure un paio di frustrate col diritto cross micidiali. Molto bene, non tanto per l’esecuzione ma per la libertà con la quale si è mosso e ha colpito, significa che si sente a posto.

L’azzurro non giocava un match dallo scorso 30 aprile, quando lottò duramente per superare Karen Khachanov a Madrid, già con l’anca indolenzita, scegliendo quindi di ritirarsi dal torneo per curarsi e saltando anche Roma. Al secondo turno trova Richard Gasquet, altro match sulla carta gestibile. Richard è una gioia per gli occhi, ma l’intensità fisica dei bei tempi non c’è più, e tutto lascia pensare che di sole magie col rovescio difficilmente potrà superare un discreto Sinner.

In campo nell’intervista flash con Marion Bartoli, Sinner afferma: “Sono contento di essere tornato in campo, è un torneo molto speciale. Cerco di ricostruire la mia performance giorno per giorno, sono felice della mia prestazione. Mi sono mosso bene, ho lavorato bene col mio team e l’anca sta bene. Senza una squadra dietro non potrei essere qua. Non sono al 100% della forma, sto cercando di recuperarla giorno dopo giorno. Il tetto chiuso per la prima volta, sono contento di averlo inaugurato io”. Sguardo sereno, moderatamente contento del suo tennis. Ma le parole che tutti volevamo sentire sono queste tre: l’anca sta bene. Stop. Questo è l’unico dato che conta. Il miglior tennis, quello che fa scoppiare la palla e la resistenza degli avversari, arriverà cammin facendo.

Marco Mazzoni

La cronaca

Eubanks inizia il match al servizio. Non c’è alcun ritmo, come prevedibile, pallate a tutta tra battuta e diritto, ai vantaggi muove lo score. Comodissimo il primo turno di battuta di Sinner, l’americano è totalmente inefficace col rovescio e con un Ace si porta 1 pari. Nel terzo game Jannik si procura le prime palle break (15-40) con una smorzata ottima, che mette a nudo la relativa lentezza dello statunitense. Sparacchia in rete col diritto Chris, BREAK Sinner, 2-1 e servizio. Non c’è letteralmente partita quando lo scambio si sposta sulla diagonale di rovescio, Eubanks non entra bene nella palla, la “spazzola” e perde controllo, e nemmeno si affida al back. Jannik sul 3-1 trova un rovescio in allungo fantastico, appoggiandosi sulla gamba sinistra e trovando equilibrio. Vincente spettacolare che gli vale un altro 15-40. Il BREAK #2 arriva sulla seconda, risposta di diritto lungo linea che sorprende il 28enne di Atlanta. Sinner vola 4-1. Indovina un paio di risposte l’americano, 0-30, poi un improvviso rovescio lungo linea vincente che sorprende Jannik. 15-40, prime due palle break a favore. Con un doppio fallo Sinner cede il game, 4-2. Jannik si procura una chance per tornare avanti di due break (altra ottima smorzata) ma Eubanks si salva e si riporta sotto 3-4. Sul 5-3, 40 pari, Sinner trova un colpo da highlights, un passante di diritto cross di puro braccio pazzesco, una fucilata stretta che Chris può solo veder sfilare. Vale il primo Set Point a Jannik, è quello giusto perché Eubanks commette doppio fallo. 6-3 Sinner, 39 minuti di gestione, enorme la differenza in risposta tra i due.

Eubanks scatta al servizio nel secondo set ma va subito in difficoltà sotto il ritmo imposto da Sinner. Un rovescio cross dell’azzurro lo trova totalmente impreparato, 0-40. Attacca bene Chris sul 15-40, ma la difesa di Jannik, ancora un rovescio lungo linea in allungo, pizzica la riga e Eubanks è disarmato. BREAK Sinner, 1-0 e servizio. Un po’ impreciso Jannik nel secondo game, concede e salva una palla break e si porta 3-0 con uno smash tutt’altro che facile. Un segno che Jan si sente bene viene dalla super rincorsa sul 40-0 del quarto game, un punto che si poteva perdere a cuore leggere mentre l’azzurro corre a tutta da sinistra a destra e lo vince pure. Eubanks chiude il gioco con un Ace (1-3). Avanza spedito e senza problemi l’azzurro, regala al pubblico un altro colpo vincente clamoroso, stavolta un diritto cross stretto e potente di “samprassiana” memoria per frustata col braccio e potenza. Sinner non sfrutta una palla per il 5-1 e serve per il set sul 5-3. Si fa sorprendere da una risposta veloce del rivale, poi da un rovescio altissimo, giocato forse con un po’ di sufficienza. Scivola sotto 15-40. Annulla le due palla break con altrettanti Ace, grande freddezza e controllo. Va nuovamente fuori tempo su di un’altra risposta alta e senza peso, evidente segnale della mancanza di partite e ritmo. Annulla la terza PB con una battuta esterna sicura. Sceglie quindi un coraggioso S&V sulla seconda, l’effetto sorpresa sul rovescio del rivale paga. Chiude al primo set point con una bordata di diritto. Altro 6-3, ottima la reazione al piccolo momento di difficoltà.

Un po’ distratto Sinner nel suo primo turno di battuta del terzo set, concede tre palle break (dal 15-40) per suoi errori di misura. Sulla terza Jannik impone uno scambio a grandissimo ritmo che provoca l’errore di Eubanks, totalmente senza fiato alla fine. Ottimo l’attacco col diritto lungo linea e chiusura di volo per Sinner, quindi un altro forcing col diritto. 1 pari. Intanto uno scroscio di pioggia, ma il Lenglen da quest’anno ha il tetto mobile e il gioco non si interrompe affatto. Scampato il pericolo, Jannik mette il turbo dalla riga di fondo, sposta l’avversario con un’intensità per lui non gestibile. 0-30 e poi 0-40 con un’altra risposta splendida sul rovescio. Il BREAK arriva subito: altra ottima risposta, Jannik lo inchioda sul rovescio e arriva puntuale l’errore. 2-1 e servizio per Sinner, può fare corsa di testa. L’azzurro delizia il pubblico con una smorzata di diritto micidiale, gran taglio sotto alla palla e rotazione esterna imprendibile. L’americano cerca di restare aggrappato al set con alcune bordate di diritto a tutta, ma appena è costretto a colpire spostandosi molto i nodi vengono al pettine. Chris dopo un’ora e mezzo di rincorse perdenti inizia a mostrare insofferenza per una partita che gli sta scivolando via. Si lagna dopo un diritto out e pure il servizio fa cilecca. Sinner vola 0-30 in risposta sul 3-1, ma gli attacchi di Eubanks hanno successo, 4 punti di fila e 3-2. Jannik recupera uno 0-30 sul 4-3, ancora per qualche piccolo calo d’attenzione, ma nessun problema, alza il ritmo e si porta 5-3 attaccando con sicurezza. Con un passante di rovescio splendido in corsa Jannik strappa il primo match point sul 30-40. Lo annulla con servizio e diritto vincente Chris, prova ancora a resistere. Serve per il match sul 5-4 Sinner, Eubanks rischia e Sinner è meno preciso. Di nuovo si ritrova sotto 15-40, ma è impressionante la tranquillità con cui gestisce la pressione e vince i quattro punti seguenti. Chiude al primo match point, bel servizio esterno. Si qualifica al secondo turno contro Gasquet. Sorride dopo il successo, buon ingresso nel torneo. Speriamo non avverta alcun risentimento, la miglior condizione e focus arriverà giocando e avanzando nel torneo. Avanti il prossimo.

Christopher Eubanks vs Jannik Sinner



GS Roland Garros Christopher Eubanks Christopher Eubanks 3 3 4 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 6 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jannik Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Christopher Eubanks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Christopher Eubanks 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Christopher Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Jannik Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Christopher Eubanks 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Jannik Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Christopher Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Christopher Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Christopher Eubanks 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Christopher Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Jannik Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Christopher Eubanks 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Christopher Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Christopher Eubanks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Christopher Eubanks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Christopher Eubanks 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Christopher Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0