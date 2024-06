ATP 500 Queen’s e Halle, WTA 500 Berlino, WTA 250 Birmingham e WTA 125 Gaiba: I risultati con il dettaglio del Day 1. Lucia Bronzetti, vittoria in rimonta sull’erba di Birmingham: battuta Magdalena Frech

Lucia Bronzetti non si arrende mai e conquista una vittoria da leoni nel primo turno del WTA 250 di Birmingham. La romagnola, numero 67 del ranking, ha battuto in rimonta la polacca Magdalena Frech (n.52 WTA) con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4 dopo una battaglia di 2 ore e 12 minuti

A fare la differenza sono state le prime di servizio (65% di punti vinti per Bronzetti contro il 62% di Frech) e le palle break salvate (10 su 14 per l’azzurra, solo 4 su 8 per la polacca).

L’inizio non è stato dei migliori per la nostra Lucia, che ha faticato a trovare le misure sull’erba britannica. Nel primo set, la Frech ha piazzato un doppio break, sfruttando la sua maggiore varietà di colpi e le difficoltà dell’azzurra al servizio. Risultato? Un netto 6-2 per la polacca.

Ma la Bronzetti non è tipo da arrendersi facilmente. Nel secondo set, eccola lì, più sciolta nei movimenti e più potente nei colpi. Break nel quarto gioco e servizio ritrovato: la musica è cambiata. Lucia non concede palle break e, nonostante qualche occasione mancata, si prende il set per 6-3.

Il terzo parziale è un’altalena di emozioni. Bronzetti strappa il servizio a Frech, ma subisce l’immediato contro-break. Poi arriva la pioggia, ma al rientro in campo è l’azzurra a salire in cattedra. Due palle break annullate nel sesto gioco, poi il break decisivo. Sul 5-4, Lucia si trova sotto 0-40, ma tira fuori gli attributi: rimonta e chiude al primo match point. Che grinta!

Ora, agli ottavi, la Bronzetti se la vedrà con una tra la russa Avanesyan (proveniente dalle qualificazioni) e la connazionale Potapova (testa di serie numero 7). Ma con questa grinta e questa determinazione, Lucia può sognare in grande. Forza!

ATP Halle Felix Auger-Aliassime [8] Felix Auger-Aliassime [8] 0 4 3 Dominik Koepfer • Dominik Koepfer 15 6 4 Vincitore: Koepfer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Koepfer 15-0 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Koepfer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 D. Koepfer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

1. [8] Felix Auger-Aliassimevs [WC] Dominik Koepfer

2. Sebastian Ofner vs Zhizhen Zhang



ATP Halle Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 7 4 Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 7 6 6 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Z. Zhang 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 Z. Zhang 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Ofner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Z. Zhang 15-0 ace 15-15 30-15 ace ace 2-3 → 2-4 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 Z. Zhang 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 4*-1 5*-1 ace 5-2* 6-2* df 6*-3 6-6 → 7-6 S. Ofner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-6 → 6-6 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 4-4 → 4-5 S. Ofner 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 2-3* ace 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 Z. Zhang 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 S. Ofner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 Z. Zhang 15-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 S. Ofner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Z. Zhang 0-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [3] Daniil Medvedev vs Nuno Borges (non prima ore: 16:00)



ATP Halle Daniil Medvedev [3] • Daniil Medvedev [3] 30 5 Nuno Borges Nuno Borges 15 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 5-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 4-5 → 5-5 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Borges 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 0-2 → 1-2 D. Medvedev 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 0-1 → 0-2 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [5] Hubert Hurkacz vs Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Miomir Kecmanovic vs Lorenzo Sonego



ATP Halle Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 7 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 ace 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Fabian Marozsan vs Roman Safiullin



ATP Halle Fabian Marozsan Fabian Marozsan 7 4 6 Roman Safiullin Roman Safiullin 5 6 1 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Marozsan 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 R. Safiullin 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-0 4-0 → 5-0 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-0 → 4-0 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 F. Marozsan 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 4-5 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-4 → 3-5 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 3-4 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 1-3 → 2-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Marozsan 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 R. Safiullin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-1 → 0-2 F. Marozsan 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Safiullin 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 30-15 ace ace 1-0 → 1-1 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Alexander Bublik / Arthur Fils vs Ariel Behar / Adam Pavlasek (non prima ore: 15:00)



ATP Halle Alexander Bublik / Arthur Fils Alexander Bublik / Arthur Fils 0 6 3 Ariel Behar / Adam Pavlasek • Ariel Behar / Adam Pavlasek 0 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Behar / Pavlasek 3-3 A. Bublik / Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 2-3 → 3-3 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. Bublik / Fils 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Bublik / Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Behar / Pavlasek 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bublik / Fils 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 A. Bublik / Fils 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 A. Behar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 A. Bublik / Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-1 → 5-1 A. Behar / Pavlasek 0-15 df 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 A. Bublik / Fils 15-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Behar / Pavlasek 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Bublik / Fils 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Behar / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. Andrey Rublev / Alexander Zverev vs [WC] Yannick Hanfmann / Dominik Koepfer



ATP Halle Andrey Rublev / Alexander Zverev Andrey Rublev / Alexander Zverev 0 0 Yannick Hanfmann / Dominik Koepfer Yannick Hanfmann / Dominik Koepfer 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP 500 Londra Queen’s 🇬🇧 (Regno Unito) – 1° Turno, erba

ATP London / Queen's Club Grigor Dimitrov [3] Grigor Dimitrov [3] 6 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 1 2 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Dimitrov 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Mannarino 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-1 → 4-1 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 3-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

1. [3] Grigor Dimitrovvs Adrian Mannarino

2. [7] Holger Rune vs Jordan Thompson (non prima ore: 14:00)



ATP London / Queen's Club Holger Rune [7] Holger Rune [7] 6 6 3 Jordan Thompson Jordan Thompson 4 7 6 Vincitore: Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Thompson 0-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Rune 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace ace 4-4 → 5-4 J. Thompson 40-0 ace 40-15 df 4-3 → 4-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Rune 0-40 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 H. Rune 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [PR] Milos Raonic vs Cameron Norrie



ATP London / Queen's Club Milos Raonic Milos Raonic 0 3 Cameron Norrie • Cameron Norrie 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-3 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 0-0 → 0-1

4. Alejandro Tabilo vs Alejandro Davidovich Fokina



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Rinky Hijikata vs Frances Tiafoe



ATP London / Queen's Club Rinky Hijikata Rinky Hijikata 30 7 4 1 Frances Tiafoe • Frances Tiafoe 0 5 6 0 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Tiafoe 0-15 0-30 1-0 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Hijikata 30-0 40-0 40-15 df ace 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 40-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 30-0 40-0 40-15 df df 2-1 → 2-2 R. Hijikata 30-40 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Hijikata 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Hijikata 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

2. [WC] Rinky Hijikata / Henry Patten vs [2] Alexander Erler / Lucas Miedler (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] John Peers / Jordan Thompson vs Julian Cash / Robert Galloway



Il match deve ancora iniziare

WTA 500 Berlin 🇩🇪 (Germania) – 1° Turno, erba

WTA Berlin Marta Kostyuk Marta Kostyuk 6 6 3 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 4 7 6 Vincitore: Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Marta Kostyuk 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 3*-6 4-6* 5-6* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Daria Kasatkina 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Marta Kostyukvs Daria Kasatkina

Nao Hibino vs Anna Kalinskaya



WTA Berlin Nao Hibino Nao Hibino 6 4 2 Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 2 6 6 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(5) Marketa Vondrousova vs Rebeka Masarova



Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova vs Emma Navarro Non prima 16:30



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Arantxa Rus vs Zeynep Sonmez



WTA Berlin Arantxa Rus Arantxa Rus 6 2 1 Zeynep Sonmez Zeynep Sonmez 3 6 6 Vincitore: Sonmez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Zeynep Sonmez 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs Jule Niemeier / Noma Noha Akugue



WTA Berlin Eri Hozumi / Makoto Ninomiya Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 6 4 6 Jule Niemeier / Noma Noha Akugue Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 4 6 10 Vincitore: Niemeier / Noha Akugue Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 10-6 0-1 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-1 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 5-8 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Jule Niemeier / Noma Noha Akugue 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Giuliana Olmos / Alexandra Panova vs Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova



WTA Berlin Giuliana Olmos / Alexandra Panova • Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0 1 4 0 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0 6 6 0 Vincitore: Chan / Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Giuliana Olmos / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(1) Nicole Melichar-Martinez / (1) Ellen Perez vs Shuko Aoyama / Fang-Hsien Wu



Il match deve ancora iniziare

WTA Birmingham Yue Yuan Yue Yuan 0 3 3 0 Sloane Stephens • Sloane Stephens 0 6 6 0 Vincitore: Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sloane Stephens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Yue Yuanvs Sloane Stephens

(1) Jelena Ostapenko vs Elisabetta Cocciaretto



WTA Birmingham Jelena Ostapenko [1] Jelena Ostapenko [1] 0 3 3 0 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Lin Zhu vs (3) Sorana Cirstea



WTA Birmingham Lin Zhu • Lin Zhu 30 4 Sorana Cirstea [3] Sorana Cirstea [3] 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 4-5 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Lin Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lin Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(6) Leylah Fernandez vs Sara Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:00

Lucia Bronzetti vs Magdalena Frech



WTA Birmingham Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 2 6 6 Magdalena Frech Magdalena Frech 6 3 4 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Magdalena Frech 0-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

(7) Anastasia Potapova vs Elina Avanesyan



WTA Birmingham Anastasia Potapova [7] Anastasia Potapova [7] 0 6 6 0 Elina Avanesyan • Elina Avanesyan 0 4 4 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elina Avanesyan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Elina Avanesyan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Elina Avanesyan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elina Avanesyan 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Elina Avanesyan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Elina Avanesyan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Elina Avanesyan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Ajla Tomljanovic vs Anna Blinkova



WTA Birmingham Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 0 2 Anna Blinkova • Anna Blinkova 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Anna Blinkova 2-2 Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Camila Osorio vs Viktorija Golubic Non prima 17:00



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 12:00

(1) Su-Wei Hsieh / (1) Elise Mertens vs Alicia Barnett / Freya Christie



WTA Birmingham Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] 0 6 6 0 Alicia Barnett / Freya Christie Alicia Barnett / Freya Christie 0 1 1 0 Vincitore: Hsieh / Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Alicia Barnett / Freya Christie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-1 → 6-1 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Alicia Barnett / Freya Christie 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 15-15 40-15 2-1 → 3-1 Alicia Barnett / Freya Christie 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Alicia Barnett / Freya Christie 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Alicia Barnett / Freya Christie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-0 → 5-1 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Alicia Barnett / Freya Christie 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Alicia Barnett / Freya Christie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Barbora Krejcikova / Diana Shnaider vs Anastasia Potapova / Yulia Putintseva Non prima 15:00



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Gaiba 🇮🇹 (Italia) – 1° Turno, erba

WTA Gaiba 125 Alison Van Uytvanck Alison Van Uytvanck 0 7 6 0 Celine Naef • Celine Naef 0 5 1 0 Vincitore: Van Uytvanck Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Celine Naef 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Celine Naef 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Alison Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Celine Naef 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Alison Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Celine Naef 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Alison Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Celine Naef 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Alison Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Celine Naef 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Alison Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Celine Naef 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Alison Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Celine Naef 2-3 Celine Naef 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Alison Van Uytvanck 40-0 1-2 → 2-2 Tiebreak 0-0

Alison Van Uytvanckvs Celine Naef

Lucrezia Stefanini vs Dominika Salkova



WTA Gaiba 125 Ankita Raina • Ankita Raina 0 7 6 0 Dominika Salkova Dominika Salkova 0 5 3 0 Vincitore: Raina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ankita Raina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ankita Raina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Ankita Raina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Ankita Raina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Ankita Raina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Ankita Raina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Dominika Salkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Ankita Raina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Dominika Salkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Ankita Raina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Ankita Raina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Ankita Raina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Dominika Salkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ankita Raina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ankita Raina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Camilla Rosatello vs (7) Erika Andreeva Non prima 18:30



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 14:30

Susan Bandecchi vs Lulu Sun



WTA Gaiba 125 Susan Bandecchi • Susan Bandecchi 0 6 6 0 Lulu Sun Lulu Sun 0 3 4 0 Vincitore: Bandecchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Susan Bandecchi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Susan Bandecchi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Susan Bandecchi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Susan Bandecchi 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Susan Bandecchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Susan Bandecchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Susan Bandecchi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Susan Bandecchi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Susan Bandecchi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Susan Bandecchi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Susan Bandecchi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Aliona Falei vs Varvara Lepchenko