ATP 500 Halle: Sonego OK, supera Kecmanovic vincendo due tiebreak

Bella vittoria per Lorenzo Sonego sull’erba di Halle. Il piemontese gioca una partita più che discreta, sempre offensivo, pronto ad aggredire la palla e molto rapido nella copertura del campo, superando con due tiebreak Miomir Kecmanovic. 7-6(6) 7-6(5) lo score conclusivo, successo che gli apre le porte del secondo turno dove aspetta il vincente del derby tedesco Otte – Zverev. L’incontro è stato per larga parte dominato dai turni di servizio, con Sonego quasi nullo in risposta nel primo set, ma bravo a giocare con più coraggio e aggressività il tiebreak, dove ha messo in mostra la propria vivacità e maggior spinta. Nel secondo set non è riuscito a sfruttare una palla break in apertura e poi un’altra sul 4 pari, fino al tiebreak dove è andato sotto 2-5 ed ha approfittato di un paio di incertezze del serbo.

Lorenzo ha condotto il gioco per quasi tutto il match, più rapido sul campo e pronto ad attaccare, nonostante qualche errore di troppo. Kecmanovic ha provato a cambiare passo nel secondo set, ma il suo gioco un po’ monocorde e la sua scarsa dinamicità in campo gli è costata la sconfitta con alcune indecisioni nei tiebreak. Per il torinese un ottimo 85% di punti vinti con la prima palla di servizio e una sola palla break concessa e annullata sul 5 pari del primo set, dove con il suo solito grande coraggio si è preso un bel rischio col diritto in spinta.

Il primo set scorre sui turni di servizio, con Sonego molto rapido con i piedi nel cercare la palla e scaricare le sue accelerazioni, e Kecmanovic sul velluto nei suoi game di battuta, poco incisivo Lorenzo in risposta. Servizio e diritto aggressivo sostengono il gioco di Sonego, entrambi praticamente non perdono un punto quando mettono in campo la prima palla. Dopo soli 24 minuti lo score è 4 pari, come Kecmanovic che ha perso solo due punti alla battuta. La partita si accende sul 5 pari. Serve il piemontese e sbaglia malamente un rovescio in scambio, poi è corto l’attacco e il passante di diritto di Miomir è preciso. Sul 30 pari arriva lo scambio più lungo e duro del match, è Lorenzo il primo a sbagliare e affronta la prima palla break della partita sul 30-40. Si salva Sonego con un diritto inside out molto stretto che sorprende il rivale. Il primo set arriva al tiebreak. Lorenzo strappa un bel punto in risposta con un solido passante lungo linea di rovescio (su di un attacco non così incisivo), 2-0 Sonego. Servizio e diritto funzionano a dovere per l’italiano, si porta avanti 4 punti a 1, poi restituisce il punto di vantaggio steccando un diritto su di una risposta profonda (era una seconda di servizio). 4 punti pari. Bravissimo Lorenzo ad attaccare la rete sul 5 pari, spinta col diritto e poi via a rete col back di rovescio. Ha il set point sul 6 punti a 5, ma di nuovo la risposta del serbo è ficcante, attacca e chiude, 6 pari. Lorenzo con un ace arriva al secondo set point e lo trasforma bravo a girarsi sul diritto dall’angolo sinistro e tirare un’accelerazione imprendibile.

Il secondo set inizia subito con un pericolo per il serbo, scivola sotto 15-30 e poi 30-40 con un pessimo approccio di rovescio. Arriva la prima palla break per Sonego (prima del match), Kecmanovic comanda dal centro del campo e si salva, chiudendo poi il game con il servizio. Dopo la scossone iniziale, il set torna sui binari dei game di battuta, fino al 4 pari. Il serbo è al servizio, commette un doppio fallo e poi sul 30 pari sparacchia via un diritto largo, gli costa la seconda palla break del match. Si butta a rete con coraggio e c’è lo spazio per un lob, ma il tocco di Sonego è di poco in corridoio. Sembra un po’ sulle gambe Miomir, è davvero pesante nell’aggredire la palla in avanzamento e sul 5 pari subisce un altro passante di Lorenzo. Gli costa un pericoloso 15-30, ma Sonego non riesce sfruttare la piccola occasione, nemmeno ai vantaggi. Anche il secondo set va al tiebreak. Parte bene Kecmanovic, domina il primo punto in risposta per il 2-0 e poi 4-1 spingendo molto bene col rovescio lungo linea. Trova una volée eccezionale Lorenzo, ma scivola malamente scendendo a rete, per il 5-2 Kecmanovic. Il serbo commette due errori, clamoroso il secondo nei pressi del net, Sonego rimonta e con una gran botta di battuta vola 6-5, c’è il match point. Lo trasforma con un tocco passante di diritto, a punire una volée poco incisiva del rivale. Un successo meritato per Sonego, dopo quasi due ore di gioco.

Marco Mazzoni

1. Miomir Kecmanovic vs Lorenzo Sonego



ATP Halle Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 7 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 ace 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1